Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao nhiều đứa con lớn lên lại xa cách cha mẹ? Đọc bài viết này, bạn sẽ hiểu nguyên nhân!

Theo Thanh Hương | 06-04-2026 - 00:49 AM | Sống

Nguyên nhân không phải do con cái "vô ơn" hay "nổi loạn".

Lúc nhỏ, con cái như "cái đuôi" nhỏ luôn bám lấy cha mẹ, nhưng khi trưởng thành, nhiều người lại chọn cách đóng cửa phòng, kiệm lời và né tránh giao tiếp. Nhiều bậc cha mẹ tự hỏi: "Tôi hy sinh tất cả vì con, tại sao lớn lên nó lại không thân thiết với tôi?"

Thực tế, nguyên nhân không phải do con cái "vô ơn" hay "nổi loạn", mà là do "mối liên kết cảm xúc" đã bị bào mòn trong quá trình trưởng thành. Mối liên kết này không tự nhiên bền vững nhờ huyết thống, mà cần được xây dựng từ sự lắng nghe và tôn trọng mỗi ngày.

1. Phủ nhận cảm xúc: Khiến trẻ học cách "im lặng"

Nhiều cha mẹ coi những ấm ức của con là chuyện nhỏ, là "biết sướng mà không biết hưởng" hay "chuyện bé xé ra to". Khi những giọt nước mắt và tâm tư bị gạt đi bằng những câu nói như "Có thế cũng khóc", "Con nhạy cảm quá rồi", trẻ sẽ hiểu rằng cảm xúc của mình không quan trọng.

Kết quả là trẻ chọn cách đóng cửa lòng để tự bảo vệ mình khỏi bị tổn thương, dẫn đến việc khi lớn lên, chúng không còn nhu cầu chia sẻ bất cứ điều gì với cha mẹ.

Ảnh minh họa

2. Kiểm soát quá mức: Khiến trẻ muốn "tháo chạy"

Với danh nghĩa "muốn tốt cho con", nhiều cha mẹ can thiệp từ việc ăn mặc đến định hướng nghề nghiệp, tình cảm.

Sự kiểm soát tạo ra cảm giác ngột ngạt. Khi trẻ không được là chính mình và không được tôn trọng quyền lựa chọn, chúng sẽ nảy sinh tâm lý phản kháng ngầm.

Ngay khi đủ lông đủ cánh, trẻ sẽ chọn đi học hoặc làm việc ở nơi thật xa để tìm kiếm tự do. Sự xa cách về địa lý chỉ là vỏ bọc cho sự đổ vỡ về tình cảm đã có từ trước.

3. Thiếu vắng sự đồng hành: Từ "tự lập" trở thành "xa lạ"

Nhiều phụ huynh tin rằng chỉ cần cung cấp đầy đủ vật chất là đủ, mà quên mất việc hiện diện trong những cột mốc cảm xúc của con.

Khi cha mẹ chỉ bận rộn kiếm tiền và dùng vật chất để bù đắp, trẻ sẽ học cách tự xoay xở với nỗi cô đơn. Đến khi trẻ đã quen với việc không có cha mẹ bên cạnh, sợi dây liên kết sẽ đứt hẳn. Lúc này, dù cha mẹ có muốn bù đắp thì cũng đã bỏ lỡ "giai đoạn vàng" để xây dựng tình cảm.

Lời kết: Sợi dây liên kết cần được nâng niu

Huyết thống chỉ là khởi đầu, sự thấu hiểu mới là thứ duy trì mối quan hệ. Đừng đợi đến khi con cái trưởng thành và xa cách mới tìm cách cứu vãn.

Mối quan hệ cha mẹ - con cái tốt nhất chính là:

- Học cách lắng nghe thay vì giáo huấn.

- Học cách tôn trọng thay vì kiểm soát.

- Học cách đồng hành thay vì chỉ chu cấp.

Khi đứa trẻ cảm thấy mình được yêu thương và tôn trọng một cách vô điều kiện, chúng sẽ tự khắc muốn xích lại gần cha mẹ.

Theo Thanh Hương

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
phủ nhận

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên