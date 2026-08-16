Vì sao nhiều nhà bật điều hòa mãi mà không mát? Thợ sửa chữa chỉ ra 1 nguyên nhân phổ biến

Trong những ngày nắng nóng cao điểm, không ít gia đình gặp tình trạng điều hòa bật cả tiếng nhưng phòng vẫn không đủ mát. Máy vẫn chạy, quạt gió vẫn thổi, màn hình vẫn báo đang làm lạnh nhưng cảm giác trong phòng lại oi bức, khó chịu.

Nhiều người lập tức nghĩ điều hòa hết gas, hỏng block hoặc đã quá cũ. Tuy nhiên, theo chia sẻ của một thợ sửa chữa điều hòa lâu năm, có một nguyên nhân rất dễ bị bỏ qua: cục nóng bị phơi trực tiếp dưới nắng gắt.

Trong video chia sẻ trên trang cá nhân, người thợ quay lại hình ảnh một cục nóng điều hòa đặt trên sân thượng. Thiết bị nằm giữa khu vực nắng chiếu mạnh, xung quanh là nền bê tông hấp nhiệt. Sau đó, người thợ dùng một chiếc ô lớn để che nắng cho cục nóng, như một cách minh họa cho việc giảm tải nhiệt cho thiết bị.

Một thợ sửa chữa điều hòa chia sẻ lý do khiến điều hòa nhiều gia đình bật mãi không mát (Video N.T.Lich)

Cục nóng quá nóng, điều hòa khó làm mát

Để điều hòa làm mát hiệu quả, dàn lạnh trong phòng có nhiệm vụ hấp thụ nhiệt, còn cục nóng bên ngoài có nhiệm vụ thải lượng nhiệt đó ra môi trường. Vì vậy, nếu cục nóng không giải nhiệt tốt, khả năng làm mát trong phòng cũng bị ảnh hưởng.

Khi cục nóng đặt ở sân thượng, ban công hướng Tây, gần tường nóng hoặc nơi bí gió, thiết bị dễ bị nắng chiếu trực tiếp trong nhiều giờ. Nhiệt từ mặt trời, từ nền bê tông và tường xung quanh cộng với lượng nhiệt mà máy cần thải ra khiến cục nóng phải hoạt động nặng hơn.

Đây là lý do có những chiếc điều hòa vẫn chạy nhưng hơi lạnh yếu, phòng hạ nhiệt rất chậm hoặc máy chạy mãi vẫn không đạt mức nhiệt cài đặt. Tình trạng này càng dễ xảy ra trong những ngày thời tiết nắng nóng gay gắt.

Ảnh minh họa

Các hãng điều hòa như Daikin, Samsung và Mitsubishi Electric đều khuyến cáo dàn nóng cần được đặt ở nơi thông thoáng, không bị cản gió. Nếu khu vực quanh cục nóng quá nóng hoặc bị che bí, hiệu quả tản nhiệt sẽ giảm, kéo theo khả năng làm lạnh kém hơn.

Không chỉ do nắng, còn nhiều lỗi quen thuộc khác

Dù cục nóng bị phơi nắng là nguyên nhân đáng chú ý, đây không phải lý do duy nhất khiến điều hòa bật mãi không mát.

Một lỗi rất phổ biến là lưới lọc bụi bẩn. ENERGY STAR khuyến nghị người dùng nên kiểm tra lọc gió hằng tháng trong giai đoạn sử dụng nhiều. Khi lưới lọc bám bụi dày, luồng khí đi qua dàn lạnh bị hạn chế, khiến máy làm mát chậm, thậm chí có thể gây đóng băng dàn lạnh.

Bộ Năng lượng Mỹ cũng lưu ý, việc bỏ qua bảo dưỡng bộ lọc, dàn coil và các bộ phận trao đổi nhiệt có thể khiến hiệu suất điều hòa giảm, máy phải chạy lâu hơn và tiêu thụ nhiều điện hơn.

Ngoài ra, điều hòa kém mát còn có thể do thiếu hoặc rò rỉ môi chất lạnh, thường được gọi là “hết gas”. Theo Daikin và Mitsubishi Electric, nếu máy thổi gió không lạnh, có hiện tượng đóng đá, tiếng rít bất thường hoặc chỉ mát vào buổi tối nhưng ban ngày lại kém mát rõ rệt, người dùng nên gọi thợ kiểm tra.

Ảnh minh họa

Một nguyên nhân khác là cài đặt sai chế độ. Có gia đình vô tình để máy ở chế độ Fan hoặc Dry trong lúc cần làm lạnh nhanh, khiến điều hòa không hoạt động đúng như mong muốn. Phòng quá rộng, nhiều kính, hướng nắng hoặc công suất điều hòa quá nhỏ cũng có thể khiến máy chạy liên tục nhưng vẫn khó mát.

Che cục nóng đúng cách, đừng che kín

Từ chia sẻ của thợ sửa chữa, nhiều người có thể nghĩ ngay đến việc che cục nóng. Tuy nhiên, điều quan trọng là che nắng chứ không che kín.

Cục nóng cần không gian để hút và thổi gió. Nếu dùng bạt, hộp che hoặc tấm chắn đặt quá sát, luồng gió bị cản, thiết bị càng khó thải nhiệt hơn. Khi đó, việc che chắn không giúp máy mát hơn mà còn có thể khiến cục nóng bí nhiệt, chạy nặng và nhanh xuống cấp.

Cách phù hợp là tạo bóng râm phía trên hoặc phía nắng chiếu trực tiếp, đồng thời giữ các mặt thoát gió thông thoáng. Khu vực quanh cục nóng cũng nên được dọn sạch lá cây, bụi bẩn, rác hoặc vật chắn trước quạt gió.

Ảnh minh họa

Khi điều hòa bật mãi không mát, người dùng không nên vội hạ nhiệt độ xuống 16-18 độ C. Trước tiên, hãy kiểm tra máy có đang ở chế độ Cool hoặc Auto phù hợp không, lưới lọc có bẩn không, cửa phòng đã kín chưa và cục nóng có bị nắng chiếu trực tiếp hoặc bị che bí hay không.

Nếu đã vệ sinh cơ bản, tạo độ thông thoáng cho cục nóng nhưng máy vẫn không mát, nên gọi thợ kỹ thuật để kiểm tra gas lạnh, tụ điện, quạt dàn nóng, máy nén và các linh kiện liên quan. Điều hòa là thiết bị điện – lạnh, việc tự ý tháo lắp hoặc nạp gas khi không có chuyên môn có thể khiến máy hỏng nặng hơn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.



