Vì sao trả hồ sơ vụ nữ "đại gia” hủy hoại tài sản người khác?

Trưa 25-6, sau hơn một ngày xét xử sơ thẩm vụ án "Hủy hoại tài sản" đối với bị cáo Âu Ngọc Vững (SN 1968; ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), HĐXX TAND TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số nội dung.

"Qua phần xét hỏi, đại diện VKSND TP Cà Mau đề nghị rút hồ sơ truy tố đối với bị cáo Vững để làm rõ thêm những căn cứ xác định giá trị tài sản, giá trị thiệt hại. Xét thấy đề nghị này là có căn cứ và đúng quy định pháp luật nên HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung những nội dung mà VKSND TP Cà Mau đặt ra" - HĐXX TAND TP Cà Mau lý giải.

Bị cáo Âu Ngọc Vững tại phiên tòa

Theo cáo trạng, ngày 18-4-2021, Âu Ngọc Vững cùng Trần Hoàng Anh, Trương Trần Hoàng Anh, Hồ Văn Phong và một số thanh niên chưa xác định nhân thân đến phần đất đang tranh chấp với gia đình ông H.Q.C. tại phường 6, TP Cà Mau.

Tại đây, Vững đã chỉ đạo Trần Hoàng Anh, Trương Trần Hoàng Anh cùng Phong và một số thanh niên cưa 3 cây dừa, 2 cây sao, đập gãy 2 trụ đá bằng bê tông, 1 vách tường và một lối đi dài 57,3m. Tổng giá trị tài sản của ông C. bị thiệt hại sau định giá là hơn 23 triệu đồng.

Lúc này, gia đình ông C. yêu cầu Vững dừng việc đập phá nhưng bị cáo vẫn chỉ đạo tiếp tục thực hiện. Sau đó, Công an phường 6 đã mời các bên liên quan lên làm việc.

Ngày 19-4-2021, con gái ông C. là bà H.T.K.L. đến Công an phường 6 tố giác hành vi đập phá tài sản của Vững. Sau đó, hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cà Mau để xử lý.

Ngày 21-4-2021, Vững lại tiếp tục chỉ đạo người điều khiển xe cuốc san lấp mặt bằng lối đi bị đập phá để cắm trụ bê tông.

Theo VKSND TP Cà Mau, đối với Trần Hoàng Anh, Trương Trần Hoàng Anh, Phong và một số thanh niên tham gia hủy hoại tài sản của ông C, tất cả đều làm theo sự chỉ đạo của Vững, không biết tài sản là của người khác. Vì thế, hành vi những người này chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Vững không đồng ý với cáo trạng của VKSND TP Cà Mau vì cho rằng mình bị oan.

Âu Ngọc Vững được xem là một trong những đại gia thủy sản có tiếng ở miền Tây. Năm 2015, nữ đại gia này từng tổ chức rước dâu bằng máy bay trong đám cưới của con trai.