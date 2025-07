Vì sao khó đặt xe qua app theo địa chỉ mới?

Ngày 1-7, anh Trương Gia Hiển ở phường Bình Trưng, TP HCM (thuộc phường An Phú, quận 2 cũ) nhiều lần thao tác đặt xe qua nhiều app theo địa chỉ mới đều không thực hiện thành công.

Tại app của Xanh SM khi đặt xe bằng địa chỉ cũ đến đường Võ Văn Tần, thuộc phường Võ Thị Sáu, quận 3 đều thực hiện thành công giao dịch như bình thường. Tuy nhiên, khi chuyển sang địa chỉ mới, cũng trên đường Võ Văn Tần này, thuộc phường Xuân Hòa thì app này không chấp nhận mà hiện lên địa chỉ cũ để khách chọn.

Tương tự, khách vào app của Be bằng địa chỉ mới cũng được app này hiện lên địa chỉ cũ và hàng loạt địa chỉ ở các địa phương cũ như Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Định, Cần Thơ… Còn nhập địa chỉ nhà thuộc phường Bình Trưng mới thì app hiện lên địa chỉ ở Hà Nội, Gò Vấp (TP HCM)…

Các hãng xe công nghệ chưa cập nhật địa chỉ mới

Tương tự là app của Grab, khi nhập điểm đi, điểm đến bằng địa chỉ mới cũng không được chấp nhận mà trên app chỉ hiện lên địa chỉ cũ để khách chọn.

Vấn đề này được đại diện hãng xe công nghệ Be giải thích là Be đã chủ động chuẩn bị cho đợt sáp nhập địa giới hành chính từ rất sớm. Hiện tại, trên ứng dụng Be, địa chỉ hiển thị vẫn đang giữ theo dữ liệu hành chính cũ để đảm bảo sự quen thuộc cho người dùng trong giai đoạn chuyển tiếp. Giai đoạn tiếp theo, Be sẽ triển khai phương án vận hành chạy song song hai hệ thống địa danh cũ và mới cho toàn bộ 34 tỉnh, thành có thay đổi, nhằm đảm bảo tính chính xác và không gián đoạn dịch vụ.

"Nhờ sở hữu beMap – nền tảng bản đồ và định vị do 100% nhân sự Việt tại Be tự phát triển – chúng tôi có thể cập nhật nhanh chóng các thay đổi địa phận, tuyến đường, tối ưu thuật toán điều hướng theo hành vi người dùng Việt, và đồng bộ toàn hệ thống một cách chủ động, không phụ thuộc vào nền tảng bản đồ bên thứ ba. Việc thay đổi tên địa danh không ảnh hưởng đến cơ chế tính giá, hệ thống của Be vẫn đảm bảo tính chính xác và nhất quán trong quá trình vận hành", đại diện Be giải thịch thêm.

Được biết, Be đã có hướng dẫn cụ thể gửi đến đối tác tài xế và đối tác giúp việc, đồng thời khách hàng cũng sẽ nhận được thông báo trực tiếp trong ứng dụng khi các cập nhật chính thức được triển khai. Toàn bộ quá trình chuyển đổi sẽ được thực hiện tự động, không yêu cầu người dùng thao tác thủ công. Với năng lực công nghệ nội tại và tốc độ triển khai nhanh, Be cam kết đảm bảo trải nghiệm liền mạch, chính xác và thân thiện cho cả đối tác và khách hàng.