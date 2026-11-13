VIB khởi động chương trình Siêu Tiệc Đáng Giá với đa tầng ưu đãi cho chủ thẻ

Tháng 11 mở màn cho chuỗi sự kiện mua sắm lớn nhất năm, từ 11.11, Black Friday đến 12.12 và mùa lễ hội cuối năm. Không chỉ săn hàng giá tốt, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến những lợi ích có thể nhận thêm từ phương thức thanh toán, đặc biệt là hoàn tiền, voucher và các chương trình ưu đãi dành riêng cho chủ thẻ.

Đón đầu xu hướng này, từ ngày 2/11/2026, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) triển khai chương trình "Siêu Tiệc Đáng Giá – Mua sắm giá tốt với thẻ VIB", đến hết ngày 28/2/2027. Chương trình kết hợp ưu đãi từ ngân hàng và mạng lưới đối tác, mang đến nhiều cơ hội tối ưu chi phí cho khách hàng khi mua sắm, ăn uống và du lịch trong mùa cao điểm.

Chi tiêu 1 triệu đồng, nhận voucher 100.000 đồng tại Vincom và Lotte

Phủ sóng 10 trung tâm thương mại Vincom và Lotte lớn trên toàn quốc, chương trình "Siêu Tiệc Đáng Giá" mang đến mùa mua sắm ngập tràn ưu đãi và đặc quyền trực tiếp dành cho chủ thẻ VIB One Card và Max Card.

Chương trình áp dụng tại các địa điểm gồm: TP.HCM: Vincom Center Đồng Khởi, Vincom Center Landmark 81, Vincom Mega Mall Thảo Điền. Hà Nội: Vincom Center Trần Duy Hưng, Vincom Center Bà Triệu, Vincom Mega Mall Times City, Vincom Mega Mall Royal City, Lotte Department Store Liễu Giai, Lotte Mall West Lake. Đà Nẵng: Vincom Plaza Ngô Quyền.

Theo đó, với mỗi 1 triệu đồng chi tiêu hợp lệ tại các địa điểm trên, chủ thẻ sẽ nhận voucher trị giá 100.000 đồng. Mỗi chủ thẻ có thể nhận tối đa 8 lượt voucher tại mỗi trung tâm thương mại trong toàn chương trình, trong đó tối đa 4 lượt cho mỗi giai đoạn tháng 11-12/2026 và tháng 01-02/2027.

Điểm hấp dẫn của chương trình nằm ở cơ hội tận hưởng nhiều tầng ưu đãi trong cùng hành trình mua sắm. Không chỉ nhận voucher 100.000 đồng cho mỗi 1 triệu đồng chi tiêu hợp lệ tại các trung tâm thương mại tham gia chương trình, chủ thẻ còn có thể tận dụng quyền lợi hoàn tiền đến 10%, tối đa 18 triệu đồng/ năm theo điều kiện của từng dòng thẻ. Kết hợp cùng ưu đãi từ các thương hiệu đối tác, mỗi lần mua sắm có thể mang đến nhiều giá trị hơn cho chủ thẻ.

Cụ thể, khách hàng có thể nhận ưu đãi giảm đến 15% tại Watsons với đơn hàng từ 500.000 đồng; giảm 300.000 đồng tại Gogi House, Manwah, iSushi, Ashima và Cloudpot cho hóa đơn từ 1 triệu đồng khi thanh toán bằng VIB One Card. Từ ngày 15/11, ưu đãi còn mở rộng sang các giao dịch thanh toán qua VNPAY-QR bằng nguồn tiền thẻ tín dụng tại Phúc Long, Phê La, CGV, GS25 và Lotte Cinema, với mức giảm đến 100.000 đồng.

Nhờ sự kết hợp giữa voucher, hoàn tiền và ưu đãi từ đối tác, chủ thẻ có thêm cơ hội gia tăng lợi ích từ những khoản chi tiêu vốn đã dự trù trong kế hoạch mua sắm thường ngày.

