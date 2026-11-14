Vì sao quan chức Mỹ vội vã chuyển vào sống trong căn cứ quân sự?

Hàng loạt quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang rời bỏ nhà riêng để chuyển đến sinh sống tại các căn cứ quân sự. Từ những nhân vật phụ trách an ninh quốc gia, quốc phòng đến các quan chức dân sự, danh sách này ngày càng dài trong bối cảnh các mối đe dọa nhằm vào giới chức Mỹ gia tăng.

Mối đe dọa khiến quan chức Mỹ phải chuyển nhà

Theo Fox News, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche sống tại một cơ sở quân sự ở khu vực Washington trong nhiều tháng. Ba nguồn tin am hiểu sự việc xác nhận thông tin này, nhưng không tiết lộ lý do cụ thể khiến ông chuyển nơi ở.

Trước đó, người tiền nhiệm của ông Blanche là bà Pam Bondi cũng âm thầm rời căn hộ tại Washington để chuyển vào khu nhà ở quân đội. Theo New York Times, quyết định này được đưa ra sau khi lực lượng thực thi pháp luật phát hiện những mối đe dọa liên quan đến các băng đảng ma túy.

Bộ trưởng Tài Chính Mỹ Scott Bessent ngày 13/11 xác nhận việc chuyển từ nhà riêng tại thủ đô Washington tới sinh sống tại một căn cứ quân sự của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Tờ báo cũng đề cập đến những lời đe dọa xuất phát từ làn sóng phản đối cách bà Bondi xử lý các hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Mỹ đã bác bỏ cách lý giải này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent gần đây chuyển khỏi ngôi nhà tại khu Georgetown để đến sống trong căn cứ quân sự sau khi xuất hiện thông tin về những lời đe dọa liên quan đến Iran. Tuy nhiên, Iran sau đó đã bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này lên kế hoạch tấn công các quan chức và công dân Mỹ.

Ông Bessent là cái tên mới nhất trong danh sách ngày càng dài các quan chức chính quyền Trump chuyển đến sinh sống tại những khu nhà vốn thường dành cho các sĩ quan quân đội cấp cao.

Ông giải thích động thái này là tuân theo chỉ dẫn của Sở Mật vụ, trong bối cảnh các mối đe dọa nhằm vào giới chức Nhà Trắng từ Iran ngày càng tăng. Tuy vậy, Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định ông không sợ hãi và những lời đe dọa từ Tehran là bằng chứng cho thấy chiến dịch gây sức ép kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang có tác dụng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ là người dẫn đầu chiến dịch gây sức ép kinh tế của Washington đối với Iran từ tháng 8, nhằm buộc Tehran chấm dứt các cuộc tấn công vào hoạt động vận tải biển và mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Không chỉ các mối đe dọa từ nước ngoài, nguy cơ bạo lực trong nước cũng khiến nhiều quan chức Mỹ thay đổi nơi sinh sống.

Theo Axios, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller cùng gia đình chuyển đến khu nhà ở quân đội sau khi những người hàng xóm tổ chức biểu tình, phản đối sự hiện diện của gia đình ông tại Arlington. Gia đình ông Miller sau đó rao bán căn nhà với giá 3,75 triệu USD.

Các trường hợp khác bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, những người được cho là đang sinh sống tại khu nhà dành cho tướng lĩnh thuộc căn cứ Fort McNair ở Washington.

Cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cũng từng chuyển đến căn nhà vốn dành cho Tư lệnh Tuần duyên Mỹ tại căn cứ liên hợp Anacostia-Bolling. Trong khi đó, Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll được cho là đang sống chung nhà với một người khác tại căn cứ liên hợp Myer-Henderson Hall ở Arlington.

Xu hướng chưa từng có tiền lệ và cuộc cạnh tranh nhà ở

Việc các quan chức chính phủ Mỹ sinh sống trong căn cứ quân sự không phải là điều hoàn toàn mới. Những người giữ vị trí lãnh đạo trong quân đội hoặc phụ trách an ninh quốc gia từ lâu có thể được bố trí nơi ở tại các cơ sở này.

Tuy nhiên, theo Axios, việc nhiều quan chức cấp cao cùng chuyển đến các căn cứ quân sự trong một khoảng thời gian ngắn là hiện tượng chưa từng có tiền lệ.

Tổng thống Donald Trump và các quan chức tham dự cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ở Washington. (Ảnh: AP)

Fort McNair, căn cứ quân sự lâu đời nằm dọc sông Potomac ở Washington, đang trở thành một trong những địa điểm được nhiều quan chức chính quyền Trump lựa chọn.

Được xây dựng từ cuối thế kỷ XVIII, căn cứ này hiện là nơi đặt trụ sở Đại học Quốc phòng Quốc gia Mỹ và có những khu nhà ở truyền thống dành cho các sĩ quan cấp cao.

Theo báo cáo năm 2020 của Ủy ban Quy hoạch Thủ đô Quốc gia Mỹ, các khu nhà ở tại Fort McNair được chia thành hai nhóm. Trong khi đó, một hồ sơ do Lục quân Mỹ công bố năm 2024 xác định rằng căn cứ này có 27 ngôi nhà, được xây dựng trước năm 1919.

Trang web quản lý nhà ở của Lục quân Mỹ cho biết Fort McNair và căn cứ Fort Myer gần đó có tổng cộng 88 đơn vị nhà ở mang giá trị lịch sử. Tuy nhiên, trang web không nêu rõ số lượng nhà ở tại từng căn cứ.

Theo The Atlantic, việc được bố trí nhà ở trong các cơ sở quân sự đang dần trở thành một biểu tượng thể hiện địa vị trong chính quyền Trump. Một số quan chức thậm chí còn cạnh tranh với nhau để được sử dụng những căn nhà rộng rãi và tiện nghi nhất.

Sự gia tăng số lượng quan chức chuyển vào những cơ sở này đang gây sức ép lên quỹ nhà vốn dành cho các sĩ quan quân đội. Thậm chí, một số quan chức trong chính quyền Trump cũng không thể tìm được chỗ ở.

Đầu năm nay, nhóm trợ lý của Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard từng tìm hiểu khả năng chuyển đến Fort McNair. Tuy nhiên, kế hoạch cuối cùng không được thực hiện do hạn chế về diện tích và số lượng nhà ở.