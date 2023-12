Vì sao nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội tái diễn cảnh xếp hàng?

Theo ghi nhận của VTC News ngày 13/12, một số trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Hà Nội đang tái diễn cảnh xe ô tô xếp hàng chờ đăng kiểm.

Tại trung tâm đăng kiểm 29.03V (phường Láng Thượng, quận Đống Đa), các lái xe cho biết, họ phải mất rất nhiều thời gian xếp hàng chờ đăng kiểm, không còn thông thoáng như trước.

Cuối ngày 13/12, hàng chục xe ô tô vẫn xếp hàng chờ đăng kiểm tại trung tâm 29.03V.

Chị Nguyễn Ngọc Hải (Ba Đình, Hà Nội) nói: “Xe của tôi đã đến hạn đăng kiểm vào tháng 6, tuy nhiên thời điểm đó lại thuộc diện được gia hạn. Hôm nay khi xe gần hết thời gian gia hạn, tôi tranh thủ xin nghỉ làm để đi đăng kiểm xe. Cứ ngỡ cũng đơn giản, nhanh chóng như trước nên tôi chủ quan đến muộn. Nhưng cảnh xe xếp hàng dài khiến cuối ngày rồi mà vẫn chưa đến lượt”.

Tài xế chờ làm thủ tục đăng kiểm xe.

Còn anh Phùng Anh Hiếu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, mấy ngày gần đây, nghe tin việc đăng kiểm xe đã đông trở lại, lo sợ những ngày tới sẽ còn đông nữa, thậm chí tắc nghẽn như đã từng xảy ra nên anh Hiếu phải vội mang xe đi đăng kiểm sớm hơn thời hạn. Dù đã chủ động đến sớm nhưng anh cũng không thoát khỏi cảnh xếp hàng chờ.

Lượng xe kéo về các trung tâm đăng kiểm những ngày gần đây tăng đột biến.

Thông tin với VTC News , ông Trần Quốc Hoan, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đăng kiểm 29.03V xác nhận, những ngày gần đây lượng xe kéo về trung tâm đăng kiểm tăng đột biến khiến đăng kiểm viên phải hoạt động hết công suất.

“Trong hai ngày 11-12/12, cơ sở của chúng tôi phục vụ khoảng 180 phương tiện mỗi ngày. Hôm nay (13/12) lượng phương tiện tuy giảm đi so với 2 ngày trước nhưng vẫn chiếm khoảng 80% công suất”, ông Hoan thông tin.

Theo ông Hoan, có hai nguyên nhân chính khiến lượng xe đăng kiểm tăng đột biến.

Đầu tiên là do chu kỳ hàng năm, mỗi khi đến dịp cuối năm người dân sẽ có nhu cầu mua xe để đi lại dịp Tết, thời điểm này các hãng xe cũng khuyến mại rất nhiều nên lượng xe đăng kiểm dịp cuối năm bao giờ cũng đông. Ngoài ra, để tránh dịp nghỉ Tết, người dân thường tranh thủ đi đăng kiểm sớm hơn lịch thực tế để yên tâm đi đường dài và ra Tết không phải đi đăng kiểm nữa.

Quá trình kiểm định một chiếc xe đạt chuẩn diễn ra trong khoảng 15-20 phút.

Nguyên nhân thứ hai là số lượng hơn 1,4 triệu ô tô được gia hạn đăng kiểm 6 tháng kể từ thời điểm Thông tư 08 có hiệu lực ngày 3/6/2023 đã bắt đầu hết thời gian gia hạn. Do đó, lượng xe quay lại kiểm định sau thời gian này cũng rất lớn.

“Hai nguyên nhân trên khiến lượng xe kéo về các trung tâm đăng kiểm trong những ngày vừa qua tăng đột biến, tuy nhiên việc ùn tắc chỉ xảy ra cục bộ và mang tính thời điểm, chứ không kéo dài. Có những ngày chúng tôi đã phải làm thêm giờ mới hết lượng xe đến đăng kiểm”, ông Hoan nói thêm.

Các trung tâm đăng kiểm phải hoạt động hết công suất trong những ngày qua.

Ông Hoan cũng cho biết, hiện nay xe mới đã được miễn kiểm định, do đó trong văn phòng rất bận do phải làm hồ sơ cho các xe mới. Ở ngoài hiện trường hiện chỉ khám và kiểm định hoàn toàn cho xe cũ: “Do đó, con số 180 xe cũ kiểm định trong một ngày là một con số rất lớn so với trước đây. Hơn nữa, các kiểm định viên cũng kiểm định kỹ càng hơn, cho nên lượng xe được phục vụ không thể lên tới hơn 200 xe/ngày như trước” , ông Hoan nhấn mạnh.

Khoảng 180 ô tô cũ được kiểm định mỗi ngày tại một trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội.

Mới đây, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản gửi các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới cho biết, thời gian vừa qua Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận được các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về việc một số đơn vị đăng kiểm tự ý đưa ra các yêu cầu không đúng quy định của Bộ GTVT về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Cụ thể, từ chối nhận hồ sơ miễn kiểm định lần đầu hoặc chỉ nhận vào một số ngày trong tuần, thời gian hẹn trả kết quả lâu. Một số đơn vị còn gợi ý người dân và doanh nghiệp phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự trong khi phương tiện vẫn có bảo hiểm hoặc gợi ý mua nối tiếp thời gian.

Ngày 13/12, lượng xe kéo về trung tâm đăng kiểm 29.03V đã giảm sút so với những ngày trước đó.

Để khắc phục tình trạng trên, Cục Đăng kiểm cho biết, sẽ tạm đình chỉ hoạt động trong thời gian 3 tháng nếu cơ sở đăng kiểm đưa ra các yêu cầu hoặc thủ tục không có trong quy định do Bộ GTVT ban hành về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân; từ chối cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới trái quy định của pháp luật.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm quy định trên, Cục Đăng kiểm yêu cầu các cơ sở, các đăng kiểm viên và nhân viên không được tùy tiện, tự ý đưa ra các yêu cầu không có trong quy định.

"Nếu để xảy ra sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", Cục Đăng kiểm nhấn mạnh.

Cục Đăng kiểm cũng cho biết đã đề xuất Bộ GTVT ban hành Thông tư quy định về mức giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với những phương tiện được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định.

Trong lúc chờ Bộ GTVT ban hành quy định, các đơn vị đăng kiểm phải bố trí nhân sự hợp lý để giải quyết thủ tục miễn kiểm định, đảm bảo được nhanh chóng, thuận tiện.

Cục cũng đang hoàn thiện phần mềm lập hồ sơ phương tiện cho xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu để hỗ trợ các đơn vị đăng kiểm thực hiện công việc này được thuận lợi hơn.

Để chủ động phòng ngừa tình trạng ùn tắc phương tiện đến kiểm định vào các tháng cuối năm 2023 và trong năm 2024, Cục Đăng kiểm yêu cầu các đơn vị đăng kiểm chủ động liên hệ với các địa phương khác trưng dụng, bổ sung tạm thời lực lượng đăng kiểm viên cho các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn bị thiếu hụt, đặc biệt tại TP.HCM và Hà Nội...

Đồng thời, các trung tâm đăng kiểm có phương án tăng ca, làm thêm giờ phục vụ người dân, doanh nghiệp.