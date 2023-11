Vicostone (VCS) tiếp tục chi 320 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2/2023 cho cổ đông

Ngày 4/12 tới đây, Công ty cổ phần VICOSTONE (mã VCS) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng.

Với 160 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính VCS sẽ cần chi khoảng 320 tỷ đồng thanh toán cổ tức cho cổ đông. Ngày thanh toán dự kiến vào 14/12/2023.

Hồi tháng 6, công ty đã tạm ứng cổ tức lần 1/2023 bằng tiền mặt cũng với tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng), tương ứng chi 320 tỷ đồng. Tại ĐHCĐ thường niên 2023, Vicostone đã thông qua phương án chi trả cổ tức cho năm nay tối thiểu 20%. Như vậy với 2 đợt, tổng tỷ lệ chi trả cổ tức của Vicostone là 40%, gấp đôi mục tiêu.

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2023 Vicostone ghi nhận doanh thu đạt 1.028 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm chậm hơn khiến biên lãi gộp bị co lại từ 31% cùng kỳ xuống còn 28%. Kết quả, Vicostone lãi sau thuế giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước, xuống mức 195 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Vicostone ghi nhận doanh thuần đạt 3.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 718 tỷ đồng, lần lượt giảm 28% và 36% so với cùng kỳ. Lãi ròng thu về 609 tỷ đồng, giảm 35% so với 9 tháng đầu năm ngoái. Với kết quả đạt được, công ty mới thực hiện được 68% kế hoạch lợi nhuận cả năm trong kịch bản thận trọng.

Trên thị trường, cổ phiếu VCS chốt phiên 28/11 đạt 57.500 đòng/cp, tăng khoảng 14% so với vùng đáy cuối tháng 10 nhưng còn cách gần 17% so với đỉnh ngắn hạn 69.000 đồng/cp (phiên 13/9).