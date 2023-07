Vì sao người dân khó đăng nhập vào VNeID?

Thời gian gần đây, nhiều ý kiến của người dân phản ánh về việc họ gặp bất tiện khi đăng nhập và sử dụng ứng dụng định danh điện tử (VNeID). Theo đó, người dân gặp khó khi đăng nhập tài khoản, đường truyền chậm khiến thao tác bị gián đoạn, thiết bị cấu hình yếu dẫn đến khó đăng nhập...



Hướng dẫn sử dụng giấy tờ tích hợp VNeIDl. Ảnhh: F.B.

Về vấn đề này, thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), cho biết trong thời gian vừa qua, Bộ Công an đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai đối với tất cả các bộ ngành, các địa phương và nhân dân, cho nên lượng đăng ký vô cùng lớn. Tính đến nay, Bộ Công an đã cấp trên 45 triệu tài khoản VNeID và bước đầu đã mang lại hiệu quả trong việc phục vụ nhân dân.

Về việc người dân gặp khó khi đăng nhập ứng dụng VNeID, thiếu tướng Hùng cho biết hiện nay số lượng tài khoản được kích hoạt rất lớn. Do đó, việc này đã tác động đến việc truy cập vào một số khung giờ, đặc biệt từ 19 - 22 giờ lượng đăng nhập vô cùng lớn dẫn đến hệ thống chậm.

"Đường truyền, cấu hình điện thoại của người dân cũng là nguyên nhân. Do đó, chúng tôi đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các nhà mạng, tăng cường mở rộng đường truyền dẫn, nâng cao tốc độ xử lý, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong thời gian tới"- thiếu tướng Hùng nói và cho biết thêm Bộ Công an đang tăng cường triển khai đề án 06, nghiên cứu, triển khai, mở rộng các tiện ích, ứng dụng từ VNeID để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Với ứng dụng VNeID mức độ 2, người dân, doanh nghiệp có thể thay thế một số giấy tờ, theo thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, C06 đã chuẩn bị hàng trăm câu trả lời liên quan đến căn cước công dân và định danh điện tử, đăng trên trang thông tin điện tử của C06. Người dân có thể truy cập và đặt tất cả các câu hỏi, những khó khăn vướng mắc để được giải đáp một cách nhanh chóng nhất.

Đại diện Bộ Công an cho biết Bộ đang triển khai Đề án 06, hướng tới Chính phủ số, đồng thời cùng các bộ, ngành và địa phương hoàn thiện để người dân được hưởng những lợi ích từ Căn cước công dân gắn chip và VNeID. Hai thứ này có thể thay thế toàn bộ giấy tờ, có thể dùng để chứng minh nhân thân và hiển thị những giấy tờ liên quan đã được tích hợp.