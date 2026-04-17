Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao Mỹ đang trì hoãn giao vũ khí cho châu Âu?

Theo Hoàng Vân | 17-04-2026 - 21:20 PM | Tài chính quốc tế

Mỹ đã chính thức thông báo cho một số đồng minh châu Âu về sự chậm trễ không thể tránh khỏi trong việc giao vũ khí, theo hợp đồng đã ký trước đó.

Vì sao Mỹ đang trì hoãn giao vũ khí cho châu Âu?- Ảnh 1.

Mỹ đang trì hoãn việc giao vũ khí cho châu Âu vì cuộc chiến ở Iran.

Ngày 16/4, Reuters dẫn nguồn tin đáng tin cậy cho biết, cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông là lý do dẫn đến việc Mỹ quyết định hoãn giao vũ khí cho các đồng minh ở châu Âu.

Các hoạt động quân sự mạnh mẽ chống lại Iran đã dẫn đến sự cạn kiệt nhanh chóng kho vũ khí của Mỹ, buộc cường quốc phải ưu tiên lại việc phân phối nguồn cung cấp quân sự.

Các nước Baltic và Scandinavia, những quốc gia mà khả năng phòng thủ đặc biệt quan trọng do có chung biên giới với Nga, bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tại những nước này, sự chậm trễ trong giao hàng được xem là mối quan ngại đặc biệt, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị nói chung.

Vấn đề liên quan đến vũ khí mà các đối tác châu Âu đã mua thông qua Chương trình bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) nhưng chưa được giao cho khách hàng.

Theo các nguồn tin, danh sách thiếu hụt bao gồm nhiều loại đạn dược, trong đó có cả vũ khí phòng thủ và tấn công.

Các quan chức châu Âu khi trả lời báo chí, đã bày tỏ thất vọng sâu sắc về tình hình hiện tại, đồng thời lưu ý trong khi các cam kết tài chính theo hợp đồng đang được thực hiện đầy đủ. Việc giao hàng thực tế về thiết bị và đạn dược đang bị trì hoãn vô thời hạn.

Việc tạm dừng tái vũ trang này đặt nhiều quân đội châu Âu vào tình thế cực kỳ khó khăn, làm suy yếu kế hoạch phòng thủ dài hạn và làm suy yếu sườn phía Đông của NATO.

Giáo Dục Thời Đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên