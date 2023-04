Vị trí nhiều người nghĩ nên lắp camera trong nhà hóa ra lại là sai lầm lớn: Trộm không hề đi bằng đường đó!

Với nhiều lựa chọn trên thị trường và những cải tiến trong công nghệ không dây, giờ đây, bất cứ ai cũng có thể thiết lập cho gia đình của mình hệ thống camera an ninh phù hợp với nhu cầu và ngân sách riêng.



Tuy nhiên, nhiều người chưa biết lắp đặt camera đúng chỗ. Theo chuyên gia Mỹ AJ Dellinger, có tới 3 sai lầm nhiều người mắc phải khi lắp đặt camera an ninh gia đình. Đặc biệt, sai lầm số 1 là lý do khiến nhiều nhà dù lắp camera an ninh, trộm vẫn ung dung lẻn vào.

3 sai lầm cần tránh khi lắp đặt camera

Lắp camera tại vị trí hướng vào những nơi khó quan sát quanh nhà

Người dùng thường có xu hướng muốn chĩa camera về phía những điểm khó quan sát quanh nhà. Đây là tâm lý hết sức bình thường: Khi không thể nhìn thấy một điểm muốn quan sát từ cửa sổ hoặc cửa ra vào, bạn sẽ có cảm giác rằng: "Rất có thể có người đang ẩn nấp ở đó!".

Bạn nghĩ rằng những khu vực nằm ngoài tầm quan sát của mình sẽ là nơi ẩn náu ưa thích của kẻ trộm để chờ cơ hội đột nhập vào căn nhà.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trộm thường lẻn vào nhà qua những con đường thông thường nhất. Theo dữ liệu do công ty an ninh ADT thu thập được, 34% kẻ trộm đột nhập qua cửa trước và 22% kẻ trộm đột nhập qua cửa sổ tầng 1.

Nhiều người nghĩ đây là không gian mà bản thân họ hoặc các gia đình hàng xóm xung quanh rất dễ quan sát, phát hiện hành vi đột nhập, thế nhưng, chúng lại chính là những lối vào mà kẻ trộm sử dụng nhiều nhất. Do đó, lắp camera hướng vào lối đi chính trong nhà có thể ngăn chặn nguy cơ đột nhập, đồng thời giúp xác định kẻ nào đã đột nhập vào nhà (nếu có).

Lắp camera tại nơi có nhiều vật cản, không gian hoạt động của thú cưng

Điều này nghe có vẻ đơn giản: Chỉ cần tránh nơi có vật cản là xong. Thế nhưng trên thực tế, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nhận biết một cách rõ ràng các vật cản đối với camera.

Khi ở ngoài trời, vật cản có thể là một cành cây đung đưa trong gió. Vì vậy, nếu lắp camera gần những cây đang phát triển nhanh, bạn có thể phải di chuyển camera 1-2 năm một lần.

Bạn cũng nên tránh đặt camera ở nơi thú cưng có thể tương tác. "Nếu đặt camera trên kệ, liệu con mèo nghịch ngợm có thể làm rơi nó hay không?" – Hãy tự đặt cho mình câu hỏi đó.

Tốt nhất bạn nên tìm một vị trí có tầm nhìn tốt về không gian bạn muốn quan sát, đồng thời không có khả năng bị thú cưng trong nhà làm xáo trộn.

Lắp camera ở những nơi xâm phạm quyền riêng tư

Mặc dù bạn lắp đặt camera an ninh để bảo vệ ngôi nhà của mình nhưng cũng không nên xâm phạm sự riêng tư của người khác.

Đặc biệt, không nên lắp camera an ninh trong phòng tắm hoặc phòng ngủ bởi đây là hai không gian có độ riêng tư cao. Trong trường hợp camera của bạn bị hack, các hình ảnh nhạy cảm của bạn/người thân trong gia đình dễ bị rò rỉ.

Bạn có thể lắp đặt camera hướng ra ngoài đường nếu muốn. Bạn được phép ghi hình lại các không gian công cộng như vỉa hè hoặc đường phố cắt ngang qua nhà mình, nhưng không được phép hướng camera vào một nơi riêng tư thuộc tài sản của người khác.

Nếu camera được lắp đặt có thể ghi hình lại cả hoạt động của hàng xóm nhà bạn thì tốt nhất bạn nên cân nhắc đổi sang một vị trí khác.

Những vị trí tốt nhất để lắp đặt camera

Cửa trước

Như đã nói ở trên, có tới 34% kẻ trộm đột nhập qua cửa trước. Do vậy, lắp đặt camera ở lối đi chính trong nhà sẽ giúp bạn theo dõi tất cả những ai ra vào căn nhà của mình, từ các thành viên trong gia đình cho tới người giữ trẻ, nhân viên bảo trì, nhân viên giao hàng…

Phòng bếp và phòng khách

Lắp đặt camera ở những điểm tập trung như phòng bếp hoặc phòng khách sẽ là cách tuyệt vời để bạn giám sát lũ trẻ trong nhà, người trông trẻ, thợ sửa chữa… Ngoài ra, hãy ưu tiên phòng nào ở tầng 1 có cửa sổ lớn, nhờ đó, bạn sẽ xác định được khả năng có ai đó sử dụng cửa sổ làm lối đột nhập vào nhà hay không.

Sân vườn

Giám sát khu vực sân vườn sẽ giúp bạn theo dõi bất cứ người nào đang dòm ngó ngôi nhà của mình từ bên ngoài. Tuy nhiên, hãy lưu ý tới các yếu tố xâm phạm quyền riêng tư như vừa đề cập ở trên.

Lưu ý rằng, bạn nên lắp camera cách mặt đất 2,5 – 3m. Chiều cao này vừa đủ thấp để chụp được các chi tiết rõ nét, nhưng cũng vừa đủ cao để kẻ trộm hoặc những kẻ phá hoại không dễ dàng tiếp cận.