Viconship (VSC) tăng kế hoạch lợi nhuận lên 1.250 tỷ, hơn 300% so với kế hoạch ban đầu

Kế hoạch nghìn tỷ của Viconship

HĐQT CTCP Container Việt Nam (Viconship, mã chứng khoán VSC) vừa thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường, trong đó có tờ trình điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 từ 400 tỷ đồng lên 1.250 tỷ đồng.

Trước đó, VSC đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2025. Lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng đầu năm đạt 312 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ và hoàn thành 78% kế hoạch ban đầu.

Sau kết quả ấn tượng này, lý do để VSC điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận lên mức nghìn tỷ chính là doanh thu đột biến từ hoạt động bán 20% vốn khỏi CTCP Cảng Xanh VIP (mã chứng khoán VGR) - đơn vị sở hữu cảng VIP Green Port.

Việc thoái vốn đã hoàn thành, khi trong thời gian từ 1/7 – 23/7, VSC có 2 đợt bán, mỗi đợt bán 6,325 triệu cổ phiếu VGR, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 74,35% xuống 54,35%.

Ứớc tính VSC thu được 700 tỷ đồng từ việc thoái vốn.

Trái với động thái thoái vốn tại Cảng Xanh Vip, từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 5/2025, Viconship đã liên tục mua vào cổ phiếu CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán HAH) để nâng sở hữu lên 12,66% vốn điều lệ. Hiện tại, nhóm cổ đông có liên quan đến VSC đang sở hữu 15,31% vốn điều lệ của Hải An.

Mới đây, ngày 15/8, Viconship và Hải An công bố kế hoạch góp vốn thành lập liên doanh Công ty TNHH Green Shipping Lines trong đó Viconship đóng góp tỷ lệ 60% vốn điều lệ.

Trước đó, năm 2023, VSC đã chi gần 1.005 tỷ đồng để mua 35% vốn Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ, qua đó sở hữu dự án cảng Nam Hải Đình Vũ có vị trí đắc địa tại cửa sông Cấm, Hải Phòng.

Vào tháng 7/2024, Viconship tiếp tục mua nốt 65% vốn Cảng Nam Hải Đình Vũ từ Công ty TNHH Thương mại Kim Khí Xuất nhập khẩu Huy Hoàng và Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đoàn Huy để nâng tổng tỷ lệ sở hữu lên 100%. Tháng 10/2024, Viconship nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Vận tải biển Vinaship lên 40,1%.

Tái đầu tư vào những dự án trọng điểm

Theo trao đổi với lãnh đạo VSC, nguồn vốn thu được từ thoái vốn VGR sẽ được sử dụng chủ yếu để tái đầu tư vào các dự án logistics tiềm năng, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án khu công nghiệp, hạ tầng và bất động sản ở Hải Phòng.

Với vị thế là trung tâm logistics lớn nhất miền Bắc – kể cả trước và sau khi sáp nhập với Hải Dương, việc đầu tư vào các dự án khu công nghiệp, logistics tại Hải Phòng không chỉ tận dụng được lợi thế vị trí của thành phố Cảng mà còn tạo ra một hệ sinh thái logistics khép kín, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh cho VSC.

Mặc dù đã có một hệ thống cảng thuộc top 3 miền bắc, sau thoái vốn khỏi VGR, VSC vẫn duy trì định hướng nghiên cứu đầu tư vào các dự án cảng nước sâu.

Đây là động thái chiến lược trong bối cảnh gia tăng sự cạnh tranh tại khu vực Hải Phòng khi có thêm hai cảng mới ở thượng nguồn đi vào hoạt động trong Q2/25 khiến cho công suất cảng tại khu vực này tăng thêm 37% so với cùng kỳ trong năm 2025, cùng với ảnh hưởng tiềm tàng từ mức thuế đối ứng của Tổng thống Trump. Hiện nay, tỷ lệ hàng hóa đi Mỹ từ các cảng của VSC chiếm khoảng 3,9%.

Ngoài mảng logistics, VSC đang hợp tác phát triển dự án chung cư cao cấp ở Harbour City, một vị trí đắc địa tại Hải Phòng. Công ty đã thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 65% vốn góp Công ty TNHH Harbour City để thực hiện dự án khu đô thị mới Ngã 5 sân bay Cát Bi (Hải Phòng), quy mô khu đất 6.000 m2. Đây là bước đi đa dạng hóa nguồn doanh thu, giúp VSC không quá phụ thuộc vào một mảng kinh doanh duy nhất.