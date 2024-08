Vì sao tiền gửi của khách hàng tại Vietcombank sụt giảm?

Thống kê từ báo cáo tài chính quý 2/2024 của 28 ngân hàng, tổng tiền gửi khách hàng tại những nhà băng này đến cuối tháng 6/2024 đạt hơn 12,1 triệu tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Hầu hết các ngân hàng đều ghi nhận tiền gửi khách hàng tăng trưởng dương, chỉ một số ngân hàng tăng trưởng âm và chủ yếu là các ngân hàng nhỏ. Đáng chú ý, Vietcombank là ngân hàng lớn duy nhất ghi nhận tiền gửi sụt giảm trong 6 tháng đầu năm.

Cụ thể, số dư tiền gửi của khách hàng tại Vietcombank cuối quý 2/2024 là hơn 1,37 triệu tỷ đồng, giảm hơn 21.000 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương giảm 1,5%. Mặc dù, so với cuối quý 1/2024, tiền gửi của khách hàng tại Vietcombank phục hồi đáng kể, tăng hơn 27.300 tỷ đồng.

Theo cập nhật mới đây tại buổi làm việc với ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước ngày 8/8, Vietcombank cho biết, đến nay, tổng tài sản ngân hàng tăng trưởng 4,3% so với đầu năm, huy động vốn thị trường 1 giảm 1,9%. Nguyên nhân huy động vốn sụt giảm là do Vietcombank chủ động điều hành để đảm bảo tiết giảm chi phí đầu vào trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng chậm những tháng đầu năm 2024 và do Vietcombank thực hiện theo định hướng giảm lãi suất huy động, duy trì mặt bằng lãi suất huy động thấp.

Ngân hàng cũng cung cấp thêm thông tin, đến nay, dư nợ tín dụng tăng 7,68% so với cuối năm 2023; tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN (TT11) ở mức 1,13%, được kiểm soát phù hợp kế hoạch được giao. Tại Vietcombank, tốc độ giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhanh hơn lãi suất tiền gửi. So với cùng kỳ 2023, lãi suất cho vay khách hàng VND bình quân 6 tháng 2024 giảm ~2,3 điểm %, trong khi lãi suất huy động vốn (thị trường I) VND bình quân 6 tháng chỉ giảm ~1,5 điểm %.

Vietcombank tiên phong và chủ động áp dụng nhiều chính sách ưu đãi giảm lãi suất cho khách hàng. Tổng số tiền lãi đã giảm theo các chương trình giảm lãi suất và áp dụng lãi suất ưu đãi trong 6 tháng đầu năm 2024 khoảng 2.900 tỷ đồng.

Về cơ cấu tiền gửi khách hàng, Vietcombank vẫn đang là nhà băng có nhiều tiền gửi không kỳ hạn nhất tại Việt Nam, đạt hơn 458.000 tỷ đồng, chiếm 33,3% trong tổng tiền gửi khách hàng.

6 tháng đầu năm 2024, Vietcombank là ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất, đạt hơn 20.800 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023.