Vì sao nhiều người thường xuyên dùng thẻ tín dụng dù lãi suất có thể gần 50%/năm?

Lãi suất cao nhưng chưa chắc phải trả lãi

So với nhiều sản phẩm vay tiêu dùng, lãi suất thẻ tín dụng thuộc nhóm cao, phổ biến từ 20-40%/năm. Tại một số ngân hàng, mức lãi suất có thể lên tới gần 50%/năm.

Tuy nhiên, con số này không đồng nghĩa mọi giao dịch bằng thẻ đều bị tính lãi ở mức đó.

Với giao dịch mua sắm đủ điều kiện, khách hàng thường được hưởng một khoảng thời gian miễn lãi (thường là 44 - 55 ngày). Nếu thanh toán toàn bộ dư nợ đúng hạn, người dùng có thể không phải trả lãi cho khoản chi tiêu đó.

Đây là điểm khiến thẻ tín dụng trở nên hấp dẫn. Một người có thu nhập ổn định có thể sử dụng thẻ để thanh toán trước, sau đó hoàn trả vào kỳ sao kê mà không phải làm thủ tục vay cho từng khoản chi.

Trong khi đó, nếu không thanh toán đầy đủ và để dư nợ chuyển sang trạng thái chịu lãi, chi phí sử dụng thẻ sẽ thay đổi hoàn toàn. Với mức lãi suất 40-50%/năm, khoản nợ kéo dài có thể trở nên khá đắt đỏ.

Không chỉ là chuyện "tiêu trước, trả sau"

Sức hút của thẻ tín dụng không chỉ ở tính năng "tiêu trước trả sau" mà còn nằm ở các chương trình ưu đãi. Tùy từng sản phẩm, khách hàng có thể được hoàn tiền, tích điểm, giảm giá khi mua sắm, ăn uống, đặt vé máy bay, khách sạn hoặc sử dụng các dịch vụ liên kết.

Với những người thường xuyên thanh toán bằng thẻ, các khoản hoàn tiền hoặc điểm thưởng có thể tạo ra giá trị đáng kể, lên tới hàng triệu đồng mỗi tháng, và có thể lên tới 20-30 triệu đồng mỗi năm. Vì vậy, họ có xu hướng lựa chọn thẻ dựa trên lợi ích nhận được thay vì chỉ nhìn vào lãi suất.

Một yếu tố khác ngày càng quan trọng là sự tiện lợi trong quản lý. Trước đây, việc theo dõi chi tiêu và ngày đến hạn thanh toán thẻ có thể khiến người dùng phải ghi nhớ khá nhiều thông tin. Hiện nay, hầu hết ngân hàng đều tích hợp việc quản lý thẻ trực tiếp trên ứng dụng.

Người dùng có thể kiểm tra hạn mức còn lại, xem từng giao dịch, theo dõi số tiền cần thanh toán, ngày đến hạn, khóa hoặc mở thẻ khi cần. Nhiều ứng dụng còn cho phép thiết lập lịch thanh toán tự động, giúp tiền được trích từ tài khoản để thanh toán dư nợ vào ngày đã đăng ký.

Điều này đặc biệt hữu ích với những người sử dụng nhiều sản phẩm ngân hàng hoặc có lịch chi tiêu dày. Chỉ cần thiết lập một lần, khách hàng có thể hạn chế nguy cơ quên ngày thanh toán và phát sinh phí, lãi không đáng có.

Trải nghiệm thanh toán

Một lý do rất thực tế khiến nhiều người thích thẻ tín dụng là trải nghiệm thanh toán nhanh và đơn giản. Tại cửa hàng, người dùng chỉ cần chạm thẻ hoặc sử dụng điện thoại, đồng hồ thông minh đã liên kết với thẻ để hoàn tất giao dịch. Với mua sắm trực tuyến, thông tin thẻ có thể được lưu hoặc tích hợp với các nền tảng thanh toán, giúp việc thanh toán diễn ra chỉ trong vài thao tác.

Đặc biệt với những khoản chi như đặt vé máy bay, khách sạn, mua hàng online hay thanh toán dịch vụ ở nước ngoài, thẻ tín dụng mang lại sự thuận tiện mà tiền mặt khó đáp ứng.

Người dùng cũng không phải rút tiền mặt trước, mang theo nhiều tiền trong ví hay thực hiện thủ tục vay cho từng khoản chi tiêu. Với những người đã quen thanh toán không tiền mặt, chiếc thẻ gần như trở thành một công cụ thanh toán hàng ngày. Đây là một lợi thế rất khác so với cách nhìn thẻ tín dụng đơn thuần như một khoản vay.

Rủi ro gì xảy ra khi sử dụng thẻ tín dụng?

Thẻ tín dụng sẽ phát huy lợi ích khi người dùng kiểm soát được khoản chi tiêu của mình. Chẳng hạn, hạn mức 50 triệu đồng không có nghĩa người dùng có thêm 50 triệu đồng thu nhập để tiêu. Đây là khoản tín dụng ngân hàng cấp và phải hoàn trả. Nếu mỗi tháng khách hàng đều sử dụng gần hết hạn mức nhưng chỉ trả một phần dư nợ, số tiền phải trả có thể nhanh chóng trở thành gánh nặng. Đặc biệt, mức lãi suất cao khiến việc duy trì dư nợ trong thời gian dài trở nên tốn kém.

Ngược lại, với người có khả năng thanh toán đầy đủ, thẻ tín dụng có thể được xem như một công cụ thanh toán thay vì một khoản vay. Họ tận dụng thời gian miễn lãi, các chương trình hoàn tiền và ưu đãi, đồng thời thiết lập thanh toán tự động để hạn chế quên hạn.

Vì vậy, lãi suất gần 50%/năm không phải lý do duy nhất để đánh giá có nên sử dụng thẻ tín dụng hay không. Điều quan trọng là thói quen sử dụng của chủ thẻ có tận dụng được những tiện ích mà nó mang lại, chủ động tránh được rủi ro phát sinh.

Với người luôn thanh toán đầy đủ đúng hạn, lợi ích lớn nhất của thẻ nằm ở sự tiện lợi và các ưu đãi. Nhưng với người thường xuyên để dư nợ kéo dài, chiếc thẻ có thể nhanh chóng trở thành một khoản tín dụng rất đắt đỏ.