Ngày 17/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử Lê Thanh Tú (hay gọi là Cơ, 37 tuổi), Lê Thị Thanh Hà (25 tuổi, ngụ Đắk Lắk) cùng 21 bị cáo khác về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Vận chuyển trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Che giấu tội phạm.

Liên quan vụ án, Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, biệt danh hotgirl Ly Meo) bị đưa ra xét xử về tội Không tố giác tội phạm. Phiên tòa hiện đang trong phần thủ tục và dự kiến kéo dài 3 ngày.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2024, Tú và Hà chung sống với nhau như vợ chồng tại phường An Hội Tây, TP.HCM. Trong thời gian này, cả hai bàn bạc, thống nhất mua ma túy về bán lại để kiếm lời. Ngày 21/2/2024, Tú mua của một người tên "Anh 2" (chưa rõ lai lịch) tổng cộng 20,3kg ma túy để bán lại cho người khác.

Hình Ly Meo đăng trên Facebook (Ảnh: Công an cung cấp)

Tối 26/2/2024, công an kiểm tra hành chính căn nhà của Tú và Hà tại phường An Hội Tây. Phát hiện lực lượng chức năng, Tú bỏ chạy nhằm tẩu thoát nhưng bị khống chế.

Kiểm tra người Tú, công an thu giữ hơn 20g ma túy. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 khẩu súng cùng 7 viên đạn, được xác định là vũ khí quân dụng. Tú khai số ma túy trên được cất giấu để sử dụng, còn súng và đạn được mua về làm kỷ niệm.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 25/2/2024, Lê Phạm Hiểu Ly biết rõ Tú và Hà thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại địa chỉ 22/6 đường Bà Hom, phường 13, quận 6 (nay là phường Phú Lâm, TP.HCM). Tuy nhiên, Ly không trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Sau đó, Ly bị khởi tố về tội Không tố giác tội phạm. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan công an không xác định được nơi ở của bị can nên không thể thi hành lệnh bắt để tạm giam.

Ngày 7/8/2025, Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly.

Đến 10h20 ngày 14/8/2026, sau khoảng một năm bị truy nã, Ly đến Công an TP.HCM đầu thú và hiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi Không tố giác tội phạm.