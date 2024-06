Vì sao người trẻ chọn cửa ngõ thành phố là nơi an cư ?

Xu hướng mua nhà thay đổi khi "bao xa" không còn quá quan trọng

Tiến sĩ Trần Nguyễn Minh Hải – Chuyên gia địa ốc Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, có hai thay đổi lớn từ tư duy chọn nơi an cư của người trẻ hiện nay.

Thứ nhất, nếu trước kia quan niệm cuộc sống tại các quận ngoại thành là kém chất lượng, không tiện lợi, đi lại khó khăn hơn so với nội thành, thì nay với hạ tầng giao thông thuận lợi, phát triển một cách đồng bộ, phương tiện di chuyển công cộng để liên kết vùng trung tâm với các vùng ven đô đang dần được xây dựng và hoàn thiện. Ngoài ra, chúng ta cũng phải thừa nhận một thực tế là vì tình hình kẹt xe ngày càng nghiêm trọng ở các khu vực trung tâm thì việc đi bao xa không còn quan trọng bằng việc đi bao lâu.

Nói một cách khác, nếu trước kia "nhất vị - nhị hướng" thì nay vị trí không còn là yếu tố quan trọng đầu tiên mà người mua quan tâm nhiều hơn đến không gian sống. Bởi việc đi làm việc ở thành phố nhưng sinh sống tại cửa ngõ không còn là vấn đề khó khăn khi giao thông được gỡ nút. Người dân có xu hướng tìm kiếm cuộc sống xanh với không gian thoáng đãng tại các khu vực vùng ven, nhất là những gia đình trẻ.

Một góc khu vực cửa ngõ Bắc Sài Gòn dọc sông Sài Gòn Ảnh: Nhật Hào

Đồng thời, theo đồ án điều chỉnh quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh đến 2040, với quy hoạch 5 cụm đô thị, trong đó có đô thị Bắc Sài Gòn, Nam Sài Gòn. Theo lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực nào quy hoạch đô thị thì đầu tư hạ tầng tốt theo hướng đô thị nén, đô thị đa tầng khai thác không gian ngầm, mặt đất và chiều cao; hạn chế phát triển thêm không gian đô thị mà dành cho các không gian xanh, sinh thái, dự trữ cho tương lai.

Thứ hai, chi tiêu vừa túi tiền. Có một thực tế là dù thị trường rất khó khăn nhưng giá bất động sản, đặc biệt là căn hộ chung cư lại vẫn luôn ở mức cao so với thu nhập của người dân. Lý giải điều này Tiến sĩ Minh Hải chia sẻ, góp một phần lớn nguyên nhân là do nhu cầu ở thực vẫn luôn quá lớn so với lượng cung sản phẩm. Điều này khiến người dân sau tác động của biến đổi kinh tế thời gian qua cũng "thực tế" hơn với dòng tài chính của bản thân.

Tựu chung lại, các sản phẩm BĐS vùng ven hay cửa ngõ thành phố có kết nối giao thông thuận tiện, không gian sống trong lành và mức giá "mềm" hơn, phù hợp với tích lũy và thu nhập của người dân là lựa chọn hàng đầu hiện nay.

Khu vực nào hội tụ nhiều lợi thế, phù hợp xu hướng tìm nơi an mới của người trẻ

Cửa ngõ Bắc Sài Gòn là khu vực có kết nối giao thông đa dạng và hoàn thiện, được đánh giá là một trong những nơi an cư phù hợp với xu hướng dịch chuyển về vùng ven hiện nay, ngoài ra khu vực này còn sở hữu vị thế đặc biệt khi nằm dọc theo sông Sài Gòn, nơi đang được đẩy mạnh đầu tư theo hướng phát triển cảnh quan.

Là người làm công sở, chị Hồng (quận 12) quan tâm đến thông tin quy hoạch đô thị, chị cho hay bản thân đánh giá cao khu vực Bắc Sài Gòn bởi nơi này trong tương lai hưởng lợi lớn từ quy hoạch đô thị Bắc Sài Gòn và trục cảnh quan đường sông Sài Gòn.

Chị cũng cho biết thêm:"Với mình, hạ tầng có thể chờ nhưng không gian sống cần chọn đúng ngay từ đầu vì yếu tố này gần như đã mặc định ngay khi chọn mua nhà. Cần xem xét rộng hơn rằng không gian sống có phù hợp với nhu cầu sinh sống, sinh hoạt và các nhu cầu khác trong tương lai như cưới vợ/chồng, sinh con, phụng dưỡng cha mẹ hay của chính bản thân mình khi lớn tuổi không".

Ảnh phối cảnh tiện ích khu vườn trên mây của một dự án tại cửa ngõ Bắc Sài Gòn.

Tương tự chia sẻ của chị Hồng, sự phát triển của xã hội công nghệ số, xu hướng làm việc online tại nhà tăng nhanh. Theo đó, không gian sống trở thành tiêu chí hàng đầu, không gì thay thế được đối với nhóm thế hệ mới này. Phát triển theo mô hình đô thị nén, các dự án BĐS cao tầng (chung cư) đóng vai trò quan trọng giải quyết nhu cầu an cư tại thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế, không gian sống sẽ bao gồm những tiện ích bên ngoài và bên trong mỗi dự án.

Về tiện ích bên ngoài dự án, theo đồ án điều chỉnh quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi cụm đô thị phải hình thành khu đô thị hoàn chỉnh đáp ứng ít nhất 60% chức năng tại chỗ như cơ sở y tế, chợ, trường học, khu vực hành chính công, mua sắm và phục vụ nhu cầu thiết yếu. Khu đô thị Bắc Sài Gòn cũng không ngoại lệ. Đặc biệt, như đã đề cập ở trên, khu vực này sở hữu nhiều lợi thế trong tương lai về cảnh quan và mảng xanh thiên nhiên. Bên cạnh đó, dự án mở rộng quốc lộ 13 đoạn đi qua Bình Dương từ 6 làn lên 8 làn đã được khởi công từ năm 04/2022. Sắp tới đây, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương cũng được nâng cấp và mở rộng với tổng vốn đầu tư khoảng 13.800 tỷ đồng giúp giải quyết hoàn toàn bài toán ách tắt giao thông toàn tuyến quốc lộ 13.

Không có nhiều dự án căn hộ gần mặt nước với mức giá vừa túi tiền tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh phối cảnh dự án A&T Sky Garden với ba mặt hướng thủy nhưng mức giá chỉ từ 31 triệu đồng/m2 do CĐT cung cấp.

Về không gian sống bên trong các dự án, những khu căn hộ đầu tư vào không gian sống bền vững theo hướng xanh, wellness nhận được nhiều ưu ái của thị trường, nhất là các dự án nằm cạnh sông Sài Gòn. Đơn cử dự án A&T Sky Garden tại cửa ngõ Bắc Sài Gòn, chỉ 03 phút vào đến Thành phố Hồ Chí Minh, dự án này được bao bọc bởi sông Sài Gòn và sông Lái Thiêu, nằm cạnh bên Hồ Gươm Xanh, sở hữu hệ tiện ích 40+ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe từ người cao tuổi đến trẻ nhỏ. Mặc dù được xây dựng theo những tiêu chí căn hộ cao cấp nhưng mức giá chỉ từ 31 triệu/m2, còn khá mềm so với khu vực và Thành phố Hồ Chí Minh.

