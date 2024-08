Vì sao lùi thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 9?

Từ tháng 9 tới đây, bên cạnh chi trả lương hưu qua tài khoản, cơ quan BHXH vẫn chi tiền mặt trực tiếp tại các điểm chi trả; chi thông qua chủ sử dụng lao động; chi tại nhà cho một số đối tượng.

BHXH Việt Nam cho biết từ ngày 1-9, sẽ thực hiện phương thức chuyển tiền trực tiếp qua tài khoản 63 tỉnh thành phố.

Trong hơn 10 năm qua, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được thực hiện qua một bên thứ 3 là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Từ cuối năm 2023, BHXH Việt Nam đã thí điểm trực tiếp chi trả lương hưu qua tài khoản tại 5 tỉnh thành, sau đó nhân rộng ra triển khai tại 43 tỉnh thành và từ 1-9 thực hiện nốt tại 20 tỉnh thành còn lại để người hưởng nhận được tiền sớm nhất ngay từ đầu tháng.

Người dân làm thủ tục tại BHXH TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Điều này đồng nghĩa với việc chi trả lương hưu qua tài khoản sẽ do BHXH Việt Nam trực tiếp thực hiện do thông tin người hưởng nằm trong hệ thống dữ liệu, còn việc chi trả tiền mặt tại các tỉnh thành vẫn do Bưu điện Việt Nam chi trả.

Tuy nhiên, đây chỉ là phương thức chi trả lương hưu, trợ cấp được cơ quan BHXH khuyến khích. Song song với hình thức này, BHXH Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện chi tiền mặt trực tiếp tại các điểm chi trả; chi thông qua chủ sử dụng lao động; chi tại nhà nếu là người già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đi đến điểm chi trả…

Theo quy định tại khoản 4 điều 7 của quy trình ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019, lịch chi trả lương hưu tháng 9 năm 2024 sẽ được thực hiện như sau: Tại các điểm chi trả, thời gian bắt đầu từ ngày 2- 9 đến ngày 10-9, với thời gian chi trả ít nhất 6 giờ mỗi ngày tại tất cả các điểm chi trả.

Tại các điểm giao dịch của bưu điện huyện, từ ngày 11-9 sẽ tiếp tục chi trả tại các điểm này cho đến hết ngày 25-9.

Như vậy, thời gian chi trả lương hưu tháng 9- 2024 sẽ bắt đầu từ ngày 1- 9 năm 2024 đối với hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, từ ngày 2- 9 đối với hình thức thanh toán bằng tiền mặt tại các điểm chi trả, và từ ngày 11-9 đối với hình thức thanh toán bằng tiền mặt tại các điểm giao dịch của bưu điện.

Tuy nhiên, năm 2024, thời gian chi trả lương hưu tháng 9 trùng với thời gian nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 31-8 đến hết ngày 2-9, do đó, thời gian chi trả lương hưu tháng 9 có thể sẽ bị lùi lại so với thời gian chi trả thông thường trước đây.

Mới đây BHXH TP HCM đã thông báo lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9 năm 2024 như sau: Đối với hình thức tiền mặt: từ ngày 4- 9 đến ngày 10- 9 tại tất cả các điểm chi trả, và từ ngày 11-9 đến ngày 25-9 tại các điểm giao dịch của bưu điện trung tâm.

Người dân làm thủ tục tại BHXH TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đối với hình thức thanh toán không dùng tiền mặt: tổ chức chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày 4-9 đến ngày 6- 9.

Với hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp bằng tài khoản, cơ quan BHXH đang xem xét các phương án và việc điều chỉnh lịch trả lương hưu tháng 9 vẫn cần chờ thông báo cụ thể từ cơ quan BHXH các địa phương.

Theo Luật BHXH 2014, có 3 hình thức nhận lương hưu từ đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm: Thông qua tài khoản ngân hàng của người thụ hưởng; Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền; Thông qua người sử dụng lao động. Do đó, việc thực hiện trả lương hưu qua tài khoản là không bắt buộc đối với người nhận lương hưu.

BHXH Việt Nam cho biết cả nước có gần 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, ngành BHXH Việt Nam đã tích cực truyền thông, phổ biến những ưu điểm, tiện ích của việc nhận chế độ qua tài khoản với tinh thần để người tham gia, thụ hưởng tự nguyện tham gia. Đến nay, tại khu vực thành thị đã có khoảng 74% số người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân (tăng khoảng 10% so với năm 2023).