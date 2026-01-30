Vì sao Nha Khoa Kim có đến 14 phòng khám dẫn đầu xếp hạng chất lượng Sở Y tế TP.HCM?

Do đó, chất lượng điều trị và mức độ ổn định của cơ sở nha khoa trở thành yếu tố then chốt, thay vì chỉ dựa trên chi phí hay yếu tố thẩm mỹ trước mắt.

Chính vì vậy, bảng xếp hạng chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt do Sở Y tế TP.HCM công bố đang dần trở thành nguồn tham chiếu đáng tin cậy đối với người tiêu dùng có tiêu chuẩn cao. Trong danh sách công bố mới nhất cuối năm 2025, hệ thống Nha Khoa Kim có 14 phòng khám liên tiếp dẫn đầu chất lượng, một kết quả hiếm gặp với mô hình nha khoa chuỗi tại Việt Nam.

Bảng xếp hạng 14 phòng khám Nha Khoa Kim đạt điểm cao (thang điểm 5)

Kết quả đánh giá chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt năm 2025 (Cập nhật đến ngày 28/12/2025) của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Để đạt điểm cao trong Bộ 15 tiêu chí chất lượng do Sở Y tế đề ra, phòng khám không chỉ cần đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao, mà còn phải chứng minh được khả năng vận hành ổn định và kiểm soát rủi ro y khoa.

Các tiêu chí trải rộng từ kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn người bệnh, hồ sơ bệnh án, đến quản trị chất lượng và theo dõi điều trị dài hạn. Kết quả này phản ánh mức độ đáng tin cậy của một hệ thống y tế tư nhân trong việc duy trì chất lượng dịch vụ đồng nhất.

Triết lý "giữ chuẩn" trong vận hành hệ thống

Theo mô hình vận hành của Nha Khoa Kim, yếu tố quyết định chất lượng điều trị không chỉ nằm ở kỹ thuật đơn lẻ, mà ở khả năng duy trì sự nhất quán trong toàn bộ quy trình chuyên môn. Cách tiếp cận này được xây dựng và duy trì trong nhiều năm dưới sự điều hành của Ths. Bs Nguyễn Hữu Nam, Chủ tịch hệ thống, người có hơn hai thập kỷ gắn bó với lĩnh vực nha khoa.

Thực tế cho thấy, các dịch vụ nha khoa có độ phức tạp cao như niềng răng, trồng Implant hay phục hình răng sứ đều đòi hỏi môi trường vô trùng nghiêm ngặt, quy trình theo dõi dài hạn và sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều khâu. Bất kỳ sai lệch nào trong quá trình vận hành, dù nhỏ, cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả điều trị trong nhiều năm sau đó.

Trong bối cảnh đó, việc duy trì chất lượng ổn định được xem là thước đo quan trọng phản ánh năng lực vận hành của một hệ thống y tế, đặc biệt với mô hình nha khoa chuỗi – nơi chất lượng cần được đảm bảo đồng đều, không phụ thuộc vào từng cá nhân hay phòng khám riêng lẻ.

Vô trùng và công nghệ: Những khoản đầu tư âm thầm

Trong điều trị nha khoa, yếu tố vô trùng và công nghệ không dễ nhận thấy bằng mắt thường, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ an toàn và khả năng phát sinh biến chứng trong suốt quá trình điều trị. Đây là những yếu tố nền tảng, đặc biệt quan trọng với các dịch vụ kéo dài hoặc có xâm lấn như niềng răng, trồng Implant hay phục hình răng sứ.

Phòng vô trùng 8 bước - 1 chiều, khách hàng tận mắt nhìn thấy quy trình chuẩn y khoa tại Nha Khoa Kim.

Tại Nha Khoa Kim, quy trình vô trùng được tuân thủ theo mô hình 8 bước - 1 chiều kiểm soát chặt chẽ, kết hợp máy hấp Class B và các chỉ thị sinh học nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo trong điều trị.

Song song với đó, Nha Khoa Kim triển khai hệ sinh thái công nghệ số hóa đồng bộ, bao gồm CT Cone Beam, scan răng 3D độ chính xác cao và nền tảng quản lý hồ sơ bệnh án điện tử toàn hệ thống. Việc tích hợp dữ liệu từ khâu chẩn đoán đến điều trị giảm sự phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân và đảm bảo tính chính xác, nhất quán giữa các phòng khám.

Nền tảng tài chính cho chiến lược dài hạn

Việc được đầu tư bởi Quỹ ABC impact (thành lập bởi Temasek and Temasek Trust, Singapore) được xem là một dấu mốc quan trọng, cho thấy Nha Khoa Kim đáp ứng các tiêu chí khắt khe về quản trị, minh bạch và khả năng mở rộng bền vững mà các nhà đầu tư tổ chức quốc tế theo đuổi.

Khoản đầu tư này giúp Nha Khoa Kim tăng tốc chuẩn hóa hệ thống, từ con người, công nghệ đến quản trị rủi ro – những yếu tố khó nhìn thấy ngay, nhưng quyết định khả năng bền vững trong dài hạn.

Hệ thống ERP truyền dữ liệu chính xác từ Phòng khám Nha Khoa Kim đến Labo độc quyền, đảm bảo độ chính xác – thẩm mỹ và rút ngắn thời gian hoàn thiện chỉ từ 8 giờ.

Nụ cười như một tài sản cá nhân

Với nhiều người, chi phí nha khoa không còn được xem như khoản chi tiêu đơn lẻ, mà là một phần của hành trình chăm sóc hình ảnh và sức khỏe lâu dài. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn cơ sở có xếp hạng chất lượng cao, vận hành theo chuẩn mực rõ ràng và minh bạch trở thành cách để giảm thiểu rủi ro "làm lại từ đầu".

Việc 14 phòng khám thuộc Nha Khoa Kim nằm trong nhóm dẫn đầu xếp hạng chất lượng cho thấy: trong lĩnh vực nha khoa tư nhân, việc đầu tư vào hệ thống, kỷ luật và công nghệ không chỉ là lựa chọn quản trị, mà là điều kiện cần để tạo dựng niềm tin lâu dài với người tiêu dùng.