VIB và Techcombank hưởng lợi gì khi tài trợ cho Anh trai "say Hi" và Anh trai vượt ngàn chông gai?

Đối với VIB, VPBankS cho rằng ngân hàng đã tạo xu hướng tài trợ cho các chương trình ca nhạc nổi bật, điển hình là chương trình *The Masked Singer* (Ca sĩ giấu mặt), nhằm kết nối với thế hệ Millennials và Gen Z – phân khúc khách hàng quan trọng của ngân hàng.

Chiến lược này không chỉ giúp VIB gia tăng độ nhận diện thương hiệu mà còn thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh thẻ. Cụ thể, số lượng thẻ của VIB đạt tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 6 năm 44%/năm, trong khi chi tiêu qua thẻ tăng ấn tượng hơn với mức 56%/năm.

Dấu ấn thương hiệu của VIB càng rõ nét hơn qua sự kiện tài trợ concert Anh trai "say Hi" vào ngày 28/9 vừa qua, thu hút hơn 20.000 khán giả trực tiếp trong một đêm diễn và hàng triệu lượt theo dõi trực tuyến. Giá vé bán ra trung bình của của concert này là trên 2 triệu đồng.

Cùng với VIB, một ngân hàng khác có được thành công lớn khi tham gia tài trợ các chương trình ca nhạc là Techcombank. Theo VPBankS, khác với các ngân hàng khác, Techcombank đầu tư vào chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai (ATVNCG) để tăng trưởng huy động và thu hút thêm các khách hàng mới, đặc biệt là các khách hàng trẻ. Đây cũng là cơ hội cho Techcombank quảng cáo sản phẩm mới là tính năng Sinh lời tự động và để các khách hàng làm quen với Mobile app thanh toán của Techcombank.

Tính đến cuối quý III/2024, tăng trưởng huy động của Techcombank đạt 15,1% so với đầu năm, trong khi đó, tăng trưởng tín dụng đạt 17,4%, chênh lệch 2,3%. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) thuần đạt 125%, cao đầu ngành.

“Đây là dấu hiệu cho thấy Techcombank nên bổ sung huy động để có thể cho vay một cách bền vững hơn”, VPBankS nhận định và cho rằng việc đầu tư vào ATVNCG là cơ hội hoàn hảo để Techcombank gia tăng CASA, thể hiện ở việc CASA vẫn giữ vững mức 40%, TOP đầu ngành.

Hơn nữa, phần đóng góp của mảng Sinh lời tự động còn tăng tới 35% so với quý trước do hiệu ứng từ các cơ hội săn vé ATVNCG khi các KH để CASA từ 15 triệu đồng trở lên (cho hội viên hạng Inspire) và bật tính năng Sinh lời tự động trong thời hạn chương trình – Theo VPBankS.

Nhóm phân tích cho rằng, lựa chọn chương trình chính là yếu tố then chốt để quyết định sự thành công của các chương trình tài trợ này. MB và VPBank cũng đã tài trợ cho chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và Our song nhưng 2 chương trình này không có tiếng vang và sự nổi tiếng bằng 2 chương trình Anh trai say Hi và Anh trai vượt ngàn chông gai nên hiệu ứng không được tốt bằng.