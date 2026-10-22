Vì sao VNeID đã tích hợp cả BHXH và BHYT nhưng người dân vẫn cần ứng dụng BHXH - VssID?

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Cách tích hợp BHYT, BHXH vào VNeID

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng số định danh cá nhân (số CCCD gắn chip) và mật khẩu.

Bước 2: Chọn "Ví giấy tờ", sau đó chọn "Bảo hiểm xã hội/ Thẻ BHYT"

Bước 3: Nhập passcode

Bước 4: Nhập mã số bảo hiểm xã hội và chọn vào "Tôi muốn tích hợp thông tin quá trình tham gia bảo hiểm xã hội vào tài khoản định danh điện tử". Sau đó chọn "Gửi yêu cầu".

Với thẻ BHYT, nhập số thẻ BHYT sau đó nhấn vào "Gửi yêu cầu".

Bước 5: Ứng dụng sẽ hiển thị thông báo gửi yêu cầu thành công.

Bước 6: Sau khi gửi yêu cầu thành công thì ứng dụng sẽ hiển thị "Đã tiếp nhận"

Sau khi ứng dụng cập nhật thông tin sẽ hiển thị thông tin BHXH,BHYT, BHTN

Thực tế, bên cạnh việc cung cấp những thông tin giống như VNeID thì VssID sẽ có nhiều tính năng chuyên dụng cho BHXH hơn. Cơ quan BHXH Việt Nam cho biết, 8 tính năng nổi bật của VssID như sau:

- Tra cứu thông tin quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN;

- Tra cứu thông tin hưởng các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, khám chữa bệnh BHYT;

- Tra cứu mã số BHXH; thời hạn sử dụng thẻ BHYT;

- Tra cứu địa chỉ cơ quan BHXH, Đại lý thu BHXH ở gần bạn nhất;

- Tra cứu cơ sở y tế có ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT;

- Hỗ trợ trực tuyến 24/7 (Trả lời tự động – Chatbot, tổng đài hỗ trợ 1900 9068, email, câu hỏi thường gặp)

- Tin tức hoạt động ngành BHXH, các video về chế độ, chính sách;

- Hướng tới thay thế BHYT, sổ BHXH; tích hợp dịch vụ công; thanh toán trực tuyến; …

Về thay đổi thông tin thông tin cá nhân như: số điện thoại, email, địa chỉ, số căn cước công dân hoặc điều chỉnh thông tin nhân thân trên VssID, người dân chú ý các bước sau:

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam → Đăng nhập → Chọn mục "Thông tin tài khoản".

Bước 2: Chỉnh sửa thông tin cần thay đổi → Ghi nhận → Nhập mã OTP đã được gửi qua email.

Bước 3: Sau khi cập nhật thành công → Đăng xuất và đăng nhập lại VssID để kiểm tra thông tin.

2. THAY ĐỔI SỐ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (CCCD)

Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam → Vào mục "Thông tin tài khoản" và cập nhật số CCCD mới.

Bước 2: Kiểm tra email đã đăng ký để nhận hướng dẫn xác minh thông tin. Đến cơ quan Bảo hiểm xã hội gần nhất, mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD, CMND hoặc hộ chiếu); trường hợp đăng ký cho con, mang theo giấy khai sinh của con.

Bước 3: Sau khi hồ sơ được xác minh và phê duyệt → Số CCCD mới sẽ được cập nhật trên VssID.

3. THAY ĐỔI HỌ TÊN, GIỚI TÍNH, NGÀY SINH

Liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội đang quản lý để được hướng dẫn điều chỉnh thông tin nhân thân và thực hiện thủ tục cấp lại số BHXH, thẻ BHYT nếu thuộc trường hợp phải cấp lại.

LƯU Ý: Kiểm tra kỹ thông tin trước khi gửi yêu cầu. Quên mật khẩu tài khoản giao dịch điện tử BHXH? Có thể đăng nhập Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam bằng tài khoản VNeID mức độ 2 để thực hiện thay đổi thông tin.