Vì sao nhiều doanh nhân yêu thích biệt thự song lập tại EcoCity Premia?

Buôn Ma Thuột hội tụ đủ yếu tố vàng như cảnh quan đẹp, chính sách phát triển cởi mở, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện nhưng vẫn thiếu bất động sản đẳng cấp, có giá trị phục vụ giới doanh nhân thành đạt. Sự xuất hiện của Biệt thự Song lập hai mặt tiền tại EcoCity Premia được ví như tinh hoa Thụy sĩ, là mảnh ghép then chốt để bất động sản Buôn Ma Thuột thăng hạng trên bản đồ bất động sản cả nước.

Khẳng định đẳng cấp bằng sự tận hưởng cuộc sống tiện nghi, sang trọng

Những ngày này, Biệt thự Song lập Geneva thuộc EcoCity Premia trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều tại Buôn Ma Thuột và khu vực Tây Nguyên, bởi đây là loại hình sản phẩm thực sự đạt đến giá trị đẳng cấp dành cho giới thượng lưu, với thiết kế vô cùng độc đáo chưa từng có ở thành phố Buôn Ma Thuột.

Lấy cảm hứng từ Geneva (Thụy Sĩ) – thành phố vốn nổi tiếng đẹp và yên bình nhất thế giới, Geneva Villas là phân khu nổi bật nhất tại EcoCity Premia với hồ điều hòa, công viên rộng lớn, cùng với rất nhiều vườn hoa và thảm cỏ xanh… tạo nên bức tranh vô cùng đẹp mắt, đủ sức níu chân bất cứ ai yêu thích cuộc sống tĩnh lặng gần gũi thiên nhiên.

Biệt thự Song lập Geneva Villas có số lượng giới hạn 62 căn, diện tích từ 250m2 đến 300m2, với hai mặt tiền mở ra hai thế giới khác biệt, mang đến trải nghiệm đa tiện ích, mới mẻ, lôi cuốn chưa từng có tại Buôn Ma Thuột; qua đó thay đổi hoàn toàn quan điểm về Buôn Ma Thuột "điểm đến thô sơ, thiếu hấp dẫn" bấy lâu nay.

Cánh cửa đầu tiên của các căn Biệt thự Song lập Geneva Villas sẽ đưa các chủ nhân đến với thiên nhiên yên bình, gần gũi với cỏ cây hoa lá, mang đến cảm giác được sống trọn vẹn từng phút giây bên những người thân yêu trong một khu nghỉ dưỡng châu Âu thu nhỏ.

Và cánh cửa còn lại sẽ đưa chủ nhân đến với không gian sôi động, khi mở cửa là bước ra những con đường lớn trong nội khu, rất thuận lợi để khai thác kinh doanh các sản phẩm thuộc phân khúc hạng sang như phụ kiện thể thao Golf hay siêu thị hàng nhập khẩu châu Âu, những dịch vụ thời thượng như: Spa cao cấp hay nhà hàng rượu vang nổi tiếng v.v…

Sân tập Golf thời thượng cùng gần tiện ích đẳng cấp bên công viên hồ điều hòa 9,4ha.

Nằm tại vị trí thuận lợi tại dự án EcoCity Premia, Biệt thự Song lập Geneva sở hữu lợi thế cực lớn khi tiếp giáp với hai tuyến đường nội khu là Tường Vi với hai làn đường rộng 24m và Đỗ Quyên với hai làn đường rộng 32m chạy dọc công viên hồ điều hòa.

Vườn nội khu của Biệt thự Song lập Geneva rộng tới hơn 5.104m2 cùng vô vàn tiện ích cao cấp mà chỉ các chủ nhân của Geneva Villas mới có đặc quyền sử dụng như: bể bơi ngoài trời dành cho người lớn và trẻ em, sân tập gym, sân tập dưỡng sinh, sân bóng chuyền hơi, vườn nướng BBQ, vườn nghệ thuật… mang đến trải nghiệm thú vị đặc biệt riêng có cho các chủ nhân xứng tầm.

Nối dài hành trình thịnh vượng

Theo TS. KTS Nguyễn Ngọc Bảo: "Xu hướng doanh nhân thành đạt lựa chọn nơi sống cho gia đình là những biệt thự có phân khúc thể hiện đẳng cấp sang trọng ngày càng phổ biến, đặc biệt là những căn Biệt thự Song lập có thiết kế độc đáo vừa làm nơi ở lý tưởng lại vừa có thể kết hợp kinh doanh sinh lời. Thực tế cho thấy, những khu biệt thự có thiết kế độc đáo và đẳng cấp và nhiều tiện ích đi kèm như Geneva sẽ khẳng định được giá trị riêng, có khả năng sinh lời cao, thậm chí giá trị có thể tăng lên khá nhanh chỉ trong vài năm. Tôi có thể lấy ví dụ là những căn nhà ở trong phố cổ Hà Nội cách đây 5 năm có giá 30 tỷ đồng thì bây giờ vẫn vậy, nhưng cũng thời điểm đó những căn biệt thự đẳng cấp đáng sống trong khu đô thị rộng lớn khởi điểm chỉ 15 tỷ đồng nhưng 5 năm sau giá trị đã tăng lên tới 40-50 tỷ đồng".

Phối cảnh Biệt thự Song lập hai mặt tiền view vườn nội khu.

Tiết lộ lý do chọn biệt thự song lập Geneva làm nơi nghỉ dưỡng cho gia đình, doanh nhân Nguyễn Anh Dũng là chủ sở hữu một doanh nghiệp kinh doanh chuỗi nhà hàng lẩu HongKong tại TP.HCM và Đồng Nai, chia sẻ: "Gia đình tôi có hai con nhỏ và thực sự an tâm vì có đến 5 lớp an ninh bảo vệ dành riêng cho khu Geneva Villas, đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng khi chúng tôi quyết định lựa chọn nơi sống. Trong tương lai, chúng tôi dự kiến sẽ mở thêm cơ sở kinh doanh ở Buôn Ma Thuột và thật tuyệt vời nếu có thêm những người bạn cũng lựa chọn nơi đây để nghỉ dưỡng cùng gia đình."

Là người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành kiến trúc và cũng là một doanh nhân thành đạt, TS. KTS Nguyễn Ngọc Bảo đánh giá: "Biệt thự song lập Geneva thực sự là tinh hoa, là nơi đáng sống của giới thượng lưu".

Ngày nay, chúng ta thấy nhiều doanh nhân thành đạt lựa chọn nơi sinh sống là những khu biệt thự sang trọng, không chỉ bởi những dịch vụ tiện ích đẳng cấp mà còn ngầm khẳng định sự thành công của họ.

