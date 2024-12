Vì sao không nên sử dụng AI để chỉnh sửa ảnh selfie và ảnh chân dung?

Khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chỉnh sửa ảnh selfie và ảnh chân dung mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng gây ra nhiều tranh cãi. Bạn không nên sử dụng AI một cách quá đà trong việc chỉnh sửa ảnh cá nhân vì những lý do dưới đây.

1. Làm mất đi tính chân thực của bức ảnh

Một trong những lý do quan trọng nhất khiến bạn có thể cân nhắc việc không sử dụng AI cho việc chỉnh sửa ảnh selfie là tính chân thực. Khi AI can thiệp vào bức ảnh, nó có xu hướng làm mất đi những đặc điểm tự nhiên của khuôn mặt. Da có thể trở nên mượt mà hơn, các chi tiết nhỏ trên khuôn mặt có thể bị loại bỏ, và kết quả là một bức ảnh hoàn toàn khác biệt so với thực tế. Điều này không chỉ tạo ra những hình ảnh giả tạo mà còn có thể khiến người xem có cái nhìn lệch lạc về ngoại hình thật của bạn.

AI có thể tạo ra những bức ảnh hoàn hảo chỉ trong vài giây, nhưng việc lạm dụng công nghệ này có thể gây ra những hệ lụy không mong muốn.

2. Tác động tiêu cực đến tinh thần và sự tự tin

Việc thường xuyên sử dụng AI để chỉnh sửa ảnh có thể tạo ra các chuẩn mực không thực tế về cái đẹp. Khi bạn luôn thấy mình trong những bức ảnh hoàn hảo, bạn có thể tự tạo ra áp lực cho bản thân để lúc nào cũng phải như thế. Điều này có thể dẫn đến sự mất tự tin khi bạn nhận ra vẻ ngoài thực tế không giống như hình ảnh đã qua chỉnh sửa. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc so sánh bản thân với những hình ảnh ảo tưởng có thể gây ra chứng lo âu và trầm cảm.

3. Nguy cơ đối với quyền riêng tư và bảo mật

Một vấn đề khác của việc sử dụng AI trong chỉnh sửa ảnh là các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật. Các ứng dụng AI ngày càng đòi hỏi nhiều quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân và hình ảnh của người dùng. Việc chia sẻ ảnh cá nhân để các công cụ AI chỉnh sửa có thể vô tình làm lộ thông tin, khiến người dùng có nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu hoặc lạm dụng thông tin cá nhân. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh bảo mật thông tin đang trở thành vấn đề nhức nhối toàn cầu.

AI dễ tạo ra những quy chuẩn vẻ đẹp không có thật. (Ảnh minh họa)

4. Giới hạn khả năng sáng tạo của người chụp ảnh

AI có thể thực hiện những tác vụ chỉnh sửa phức tạp nhưng đồng thời cũng có thể làm giảm đi sự sáng tạo của người chụp ảnh. Khi phụ thuộc quá nhiều vào AI, người chụp có thể mất đi cơ hội tự mình khám phá và phát triển kỹ năng chỉnh sửa ảnh. Sự sáng tạo là một phần không thể thiếu trong nhiếp ảnh, và việc quá phụ thuộc vào AI có thể làm dần mất đi cảm giác này.