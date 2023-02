Vì sao khó bỏ giá trần vé máy bay?

Tại tọa đàm về khơi thông cơ chế, tiếp sức cho hàng không chiều 24/2, các hãng Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air cho rằng cần thay đổi cơ chế điều hành giá vé máy bay nội địa, trong đó, tăng và tiến tới bỏ mức trần để hỗ trợ cho doanh nghiệp ở giai đoạn khó khăn.

Chuyên gia hàng không Lương Hoài Nam cho rằng, việc duy trì giá trần vé máy bay ở Việt Nam "vô lý khủng khiếp". Do đó cần bỏ càng sớm càng tốt. Vẫn theo ông Nam, trên thế giới hiện nay không có nước nào quản lý giá vé máy bay bằng giá trần. Ngay như Thái Lan, Indonesia cũng không quản lý giá trần vé máy bay mà cạnh tranh tự do hoàn toàn và do thị trường quyết định.

Việc quy định giá trần sẽ làm mất đi cơ hội tăng doanh thu, lợi nhuận của các hãng hàng không trong các giai đoạn cao điểm hè và Tết. Do vậy, nếu bỏ giá trần đi thì các hãng hàng không có cơ hội cải thiện doanh thu, lợi nhuận một cách hợp lý trong giai đoạn đó.