Vì sao người trẻ thành đạt dần chọn sống theo gia đình đa thế hệ

Nét đẹp của gia đình đa thế hệ Việt

Anh Thái (40 tuổi, quận 12) đã không ít lần rơi nước mắt vì không có cách nào trao đổi với cậu con trai bướng bỉnh. Anh sợ con càng lớn càng ích kỷ, chỉ biết bản thân, không biết cách thấu cảm và quan tâm đối với người khác.

Mọi chuyện đã khác hẳn khi anh Thái đón ông bà từ miền Trung vào ở chung. Chỉ sau 1 năm, con trai anh đã giảm quãng thời gian nhốt mình trong phòng riêng, thay vào đó chơi cờ với ông hay phụ bà và mẹ làm công việc nhà. Cái cảnh khắc khẩu của hai cha con đã biến mất khi nào không hay, anh Thái chia sẻ trong niềm hạnh phúc.

Chị Hương (32 tuổi, quận Gò Vấp) chứng kiến con cái của bạn bè hành xử kém, ngại giao tiếp khiến chị không khỏi lo cho 02 con nhỏ vì quá bận bịu với công việc và trăm thứ việc không tên mỗi ngày nên chị gần như không có nhiều thời gian quan tâm, chia sẻ, giáo dục con cái. Ban đầu đón bà ngoại vào với cái cớ cần người trông cháu, phụ bớt việc nhà vừa là để có cơ hội chăm sóc bà nhiều hơn, chị không đặt kỳ vọng quá nhiều. Tuy nhiên. chỉ sau 03 tháng, chị nhận ra con hoạt bát, thích chào hỏi mọi người hơn, bà cũng không buồn bã, ủ dột như những ngày đầu vào thành phố, chị nhẹ gánh trong lòng.

Có thể nói, trong gia đình đa thế hệ, mỗi thành viên phát huy đúng vai trò và trách nhiệm của mình đã có thể giúp giải quyết các khó khăn của mỗi thế hệ: Con cái có cơ hội chăm sóc bố mẹ về già, ông bà sống vui khỏe với con cháu đồng thời giúp nuôi dạy cháu, mỗi thành viên (đặc biệt là người trẻ) có thêm nhiều thời gian để yêu thương bản thân.



Nét đẹp trong văn hóa Á Đông của người Việt trong lối sống gia đình đa thế hệ được phát huy một cách toàn diện, từ lời ăn, tiếng nói đến cách ứng xử với mọi mặt trong cuộc sống. Với sự hiểu biết và lòng quan tâm từ cả ba thế hệ, mối quan hệ trong gia đình sẽ trở nên bền vững và là cơ sở vững chắc cho sự phát triển của mỗi thành viên. Đồng thời, việc có sự hỗ trợ và ủng hộ từ các thế hệ trước sẽ giúp các thế hệ sau cảm thấy an tâm và tự tin hơn trong cuộc sống.

Ngày nay, mô hình gia đình đa thế hệ đang dần phổ biến hơn đối với người trẻ thành đạt theo đuổi cuộc sống giàu đẹp cả về thể chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, đối với người trẻ lập nghiệp phương xa, mô hình này mang lại nhiều giá trị thực tế, lựa chọn lối sống lý tưởng giữa cuộc sống ngày càng bộn bề, nhiều thử thách.

Không gian sống lý tưởng cho gia đình đa thế hệ

Để phát huy những giá trị tuyệt vời từ gia đình đa thế hệ, việc lựa chọn không gian sống phù hợp đóng một phần vô cùng quan trọng. Các tiêu chí hướng đến gói gọn chỉ trong: Sống an, sống sang, sống xanh.

Gia đình anh Hiệp (quận 12, TPHCM) là gia đình 03 thế hệ điển hình. Khi lựa chọn thiết kế không gian sống vừa có bố mẹ, ông bà, con cái, cần chú ý thỏa mãn tính riêng tư lẫn sự kết nối nhiều hơn so với mô hình gia đình hạt nhân (gia đình 02 thế hệ sống chung), anh chia sẻ. Đồng thời cần xem xét đến sự tiện nghi, thuận tiện chăm sóc sức khỏe đối với từng thành viên trong gia đình. Vì thế các khu căn hộ chung cư có đầy đủ tiện nghi và nhiều tiện ích xanh là lựa chọn ưu tiên của gia đình anh.

Các khu căn hộ chung cư có đầy đủ tiện nghi và nhiều tiện ích xanh là lựa chọn ưu tiên của gia đình hiện nay.

Cuộc sống tại các khu căn hộ đảm bảo tình riêng tư cho mỗi nhóm thế hệ bằng việc có không gian để thư giãn, làm việc và đáp ứng các sở thích cá nhân như phòng Gym, Spa, khu thể thao, Yoga, ... Nhưng vẫn có khu vực chung cho cả gia đình gặp gỡ và giao lưu như: Phòng khách rộng, phòng ăn hay khuôn viên nội khu với nhiều tiện ích mang tính kết nối: Hồ bơi, trung tâm thương mại, siêu thị, BBQ ngoài trời,…

Không gian sống tiện nghi và xanh mát là tiêu chí lựa chọn không gian sống quan trọng đối với gia đình đa thế hệ.

Bên cạnh đó, các khu căn hộ cao cấp luôn có hệ thống nhà trẻ, khu vui chơi an toàn dành cho trẻ em; ông bà có nhiều không gian để thư giãn, gắn kết chuyện trò, đánh cờ…với cùng thế hệ tạo nên không gian sống thân thuộc.

Đặc biệt, các khu căn hộ sở hữu nhiều tiện ích xanh, sống xanh đang ngày càng trở thành xu thế trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày một rõ rệt. Không chỉ mang lại không gian sống mát mẻ, trong lành cho mỗi thành viên, không gian sống xanh giúp cả gia đình thực hành lối sống xanh, lành mạnh, giáo dục con trẻ ý thức bảo vệ môi trường ngay từ sớm.

