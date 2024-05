Vì sao nhà liền thổ Long An hấp dẫn nhà đầu tư?

Nhà đầu tư trở lại thị trường

Anh Nhật Minh, quận Bình Tân là một nhà đầu tư có gần 10 năm kinh nghiệm. Đầu năm nay, anh bắt đầu "nghe ngóng", tìm kiếm cơ hội đầu tư mới. Sau hơn hai tháng tìm kiếm, anh chốt mua một căn nhà phố nằm trong một khu đô thị mới tại Bến Lức, Long An. Với giá gần 4 tỷ đồng, anh dùng gần 1 tỷ đồng vốn tự có, phần còn lại vay từ ngân hàng.



Lý do săn nhà tại đây theo anh là để đón đầu xu hướng chuyển dịch trong tương lai với kỳ vọng tăng giá mạnh. Thị trường Bến Lức được anh dự báo là điểm đến tiềm năng trong trung và dài hạn vì được quy hoạch thành đô thị vệ tinh của TP HCM, có nhiều hạ tầng giao thông lớn, khu công nghiệp mới trong tương lai.

"Thời điểm này chính sách thanh toán tốt, lãi suất đang thấp. Khi hạ tầng hoàn thiện, khu này sẽ đông người đến ở", anh Minh giải thích lý do xuống tiền.

Anh Vinh, một môi giới bất động sản lâu năm tại khu vực Long An, nhận thấy rõ sự quan tâm tăng dần dành cho dòng nhà liền thổ. Một năm qua, lượng giao dịch nhỏ giọt nhưng bắt đầu ấm hơn từ đầu năm. Sản phẩm nhận nhiều sự quan tâm là nhà phố, shophouse tại các khu đô thị của các chủ đầu tư uy tín, pháp lý vững chắc, nằm trong khu vực thuận tiện kết nối.

Hai tháng đầu năm nay, nhu cầu tìm kiếm nhà đất tại Long An có tín hiệu tích cực ở loại hình nhà riêng lẻ và nhà đất cận khu công nghiệp, mức tăng 16% so với cùng kỳ, theo số liệu của Batdongsan.

Ông Đặng Quốc Bảo - Giám đốc Kinh doanh Southern Homes cho rằng với quan điểm "tấc đất, tấc vàng", nhà liền thổ là kênh an toàn, hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư và cả người mua ở thực. Quỹ đất và giá tại các thành phố neo cao, thị trường vùng ven là điểm đến lý tưởng. Long An là địa phương ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực về cả lượng tin rao bán lẫn nhu cầu tìm kiếm ở khu vực phía Nam. Lượng tin rao bán nhà đất đầu năm tăng 28% so với tháng 11/2023, nhu cầu mua cũng tăng 8%, theo số liệu của Southern Homes.

Long An - điểm nóng bất động sản trong dài hạn

Giá mềm là lợi thế của bất động sản Long An. Bình Dương, Đồng Nai hay Vũng Tàu là những thị trường đã khai thác nhiều năm, mặt bằng giá đã tăng cao. TP HCM, 73% nhà liền thổ có giá mỗi căn trên 30 tỷ đồng, theo số liệu của Savills. Còn tại Long An, nhiều dự án mới quy hoạch bài bản có giá nhà phố từ 4 tỷ đồng.

Hạ tầng và quy hoạch của tỉnh cửa ngõ miền Tây đang "lột xác" với hàng loạt công trình như Vành đai 3, Vành đai 4 TP HCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường Mỹ Quý Tây - Lương Hòa - Bình Chánh,… Về kinh tế, Long An luôn nằm trong top đầu về tốc độ phát triển công nghiệp, FDI, chỉ số đổi mới sáng tạo,... Các huyện vùng ven như Bến Lức, Cần Giuộc sẽ là đô thị vệ tinh của TP HCM.

"Long An đang tập trung đầu tư mạnh cho hạ tầng để tạo đà cho tăng trưởng kinh tế. Nhà liền thổ với mức giá hợp lý tại khu vực gần các tuyến giao thông lớn, khu công nghiệp là loại hình mang đến tiềm năng trong dài hạn", ông Nguyễn Thái Bình - Tổng Giám đốc Đông Tây Land nhận định.

Niềm tin của người mua nhà còn đến từ việc Long An liên tục đón dự án của các ông lớn địa ốc. Các huyện như Bến Lức, Đức Hòa, Cần Giuộc có hàng chục đô thị từ các chủ đầu tư lớn như Vinhomes, Nam Long, Ecopark,…

Tại thị trường Bến Lức, giáp Bình Chánh, chủ đầu tư Prodezi Long An và nhà phát triển Hướng Việt (HVH) giới thiệu khu đô thị LA Home với tổng diện tích 100 ha gồm nhiều loại hình như shophouse, nhà phố, biệt thự.

Lãnh đạo của nhiều sàn giao dịch bất động sản cho rằng khi xây dự án tại Long An, các chủ đầu tư đều đã tính toán tỉ mỉ, phân tích tiềm năng, nhu cầu thực. Việc nhiều dự án đổ vào cùng một khu vực củng cố niềm tin cho người mua về tương lai an cư tại đô thị sầm uất, đa tiện ích, kèm theo khả năng tăng giá trong dài hạn. Ở hướng ngược lại, để thu hút cư dân và cạnh tranh với các dự án khác, chủ đầu tư phải đáp ứng yêu cầu về pháp lý, quy hoạch, thiết kế, tăng số lượng tiện ích, có chính sách bán hàng, ưu đãi hấp dẫn.

Như tại dự án LA Home, chủ đầu tư cho biết dành nhiều năm để nghiên cứu thị trường, lựa chọn vị trí, thiết kế cho khu đô thị 100ha. Dự án nằm ngay trên trục đường Lương Hòa - Bình Chánh, kết nối đến TP HCM trong 5 phút, có dãy shophouse, trung tâm thương mại cùng loạt tiện ích như công viên, trung tâm thể dục thể thao, trường học. LA Home chưa tung chính sách bán hàng nhưng theo chủ đầu tư, mức giá sẽ ở mức tốt bậc nhất so với vị trí.

Báo cáo của Batdongsan đầu năm nay cho thấy nhà đất khu vực này ít có tình trạng tăng ảo hay giảm sâu, cắt lỗ mà duy trì ổn định nhờ nhu cầu mua phần đông là đầu tư dài hạn, ít lướt sóng. Về lâu dài, ông Đặng Quốc Bảo cho rằng nhà liền thổ tại đây có niềm năng tăng trưởng mạnh. Biên độ tăng giá nương theo tốc độ phát triển của các hạ tầng thiết yếu, kinh tế, xu hướng giãn dân. Thời điểm này cũng là lúc thích hợp để mua do các yếu tố về giá, lãi suất đi cùng tiềm năng sinh lời trung và dài hạn.