Mở rộng ưu đãi từ mua sắm đến du lịch quốc tế

Không chỉ tập trung vào thị trường trong nước, chương trình còn mở rộng quyền lợi cho nhóm khách hàng thường xuyên du lịch, công tác hoặc mua sắm trên các nền tảng quốc tế.

Đáng chú ý, chủ thẻ VIB One Card và Max Card đăng ký tham gia chương trình còn được hoàn 100% phí giao dịch quốc tế, áp dụng cho giao dịch ngoại tệ hoặc thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ nước ngoài theo điều kiện chương trình.

Bên cạnh đó, chủ thẻ còn có thể tận dụng mức hoàn tiền đến 10%, tối đa 18 triệu đồng/năm cho chi tiêu du lịch và quốc tế theo điều kiện từng dòng thẻ. Các ưu đãi đa dạng từ các đối tác hàng không và du lịch cũng giúp chủ thẻ tối ưu chi phí cho mỗi chuyến đi: giảm đến 50% khi đặt vé máy bay, tour trên Trip.com; hoàn 10%, tối đa 500.000 đồng tại Vietnam Airlines; giảm 500.000 đồng trên Traveloka; giảm đến 13% với Malaysia Airlines, 10% với Qatar Airways và 5% với EVA Air.

Thêm đặc quyền cho khách hàng mở mới thẻ VIB

Song song với các ưu đãi dành cho chủ thẻ hiện hữu, VIB còn triển khai những chương trình dành riêng cho khách hàng mở mới, giúp gia tăng lợi ích ngay từ thời điểm bắt đầu sử dụng thẻ.

Trong đó, khách hàng mở mới VIB One Card có cơ hội nhận voucher Lazada trị giá 1,3 triệu đồng, bổ sung ngân sách cho các kế hoạch mua sắm cuối năm.

Lấy cảm hứng từ chương trình âm nhạc được đông đảo khán giả yêu thích, VIB mang đến cơ hội sở hữu Blind Box The Masked Singer x VIB phiên bản giới hạn cho khách hàng mở mới thẻ tín dụng VIB One Card hoặc Max Card như một món quà dành riêng nhóm khách hàng trẻ, yêu thích giải trí và các sản phẩm sưu tầm mang dấu ấn riêng.

Bên cạnh quà tặng, ngân hàng còn triển khai chương trình miễn phí thường niên năm đầu cho khách hàng mở mới thẻ tín dụng VIB One Card và VIB Family Link khi đáp ứng điều kiện chi tiêu. Với One Card, mức chi tiêu cần đạt từ 3 triệu đồng đối với hạng Gold, 6 triệu đồng với Platinum và 9 triệu đồng với Signature, kèm tối thiểu hai giao dịch hợp lệ trong thời gian quy định. Khách hàng mở thẻ vào các ngày đặc biệt như 11/11, 11-12/12 hoặc ngày thẻ VIB (ngày 20 hàng tháng) hoặc ngày sinh nhật chủ thẻ có thể được áp dụng điều kiện chi tiêu ưu đãi hơn. Riêng khách hàng mở mới Max Card có cơ hội được hoàn một tháng phí hội viên khi đáp ứng điều kiện chương trình.

Từ voucher tại các trung tâm thương mại, hoàn tiền theo danh mục chi tiêu, ưu đãi từ mạng lưới đối tác đến những quà tặng dành riêng cho khách hàng mới, VIB đang kết hợp nhiều lớp lợi ích trên hệ sinh thái thẻ. Qua đó, giúp chủ thẻ tối ưu trên mỗi khoản chi và mở ra thêm cơ hội nhận được những giá trị thiết thực.

Thông tin chi tiết về các chương trình ưu đãi và điều kiện áp dụng được cập nhật tại website chính thức của VIB. Mở thẻ tại đây để trải nghiệm ưu đãi từ VIB.