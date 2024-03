Vì sao tấm nhựa nội thất GP (GreenPlast) được nhiều người lựa chọn?

Khái niệm tấm nhựa nội thất GP (GreenPlast)

Tấm nhựa nội thất GreenPlast được cấu tạo từ nhựa uPVC, kết hợp cùng bột đá và các chất phụ gia khác, với kết cấu nhựa được tạo thành từ nhựa rỗng 2 lớp. 2 lớp này được liên kết với nhau bằng các chân xương ở một số loại nhựa cũng liên kết với nhau như thế, tuy nhiên khác nhau ở chỗ nhựa GP thành và xương dày hơn, chắc chắn hơn.

Đồng thời, nhựa GP có thêm cấu trúc tăng cường ở vị trí bắt bản lề giúp cho kết cấu chắc bền hơn, bám vít hơn. Nhựa GreenPlast thường được sử dụng để thi công nội thất phòng ngủ: giường, tủ, tủ phấn; nội thất phòng bếp: tủ bếp, bàn đảo, tủ rượu, tủ kệ để đồ khô; phòng khách: tủ kệ, sofa; phòng làm việc: tủ kệ giá sách, bàn học; showroom; tủ đựng đồ phòng tập…

Màu sắc của dòng nhựa cao cấp GreenPlast cùng với nhiều tone màu cả hiện đại và màu vân gỗ cổ điển, hợp với xu hướng thị trường, có thể chiều lòng được nhiều người có các sở thích và thẩm mỹ khác nhau do đó tấm nội thất GP sẽ làm được nhiều sản phẩm phù hợp với nhiều không gian nội thất.

Lý do tấm nhựa nội thất GreenPlast được ưa chuộng trong thiết kế nội thất

Nội thất nhựa có giá thành phù hợp

Ưu điểm đầu tiên của tấm nhựa nội thất GreenPlast chính là giá thành hợp lý. So với những chất liệu khác như sắt, gỗ thì nhựa có giá thành rẻ hơn. Do đó, khi lựa chọn làm vật liệu nội thất, những món đồ từ nhựa như bàn, tủ cũng sẽ rẻ hơn rất nhiều so với bàn gỗ, tủ gỗ,...

Mẫu mã đa dạng

Nhắc đến tấm nhựa nội thất GreenPlast không thể không nhắc đến sự đa dạng về vân sắc, dưới bàn tay khéo léo của những người thợ và những người thiết kế đã cho ra nhiều mẫu mã sản phẩm hiện đại và cả những sản phẩm mang hơi hướng cổ điển giúp gia chủ tha hồ lựa chọn tùy vào sở thích của mình.

Gọn nhẹ, di chuyển, thi công dễ dàng

Các món đồ nội thất được làm từ nhựa GP đều có khối lượng nhẹ, di chuyển, tháo lắp dễ dàng.

Về bản chất, vật liệu nhựa vốn đã nhẹ hơn các loại vật liệu khác rất nhiều. Do vậy, những đồ vật được làm từ nhựa sẽ mang đến sự linh hoạt trong quá trình di chuyển, thi công công trình.

Dễ dàng vệ sinh

Khi sử dụng những món nội thất từ gỗ, gia chủ cần cẩn trọng sao cho không để chúng tiếp xúc với nước gây ẩm mốc. Tương tự với sử dụng những món đồ từ sắt, người dùng cũng cần chú ý vệ sinh sao cho sắt không bị gỉ, hoen ố. Có thể nói, trong quá trình vệ sinh những món nội thất làm từ gỗ hoặc sắt cần sự kỹ lưỡng, cầu kỳ. Tuy nhiên, với những đồ vật làm từ nhựa, việc vệ sinh sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhựa không kỵ nước, không sợ bị ẩm mốc, gỉ sét. Những vết bẩn bám trên nhựa cũng dễ dàng được lau chùi, vệ sinh đơn giản nên việc bảo quản những món đồ được làm từ nhựa cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Chống mối mọt tốt

Mối mọt là một nỗi ám ảnh đối với những sản phẩm nội thất làm từ gỗ. Mối mọt phá hỏng đồ dùng trong gia đình. Tuy nhiên, đối với nhựa, điều này không thể xảy ra. Khi sử dụng các món đồ được làm từ nhựa, gia chủ sẽ không cần lo lắng vấn đề bị mối mọt.

Nội thất nhựa không bị: giãn nở, cong vênh, bong tróc

Khi sử dụng đồ vật được làm từ gỗ, ván ép, gia chủ dễ gặp phải tình trạng cong vênh bong tróc, do tiếp xúc với độ ẩm lâu ngày dẫn đến tình trạng giãn nở. Tính kỵ nước cũng là một trong những nhược điểm lớn nhất của đồ nội thất bằng gỗ. Nhựa GP thì khác hẳn không bị kỵ nước nên sẽ khó xảy ra tình trạng cong vênh, bong tróc, do đây là tấm nội thất nên cũng cần tránh để ngoài trời, tránh những va đập không đáng có thì bạn không cần lo đến vấn đề bị cong vênh của những món nội thất nhựa.

Với những ưu điểm kể trên, Nhựa Hoàng Hà đã giúp khách hàng trả lời được cho câu hỏi vì sao tấm nhựa nội thất GreenPlast lại được nhiều người sử dụng đến vậy. Hãy sở hữu ngay cho không gian sống những sản phẩm nội thất từ chất liệu nhựa GreenPlast cao cấp, sang trọng, bền bỉ nhé!

Công ty Cổ phần SX & KD Nhựa Hoàng Hà

Văn phòng và nhà máy: Lô CN-01-1, Cụm CN Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội.

Điện thoại: 0964628062 - 0904578710 (Zalo)

Email: nhuagp@gmail.com

Website: https://nhuagp.com/