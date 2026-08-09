Vì sao ì ạch làm hạ tầng sạc xe điện trên cao tốc Bắc - Nam?

Theo công điện của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, kết quả rà soát cho thấy tiến độ triển khai hạ tầng sạc điện tại các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông còn chậm, dù nhiều nhà đầu tư đã đưa hạng mục này vào phương án đầu tư, xây dựng trạm biến áp và chuẩn bị nguồn điện dự phòng.

Hiện mới có 4 trong 21 trạm dừng nghỉ đưa một phần hệ thống sạc điện vào hoạt động, 8 trạm đang triển khai, còn lại chưa lắp đặt hoặc chưa xác định thời điểm hoàn thành. Đáng chú ý, một số trạm vẫn chưa lựa chọn được đơn vị đầu tư, quản lý và vận hành hệ thống sạc.

Để bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng phương tiện điện ngày càng tăng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trạm dừng nghỉ khẩn trương rà soát thiết kế, quỹ đất, khả năng cấp điện, xây dựng kế hoạch đầu tư cụ thể về quy mô, công suất, tiến độ đấu nối, thi công và vận hành, gửi Cục Đường bộ Việt Nam theo dõi.

Mới có 4 trong 21 trạm dừng nghỉ đưa một phần hệ thống sạc điện vào hoạt động trên cao tốc Bắc - Nam.

Đối với các trạm thuộc diện chuyển tiếp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43:2024/BGTVT, hệ thống sạc điện phải được bổ sung, hoàn thiện trước ngày 1/1/2027. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các doanh nghiệp sớm lựa chọn đơn vị đầu tư, quản lý, vận hành đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm để triển khai đồng bộ.

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) cùng các ban quản lý dự án được giao rà soát tiến độ từng trạm dừng nghỉ, bảo đảm khi đưa vào khai thác phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về khu vực sạc điện và hạ tầng kỹ thuật ; đồng thời phối hợp với địa phương, ngành điện tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đấu nối điện và phòng cháy chữa cháy.

UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm hỗ trợ chủ đầu tư giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng, đấu nối điện và định kỳ báo cáo tiến độ triển khai về Cục Đường bộ Việt Nam.

Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục đôn đốc đầu tư hệ thống sạc tại 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đồng thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc để báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, xử lý.

Trước đó, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng tăng cường kiểm tra, bảo đảm các trạm dừng nghỉ vận hành an toàn, sạch sẽ, phục vụ tốt người dân; đồng thời đôn đốc các địa phương tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng và thủ tục đất đai để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Hiện tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông được quy hoạch 36 trạm dừng nghỉ, trong đó 7 trạm đã đưa vào khai thác và 29 trạm đang đầu tư , với mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Trong bối cảnh lượng xe điện ngày càng tăng, việc sớm hoàn thiện hạ tầng sạc được kỳ vọng sẽ tạo mạng lưới sạc liên thông trên các tuyến cao tốc, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh.