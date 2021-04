Vì sao thị trường bất động sản giai đoạn 2021-2022 vẫn còn nhiều triển vọng lạc quan?

Nhu cầu căn hộ ở mức cao trong khi nguồn cung thiếu hụt tại TP. HCM

Mặc dù nguồn cung căn hộ mới ở TP. HCM giảm 35% so với cùng kỳ xuống 17.272 căn hộ, tỷ lệ lấp đầy tại thành phố này vẫn duy trì mức cao đạt 87% trong năm 2020. Thị trường căn hộ tại TP. HCM thiếu nguồn cung mới tại phân khúc trung cấp khi chỉ có 2.999 căn hộ được chào bán nhưng không có dự án mới thuộc phân khúc bình dân ra mắt trong năm 2020. Mức tăng giá cao nhất thuộc về phân khúc cao cấp khi tăng 9% so với cùng kỳ.

Trong năm 2021, VnDirect cho rằng TP. HCM sẽ vẫn tiếp tục tình trạng thiếu hụt nguồn cung với số lượng tương đương năm 2020. Một số dự án đáng chú ý sẽ ra mắt tại TP. HCM bao gồm 1) Saigon Sport City (hơn 4.300 căn) tại Quận 2, 2) Vinhomes Grand Park (còn lại xấp xỉ 6.200 căn) tại Quận 9, 3) Empire City (còn lại xấp xỉ 1.500 căn) tại Quận 2, 4) Grand Manhattan (967 căn); 5) Spirit of Saigon (214 căn). Novaland được đánh giá sẽ đóng góp đáng kể vào nguồn cung tại TP. HCM trong năm 2021.

Lãi suất vay mua nhà thấp là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng thị trường BĐS

Kể từ đợt bùng phát Covid-19 vào tháng 1/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ba lần cắt giảm lãi suất điều hành (vào tháng 3, tháng 5 và tháng 10 năm 2020) nhằm nỗ lực cứu nền kinh tế khỏi hậu quả của đại dịch, giúp giảm bớt áp lực cho ngân hàng về chi phí dự phòng và giảm chi phí lãi vay cho khách hàng. Do đó, các ngân hàng đã đưa ra các gói kích cầu, như miễn lãi suất và giảm lãi suất cho vay nhằm đảo ngược nhu cầu vốn thấp của người mua nhà do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 và nguồn cung nhà ở khan hiếm. Tại thời điểm giữa tháng 03/2021, lãi suất vay thế chấp trung bình từ các ngân hàng trong nước đã giảm 2,1 điểm % so với cùng kỳ xuống 9,2%, mức thấp nhất trong 10 năm.

Ba quy định nổi bật được ban hành vào năm 2020 giúp tháo gỡ một số nút thắt trong việc phê duyệt các dự án khu dân cư

Nghị định 148 tháo gỡ nút thắt cho các dự án đang chờ phê duyệt do vấn đề đất công xen kẽ

Ngày 18/12/2020, các cơ quan chức năng đã đưa ra các giải pháp tháo gỡ nút thắt trong việc phê duyệt dự án khu dân cư có quỹ đất hỗn hợp thông qua Nghị định 148/2020/NĐ-CP. Theo Nghị định 148 có hiệu lực từ ngày 8/2/2021, các thửa đất công nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý nằm xen kẽ trong các dự án có diện tích trên dưới 10% diện tích dự án sẽ không phải thông qua đấu giá mà sẽ được giao hoặc cho thuê.

Điều này sẽ giải quyết nút thắt đã khiến ít nhất 158 dự án khu dân cư bị hoãn đầu tư xây dựng trong 5 năm qua, như dự án 90ha Bắc Phước Kiển của Quốc Cường Gia Lai (QCG), Lexington Residence, Green Star Sky Garden bị đình chỉ thi công do vấn đề đất công, Mỹ Phước 4, Landcaster Legacy... Nhiều dự án có thể tiến hành các thủ tục pháp lý để cấp sổ đỏ cho người mua nhà.

Luật Xây dựng sửa đổi 2020 sẽ cắt giảm một số quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Luật Xây dựng sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng được Quốc hội khóa XIV thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Luật sửa đổi và bổ sung một số quy định về miễn giấy phép xây dựng, cắt giảm một số quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng. Cụ thể hơn, công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thì được miễn giấy phép xây dựng.

Thông tư 21/2019/TT-BXD: Thay đổi diện tích sử dụng căn hộ tối thiểu không dưới 25 m2 mở ra cơ hội cho người mua nhà bình dân

Vào ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BXD quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Theo đó, căn hộ trong tòa nhà phải có ít nhất một phòng khách và một khu vệ sinh và diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ chung cư không dưới 25 m2 (trước đây là 45 m2).

Vì sao ngay cả khi cơn sốt nhà đất gãy sóng cũng sẽ khó săn được bất động sản giảm giá mạnh, cắt lỗ sâu?