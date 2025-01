Vì sao một cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp không bị xử lý hình sự trong vụ điện mặt trời?

Trong quá trình điều tra bổ sung vụ án liên quan cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.



Dự án điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam có liên quan đến vụ án. Ảnh: NLĐO

Theo kết luận điều tra bổ sung, các cá nhân tại Bộ Tư pháp có liên quan gồm: cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu; Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Phó vụ trưởng Lê Đại Hải... Ngoài ra, có nhiều cá nhân khác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng liên quan đến việc thẩm định, tham gia ý kiến của Bộ Tư pháp đối với dự thảo Quyết định số 13.

Kết luận điều tra bổ sung nêu rõ khi thẩm định, Bộ Tư pháp và Hội đồng thẩm định không biết Bộ Công Thương điều chỉnh diện đối tượng mở rộng hơn so với Nghị quyết số 115/NQ-CP. Nguyên nhân được chỉ ra là theo báo cáo của Bộ Công Thương, tại thời điểm thẩm định, địa bàn tỉnh Ninh Thuận chỉ có 1.927 MW điện mặt trời được phê duyệt trong quy hoạch, nằm trong phạm vi 2.000 MW mà Chính phủ chấp thuận cho triển khai.

Tuy nhiên, Cơ quan An ninh điều tra cũng kết luận Bộ Tư pháp có vi phạm trong trình tự, thủ tục khi tổ chức họp Hội đồng thẩm định khi chưa đủ số thành viên tối thiểu 2/3 như quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Hành vi của các cá nhân liên quan tại Bộ Tư pháp, Hội đồng thẩm định nêu trên là vi phạm trong thực hiện quy trình, thủ tục.

Kết quả điều tra không có tài liệu, chứng cứ thể hiện các cá nhân này nhận tiền, lợi ích vật chất khác để tạo lợi ích không chính đáng cho các doanh nghiệp. Do đó, đây là vi phạm hành chính, không xử lý hình sự.

Tại Bộ Công Thương, Cơ quan An ninh điều tra kết luận các ông Đỗ Đức Quân, nguyên Phó cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo; Nguyễn Ninh Hải, Trưởng phòng Phòng Năng lượng mới và Năng lượng tái tạo; và bà Phạm Thùy Dung trực tiếp xây dựng dự thảo Quyết định số 13. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 3 cá nhân trên đã tham mưu đề xuất xây dựng nội dung Quyết định số 13 đúng theo quy định. Khi bị can Hoàng Quốc Vượng chỉ đạo điều chỉnh mở rộng diện đối tượng được hưởng ưu đãi giá, ông Quân đã nhận ra nội dung này không phù hợp với Nghị quyết 115 và 2 lần báo cáo lại.

Tuy nhiên, ông Vượng vẫn giữ nguyên chỉ đạo. Do đó, 3 cá nhân này thực hiện theo mà không báo cáo lại Bộ trưởng Bộ Công Thương là chưa thực hiện đầy đủ quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Công an xác định do áp lực về tiến độ, nên khi tích hợp Nghị quyết số 115 và dự thảo Quyết định số 13, 3 người trên đã không thông qua tất cả các thành viên Tổ soạn thảo, chỉ lấy ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, EVN, không đề xuất lấy ý kiến lại đối với các bộ, ngành khác và cộng đồng doanh nghiệp.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an kết luận các vi phạm nêu trên của ông Quân và 2 người còn lại là vi phạm trong thực hiện quy trình, thủ tục. Kết quả điều tra không có tài liệu, chứng cứ thể hiện các cá nhân này nhận tiền, lợi ích vật chất khác để tạo lợi ích không chính đáng cho các doanh nghiệp. Do đó, Bộ Công an cho rằng đây là vi phạm hành chính, không xử lý hình sự.

Trong vụ án này, bị can Hoàng Quốc Vượng, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương, bị cáo buộc chỉ đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo dự thảo Quyết định số 13 theo hướng mở rộng diện đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi, trái với Nghị quyết và chỉ đạo của Thủ tướng. Chỉ đạo trên của bị can Vượng nhằm tạo cơ chế cho dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam được hưởng giá điện ưu đãi, đồng thời bị can này cũng lợi dụng chức vụ là Thứ trưởng Bộ Công Thương thống nhất chủ trương đề xuất cho dự án trên được phê duyệt bổ sung quy hoạch, đồng thời cố ý xin cơ chế giá ưu đãi vượt phạm vi cho phép. Theo kết luận điều tra bổ sung, hành vi phạm tội của bị can Vượng và đồng phạm gây thiệt hại cho EVN hơn 1.000 tỉ đồng.