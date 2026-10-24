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Vì sao mua bán vàng từ 5 triệu đồng không được dùng tiền mặt, mà không phải 10 triệu, 20 triệu,...?

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Vì sao mua bán vàng từ 5 triệu đồng không được dùng tiền mặt, mà không phải 10 triệu, 20 triệu,...?

Việc sửa đổi, bổ sung quy định về thanh toán nhằm bảo đảm phù hợp với thói quen tiêu dùng không tiền mặt của người dân hiện nay.

Ngày 16/10/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 390/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/10/2026. Các điều, khoản dẫn dưới đây là của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP sau khi được sửa đổi, bổ sung, trừ trường hợp dẫn rõ Nghị định số 390/2026/NĐ-CP.

Nghị định quy định việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 05 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt (khoản 10 Điều 4).

So với quy định trước đây tại Nghị định số 232/2025/NĐ-CP (từ 20 triệu đồng, thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng và của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng), ngưỡng giá trị được hạ xuống 05 triệu đồng và hình thức thanh toán được mở rộng ra mọi phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi (chuyển khoản), nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, ví điện tử và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (khoản 10 Điều 3 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP). Tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng và khách hàng có trách nhiệm thực hiện đúng quy định này.

Quy định này nhằm tăng cường tính minh bạch của giao dịch mua, bán vàng, nâng cao khả năng kiểm tra, đối chiếu dòng tiền, phòng, chống thất thu thuế và hỗ trợ công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh vàng; ngưỡng 05 triệu đồng được xác định thống nhất với ngưỡng thanh toán không dùng tiền mặt theo pháp luật về thuế (Điều 26 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp), bảo đảm doanh nghiệp không phải thực hiện theo các ngưỡng khác nhau.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi, bổ sung quy định về thanh toán nhằm bảo đảm phù hợp với thói quen tiêu dùng không tiền mặt của người dân hiện nay, đồng thời thống nhất cách hiểu và không tạo rào cản đối với giao dịch mua, bán vàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước.


Thanh Anh

An ninh tiền tệ

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