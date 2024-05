Vì sao phải lùi thời gian hoàn thành Cầu Đại Ngãi nối Trà Vinh và Sóc Trăng?

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ thực hiện dự án cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60, trong phạm vi tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng. Dự án này đã được Thủ tướng phê duyệt với kế hoạch thực hiện từ năm 2022 đến năm 2026.

Ngay sau khi được Thủ tướng phê duyệt, Bộ GTVT đã tiến hành các công việc liên quan đến dự án, bao gồm việc lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, chỉ đạo chủ đầu tư triển khai công tác lập và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu và khởi công theo kế hoạch.

Phối cảnh cầu dây văng Đại Ngãi 1 vượt sông Hậu. Ảnh: Bộ Giao thông vận tải

Đến tháng 10/2023, một trong hai gói thầu của dự án (gói thầu số 11-XL: công trình cầu Đại Ngãi 2, tuyến và công trình trên tuyến) đã được khởi công xây dựng. Bộ GTVT đang chỉ đạo chủ đầu tư và các nhà thầu tăng tốc tiến độ thi công để hoàn thành vào cuối năm 2025, nhằm kết nối thành phố Sóc Trăng với huyện Cù Lao Dung, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Cầu Đại Ngãi 1, một công trình cấp đặc biệt với cầu chính là cầu dây văng nhịp lớn (khẩu độ nhịp giữa 450 m, dầm chủ dùng dầm thép liên hợp), được xây dựng gần cửa biển, nơi có điều kiện gió và địa chất phức tạp. Do đó, công tác khảo sát và thiết kế kỹ thuật cần được thực hiện một cách kỹ lưỡng, bao gồm việc xây dựng mô hình để thực hiện thí nghiệm hầm gió ở nước ngoài (do các phòng thí nghiệm trong nước không thể thực hiện) và đầu tư thời gian nhiều hơn so với các công trình cầu thông thường.

Đến cuối tháng 5/2024, công tác thiết kế kỹ thuật mới hoàn thành; lựa chọn nhà thầu xây lắp và khởi công cầu Đại Ngãi 1 dự kiến vào khoảng tháng 8/2024. Theo tính toán của đơn vị tư vấn, với đặc thù về điều kiện thi công đối với kết cấu cầu dây văng trụ tháp, trong điều kiện thuận lợi, thời gian thi công cầu dây văng Đại Ngãi 1 cần tối thiểu 42 tháng, nên dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng vào cuối năm 2027.

Bộ GTVT đang xem xét phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tổ chức đấu thầu gói thầu xây dựng cầu Đại Ngãi 1, trong đó có nội dung thời gian thực hiện hợp đồng hoàn thành vào năm 2027. Tại quyết định của Thủ tướng phê duyệt đầu tư dự án cầu Đại Ngãi, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2026. Do đó, cần phải điều chỉnh thời hạn hoàn thành của quyết định đầu tư dự án cầu Đại Ngãi.

Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng về việc điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án cầu Đại Ngãi đến năm 2027 và khẳng định rằng việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án không làm tăng tổng mức đầu tư và các nội dung khác trong chủ trương đầu tư dự án cầu Đại Ngãi đã được Thủ tướng phê duyệt.

Sau khi được Thủ tướng chấp thuận, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo chủ đầu tư dự án cầu Đại Ngãi thực hiện trình tự, thủ tục để bộ tổ chức thẩm định và phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo đúng quy định, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.