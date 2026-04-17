Vì sao Mỹ đang trì hoãn giao vũ khí cho châu Âu?

Mỹ đang trì hoãn việc giao vũ khí cho châu Âu vì cuộc chiến ở Iran.

Ngày 16/4, Reuters dẫn nguồn tin đáng tin cậy cho biết, cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông là lý do dẫn đến việc Mỹ quyết định hoãn giao vũ khí cho các đồng minh ở châu Âu.

Các hoạt động quân sự mạnh mẽ chống lại Iran đã dẫn đến sự cạn kiệt nhanh chóng kho vũ khí của Mỹ, buộc cường quốc phải ưu tiên lại việc phân phối nguồn cung cấp quân sự.

Các nước Baltic và Scandinavia, những quốc gia mà khả năng phòng thủ đặc biệt quan trọng do có chung biên giới với Nga, bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tại những nước này, sự chậm trễ trong giao hàng được xem là mối quan ngại đặc biệt, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị nói chung.

Vấn đề liên quan đến vũ khí mà các đối tác châu Âu đã mua thông qua Chương trình bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) nhưng chưa được giao cho khách hàng.

Theo các nguồn tin, danh sách thiếu hụt bao gồm nhiều loại đạn dược, trong đó có cả vũ khí phòng thủ và tấn công.

Các quan chức châu Âu khi trả lời báo chí, đã bày tỏ thất vọng sâu sắc về tình hình hiện tại, đồng thời lưu ý trong khi các cam kết tài chính theo hợp đồng đang được thực hiện đầy đủ. Việc giao hàng thực tế về thiết bị và đạn dược đang bị trì hoãn vô thời hạn.

Việc tạm dừng tái vũ trang này đặt nhiều quân đội châu Âu vào tình thế cực kỳ khó khăn, làm suy yếu kế hoạch phòng thủ dài hạn và làm suy yếu sườn phía Đông của NATO.