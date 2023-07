Vì sao nho đắt nhất thế giới lại có giá rẻ bất ngờ?

Từng được xem là loại nho đắt nhất thế giới với việc được đấu giá lên đến 250 triệu đồng/chùm, đến nay giống nho này đang được Trung Quốc trồng, bán ồ ạt.

Theo các chủ đại lý hoa quả ở Hà Nội, loại nho Ruby Roman đang được bán nhiều trên thị trường Việt Nam thực chất xuất xứ giống từ Đài Loan, Trung Quốc.

Nho Ruby Roman được đóng gói sang trọng.

Trên kênh bán hoa quả nổi tiếng Viefruit, nho Ruby Roman được rao bán với mức giá 1.100.000 đồng/kg. Một kg nho tương ứng 2 chùm, như vậy giá 1 chùm nho Ruby Roman chỉ còn khoảng 550.000 đồng.

Chị Vũ Nga (Chủ cửa hàng Nga Fruit tại Trung Kính - Hà Nội) cho biết, khoảng 2-3 năm trở lại đây, ngoài nho Ruby Roman Nhật Bản, trên thị trường còn xuất hiện giống nho Ruby Roman trồng ở Vân Nam, Đài Loan (Trung Quốc). Loại nho này có mức giá bán rẻ hơn rất nhiều so với hàng Nhật.

Ngoài các địa chỉ cửa hàng uy tín, nho Ruby Roman xuất xứ từ Đài Loan cũng được rao bán tràn lan trên nhiều kênh online. Giá bán online khá tiết kiệm, rẻ hơn so với các cửa hàng hoa quả ở mặt đường lớn nên vẫn được nhiều người tìm mua.

Theo chị Vũ Nga, loại nho này chủ yếu được đóng theo hộp hai chùm, trọng lượng khoảng 700-800 gram/chùm. Giá nho dao động từ 275.000-340.000 đồng một chùm tuỳ loại.

Theo quảng cáo, loại nho này ngọt đậm, khi ăn sẽ cảm nhận được hương vị rượu vang hoà quyện với hương kẹo. Dù được trồng ở Trung Quốc nhưng vẫn là giống xuất xứ từ Nhật, vị ngọt đảm bảo nên loại nho này hiện vẫn gây "sốt" trên thị trường.

Theo đánh giá của nhiều người, năm nay, giá nho Ruby Roman Trung Quốc rẻ hơn các năm trước. Nếu năm ngoái, loại nho này được bán với giá 400.000 - 600.000 đồng/chùm thì năm nay có nơi chỉ bán giá 550.000 đồng/hộp 2 chùm, nghĩa là 275.000 đồng/chùm trọng lượng 750 gram.

Chủ một đại lý hoa quả ở phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội) giải thích, giá nho rẻ hơn do nguồn cung bên Trung Quốc nhiều hơn trước. Hàng nhập từ mối sỉ lớn số lượng bao nhiêu cũng có.

Chị Thúy Anh (chủ cửa hàng hoa quả trên phố Nguyễn An Ninh - Hà Nội) thông tin, nho Ruby Roman Đài Loan đang được mua nhiều phần lớn là vì chúng có giá siêu rẻ so với hàng Nhật Bản. " Đa số các bà mẹ nội trợ đều hiếu kỳ muốn mua nho Ruby Roman để xem có ngon hay không. Mức giá như thế cũng là quá rẻ so với các loại nho hay hoa quả từ Nhật Bản ", chị Thúy Anh chia sẻ.

Hiện mỗi tuần, chị Thúy Anh tiêu thụ hết khoảng hơn 500 chùm nho Ruby Roman Đài Loan, giá tuỳ thuộc vào mỗi lần hàng về. Ví như loại hàng VIP về có giá 550.000 đồng/chùm, khách mua nguyên thùng hai chùm giá 900.000 đồng.

Trước đó, hàng năm ở Nhật Bản đều diễn ra cuộc đấu giá các loại trái cây, trong đó có nho Ruby Roman. Loại nho đặc biệt này được trồng ở tỉnh Ishikawa, miền Trung Nhật Bản, nổi tiếng với vị ngọt cao và ít tính axít. Mỗi trái nho nặng hơn 20g. Nông dân tỉnh Ishikawa đã nghiên cứu trồng loại nho quý hiếm này gần 20 năm trước, bắt đầu bán ra thị trường từ năm 2008.

Trong một phiên đấu giá, có chùm nho 26 quả được trả giá tương đương 250 triệu đồng - mức giá đắt đỏ nhất thế giới.

Giống nho này được quảng cáo có vị thơm ngon rất đặc biệt.

Tại Việt Nam, nho Ruby Roman Nhật Bản được nhập về bán với giá 5-11 triệu đồng một chùm. Theo các chủ cửa hàng, dù là loại quả có giá siêu đắt đỏ, song vẫn có nhiều khách hàng đặt mua. Tuy nhiên, chủ các cửa hàng hoa quả chỉ dám nhận đơn oder, khách phải đặt cọc trước họ mới đặt mua về để bán. Do giá thành của loại nho này rất lớn nên ít khi có đại lý nào mua sẵn số lượng lớn.