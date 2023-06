Vì sao nên chúc mừng những người không bao giờ đi họp lớp? Người thẳng thừng từ chối những cuộc vui mới là khôn ngoan!

Bạn có để ý một chi tiết, trong cuộc sống hàng ngày của mình rằng mỗi khi một nhóm bạn cùng lớp đề xuất tổ chức một buổi họp lớp nhưng không thể có mặt tất cả các thành viên trong lớp? Sẽ luôn có một số người không thích tham gia buổi họp lớp kiểu này, vậy họ có tâm lý gì?

1. Người khôn ngoan ít tham gia cuộc vui, tiệc tùng

Từ quan điểm tâm lý học, nếu một người rất háo hức giao tiếp xã hội, khao khát có một mối quan hệ nhất định với người khác, luôn muốn tham gia một số bữa tiệc, buổi tụ họp để kết giao, điều đó có nghĩa là người này cảm thấy không đủ hoặc không tự tin vào khả năng của mình. Họ rất sợ mất đi mối quan hệ với những người khác trong xã hội hoặc bị người khác từ chối, điều này sẽ khiến họ cô đơn.

Tuy nhiên, các nhà tâm lý học đã phát hiện ra rằng một số người không thường xuyên tham gia một số buổi tụ họp vì họ không muốn. Thực tế cho thấy họ là một người có có năng lực, suy nghĩ rất mạnh mẽ, họ có thể dũng cảm từ chối những buổi tụ họp. Điều đó có nghĩa là họ không quan tâm thế giới bên ngoài nghĩ gì về họ, và họ cũng có can đảm để bị người khác bàn tán và ghét bỏ.

Vì vậy, đối với những người không bao giờ đi họp lớp, tôi cảm thấy ngưỡng mộ chân thành. Vì ở đời, thường những người mạnh mẽ và thông minh ít khi tham dự tiệc tùng. Nhiều người thực sự có năng lực cao, giàu có, họ thường không cần kết giao trong các buổi họp lớp. Họ không có xu hướng tùy tiện tham dự những buổi họp mặt vô ích đối với họ. Ngoài ra còn một lý do khác có thể là do tính chất công việc vốn bận rộn quá họ không có thời gian để tham gia.

2. Dành thời gian tự hoàn thiện mình thay vì tham gia hội họp

Chúng ta không thể phủ nhận rằng, trong đời sống xã hội, giao tiếp, trao đổi giữa con người với nhau dựa trên cơ sở trao đổi quyền lợi. Ngay cả khi mối quan hệ giữa nhau rất thân thiện và thân mật, về bản chất, bởi vì có những lợi ích nhất định đóng vai trò là cầu nối ở giữa.

Trong hầu hết các cuộc tụ họp, nhiều người sẽ thấy rằng họ đang kết bạn với một nhóm người không quen thuộc với họ. Sau đó, trong một cuộc tụ tập như vậy, nếu khả năng của một người không đủ mạnh, cho những người trong bữa tiệc có quyền lực đến đâu, họ chỉ là một mạng lưới vô hiệu đối với bạn.

Và đối với những người từ chối tham dự những buổi tụ họp như vậy, họ sẽ có sự tách biệt rõ ràng giữa công việc và mối quan hệ bạn bè. Trong cuộc sống hàng ngày, họ thường duy trì giao tiếp những mối quan hệ xã hội chất lượng cao và không cần phải đạt được ý thức về bản thân thông qua các cuộc tụ họp.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể nhìn vào khía cạnh quản lý thời gian. Thời gian là có hạn và rất quý giá, những người thực sự thông minh biết cách làm điều gì đó rất có giá trị và ý nghĩa với bản thân trong một khoảng thời gian hạn hẹp.

Đối với những người rất háo hức tiệc tùng và giao lưu, phần lớn thời gian quý báu của họ dành cho việc chạy một số hoạt động xã hội vô ích. Nếu biết tận dụng thời gian này để hoàn thiện bản thân, có lẽ cái được sẽ còn lớn hơn nữa.

3. Không để bản thân bị so sánh với người khác

Trong một buổi tụ họp, chắc chắn mọi người sẽ trò chuyện, khi việc so sánh giữa người với người trong giao tiếp là điều khó tránh khỏi. So sánh thực sự là một con dao hai lưỡi, so sánh trong một phạm vi hợp lý có thể kích thích triển vọng cá nhân. Nhưng so sánh thái quá sẽ khiến con người ta rơi vào mặc cảm tự ti vô hạn.

Đối với những người thường từ chối tham dự, trong nhiều trường hợp, họ không quan tâm thế giới bên ngoài nghĩ gì về họ. Vì vậy, họ sẽ không tùy tiện đánh giá bản thân từ cái nhìn của người khác. Dù bạn là người như thế nào, việc so sánh quá mức với người khác sẽ chỉ khiến bạn rơi vào xích mích nội tâm thường xuyên mà thôi. Chỉ bằng cách so sánh bản thân với chính mình là tiến bộ lớn nhất.

Đối với những người không thường xuyên tham gia các bữa tiệc hoặc giao tiếp xã hội, họ biết cách xây dựng các mối quan hệ chất lượng cho mình, họ không dễ bị ảnh hưởng bởi các mối quan hệ không tốt, mang tính chất lợi dụng. Ngoài ra, nói chung, trong các buổi họp lớp, mọi người sẽ thảo luận về quá khứ, nói về các kế hoạch phát triển trong tương lai và phát triển cá nhân,... thậm chí nhiều người tận dụng thời gian này để khoe khoang.

Đối với những người không thường xuyên tham dự các buổi họp lớp, họ hiểu rằng quá khứ đã qua, dù ở đây mình có nhớ lại cũng không thay đổi được. Nếu họ vẫn giữ mối quan hệ, dịp bình thường họ vẫn thân thiết, ngồi nói chuyện với nhau, không cần đến những buổi tụ họp nhiều người.

Đôi khi một số người đặc biệt quan tâm đến đánh giá và ý kiến của người khác về bản thân họ, và họ cũng rất quan tâm đến việc người khác có thích họ hay không. Thật ra, được ai đó thích thực sự không nằm ở việc chúng ta đã làm được những gì.

Một người thực sự độc lập, giá trị bên trong của họ đều dựa trên quan điểm của họ về thế giới Còn việc đánh giá, nhận xét bản thân quá nhiều từ bên ngoài, chạy theo xu hướng sẽ chỉ bị coi là người không có tư duy độc lập, tự do.

Vì vậy, với những người không bao giờ đi họp lớp, tham gia những bữa tiệc xã giao mang tính chất khoe khoang, xin chúc mừng, vì họ không quan tâm cái nhìn của người khác, không để bản thân bị so sánh, tập trung phát triển năng lực của mình.