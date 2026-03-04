Vì sao nên mang bóng tennis khi đi máy bay? Chuyên gia tiết lộ lợi ích bất ngờ

Mang theo bóng tennis không phải để giải khuây giữa chuyến bay, mà thực sự vì một điều quan trọng hơn nhiều.

Nếu bạn đã bắt đầu chuẩn bị hành lý cho kỳ nghỉ, hoặc đang nghĩ đến việc sẽ bay đi đâu vào mùa hè, hãy nhớ mang theo một quả bóng tennis.

Lợi ích bất ngờ

Theo một chuyên gia y tế, bóng tennis có thể giúp tránh tình trạng cứng cơ hoặc đau nhức khi ở trên máy bay, đồng thời hỗ trợ tăng cường lưu thông máu. Bạn có thể sử dụng bằng cách nhẹ nhàng lăn bóng trên đùi, chân hoặc thậm chí là vai trong suốt chuyến bay.

Nếu bạn thường cảm thấy uể oải và đau nhức sau khi bay, mẹo đơn giản này có thể phát huy tác dụng — và nó cũng không chiếm nhiều chỗ trong túi xách tay của bạn.

Bác sĩ nắn xương Tracy Hannigan, tại Anh, khuyến khích tất cả hành khách nên mang theo một quả và cho biết: “Một quả bóng tennis nhỏ và nhẹ, có thể giúp bạn tạo áp lực xoa dịu lên những điểm mà bình thường bạn khó chạm tới,” Tracy nói.

Mùa du lịch hè sắp đến, hãy cân nhắc mang theo quả bóng tennis khi đi máy bay.

Nếu bạn gặp tình trạng cứng cơ, chuyên gia cũng khuyên nên thường xuyên kéo giãn cơ thể để cải thiện, lưu ý rằng có thể kéo giãn phần bên cổ bằng cách “xoay cằm về phía nách và nhẹ nhàng tạo áp lực để kéo giãn phần cổ phía đối diện.”

Bà cho biết bạn cũng có thể kéo giãn phần lưng dưới ngay tại ghế máy bay bằng cách bắt chéo chân và nghiêng người về phía trước như thể bạn đang “cố gắng chạm khuỷu tay xuống bàn chân đang bắt chéo.”

Một mẹo khác của Tracy là dùng một chiếc khăn tay, đặt quả bóng tennis vào giữa và “cuộn lại như cây xúc xích” để khi tạo áp lực bằng bóng, bạn sẽ “dễ định vị hơn” và đồng thời giúp giữ bóng cố định.

Tiếp viên hàng không Cher, người đã làm việc trên máy bay suốt năm năm qua, cũng chia sẻ một số mẹo du lịch của riêng mình, bao gồm khuyên mọi người nên để các vật dụng quan trọng trong hành lý xách tay thay vì vali ký gửi. Cô thậm chí còn khuyến nghị nên để những vật dụng thiết yếu này trong túi cá nhân đặt dưới chân.

Cô cảnh báo: “Không hiếm trường hợp ai đó nhầm hành lý xách tay của bạn là của họ và mang đi. Tôi đã chứng kiến điều này hàng chục lần.”

Cher khuyên nên để đồ lót, bàn chải đánh răng, đồ dùng cá nhân hoặc “bất cứ thứ gì bạn không thể thiếu trong vài ngày” trong túi này. Cô nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất trong ngành hàng không là luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.”

“Các túi của tiếp viên hàng không thường được đánh dấu rất kỹ bằng thẻ tùy chỉnh để chúng tôi có thể nhận ra đó là của mình. Tôi khuyên bạn nên làm điều gì đó với túi của mình để tránh người khác nhầm lẫn đó là của họ.”



