Vì sao Messi nhiều khả năng không bao giờ bắt kịp kỷ lục ghi bàn của Ronaldo dù trẻ hơn 2 tuổi?

Hiện tại, Ronaldo và Messi đang chia sẻ hai vị trí dẫn đầu trong danh sách những cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất mọi thời đại. Siêu sao người Bồ Đào Nha đang dẫn đầu với 857 pha lập công còn Messi đứng sau khi bỏ túi 819 bàn.

Theo Sport Brief, dù trẻ hơn so với người đồng nghiệp 2 tuổi, Messi rất khó bắt kịp kỷ lục ghi bàn của Ronaldo. Dưới đây là những lý do được Sport Brief đưa ra.

1. Sự bền bỉ của Ronaldo

Từ lâu, Ronaldo đã nổi tiếng bởi sức mạnh thể chất và sự dẻo dai. Vì thế, dù đã bước qua tuổi 38, cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn đủ sức thi đấu với cường độ cao, đã ra sân liên tục cho Al Nassr lẫn tuyển quốc gia trong quãng thời gian gần đây.

Trong khi đó, Messi lại cho thấy dấu hiệu của tuổi tác. Cầu thủ 36 tuổi có dấu hiệu quá tải và chỉ chơi 72 phút cho Inter Miami trong suốt một tháng qua. Không thi đấu, Messi liên tục bị Ronaldo nới rộng về số bàn thắng ghi được.

2. Ronaldo có nhiều trận để ra sân hơn

Sau khi Inter Miami không thể giành vé tham dự vòng playoff của giải nhà nghề Mỹ (MLS), đội bóng sẽ không còn trận đấu chính thức nào trong khoảng 4 tháng, kéo dài đến tận đầu năm sau. Vì lẽ đó, Messi lỡ cơ hội ra sân, ghi thêm bàn thắng.

Ngược lại, Al Nassr của Ronaldo lại có rất nhiều đấu trường để chinh phục trong thời gian tới, từ giải vô địch quốc gia, Cúp nhà vua cho đến Cúp C1 châu Á. Nếu giữ được thể trạng tốt, Ronaldo có thể ra sân 50-60 trận/năm.

3. Thể trạng của Messi

Bất chấp vẫn thường xuyên tỏa sáng mỗi khi góp mặt, thể lực trở thành vấn đề lớn với Messi trong giai đoạn này của sự nghiệp. "Dòng chảy thời gian có vẻ đã bắt kịp Messi trước Ronaldo", Sport Brief đánh giá.

Hơn một tháng qua, HLV Tata Martino nhiều lần khẳng định chấn thương của Messi không nghiêm trọng và cầu thủ này sẽ sớm trở lại. Tuy nhiên, Messi vẫn liên tục ngồi ngoài, chỉ mới được tung vào sân ở hiệp 2 trong vài trận gần đây.

4. Ronaldo ở trong một tập thể đồng đều hơn

Hè vừa qua, Al Nassr vung tiền mang về CLB hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như Aymeric Laporte, Alex Telles, Marcelo Brozovic, và Sadio Mane. Nhiều người trong số này thậm chí vẫn đang ở đỉnh cao phong độ.

Điều này giúp Al Nassr trở nên quá mạnh so với phần lớn các đội bóng ở giải VĐQG Saudi Arabia cũng như Cúp C1 châu Á. Lúc này, Al Nassr đã bất bại trong 11 trận gần nhất, 8 trận trong số này ghi được trên 3 bàn. Ronaldo cũng hưởng lợi từ điều này để liên tục gia tăng số bàn thắng.

Phía đối diện, Messi đến khi Inter Miami đang xếp cuối ở giải nhà nghề Mỹ. Thực lực của đội bóng này không được đánh giá cao. Hai người ngôi sao cùng Messi gia nhập đội bóng hè qua là Sergio Busquets và Jordi Alba cũng không còn ở đỉnh cao phong độ.

5. Messi không quan tâm đến kỷ lục của Ronaldo

Trong các buổi phỏng vấn của mình, Messi thừa nhận danh hiệu quan trọng nhất là chức vô địch World Cup. Sau khi giành được chiếc cúp này hồi cuối năm ngoái, siêu sao người Argentina lúc này chỉ "tận hưởng việc chơi bóng" và không quan tâm đến việc chinh phục các kỷ lục.

Việc ghi bàn thật nhiều không phải là ưu tiên của Messi. Thực tế chỉ ra siêu sao người Argentina chưa ghi bất kỳ bàn thắng nào trên chấm 11m trong năm 2023 (Ronaldo đã ghi 9 bàn). Khi Inter Miami được hưởng phạt đền, Messi cũng nhường cho cầu thủ khác thực hiện.