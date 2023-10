Victoria Beckham: Là người dẫn dắt Spice Girls lập nên kỉ lục nhóm nữ chỉ gần đây BLACKPINK mới có thể phá được!

Những ngày qua, bộ phim tài liệu về gia đình David Beckham và Victoria Beckham đang “gây sốt” toàn cầu. Lần đầu tiên, có những câu chuyện “thâm cung bí sử” của David và Victoria Beckham được công bố khiến khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cái tên Victoria Beckham một lần nữa chiếm sự chú ý khổng lồ từ công chúng và truyền thông toàn thế giới.

Victoria Beckham bên cạnh vai trò một nhà thiết kế thời trang, một nhân vật truyền hình lẫy lừng thì còn có một sự nghiệp âm nhạc cực kì thành công gắn liền với cái tên của nhóm nữ huyền thoại Spice Girls.

Mọi chuyện bắt đầu khi Victoria Beckham tham gia thử giọng để thành lập một nhóm nhạc nữ thông qua một quảng cáo trên đường phố vào tháng 3/1994. Sau đó, cô chính thức trở thành thành viên của nhóm Spice Girls. Đĩa đơn đầu tiên của nhóm có tên "Wannabe" (1996), hợp tác với những tên tuổi lẫy lừng Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel B và Melanie C - ngay lập tức ca khúc trở thành hiện tượng, vươn lên vị trí Quán quân ở BXH âm nhạc Vương quốc Anh lẫn Hoa Kỳ cùng 35 quốc gia khác.

3 album tiếp theo của Spice Girls tiếp tục “làm mưa làm gió” với 8 đĩa đơn đều đạt vị trí Quán quân BXH âm nhạc. Mỗi thành viên trong nhóm đều nhận được biệt danh từ giới truyền thông và Beckham được mệnh danh là "Posh Spice". Dù hoạt động cùng nhau không hề lâu dài song nhóm chính là nhóm nhạc nữ thành công nhất mọi thời đại cũng là nhóm nữ bán chạy nhất mọi thời đại - hơn 80 triệu đĩa trên toàn cầu. Spice Girls nhanh chóng thành một hiện tượng văn hóa, tạo nên “cơn sốt” khắp nơi trên thế giới.

Sau khi phát hành album thứ ba, Forever, đứng ở vị trí thứ hai ở Anh nhưng kém thành công hơn nhiều so với hai album trước, Spice Girls ngừng thu âm, tập trung vào sự nghiệp solo cho tương lai của từng thành viên.

Vào ngày 14 tháng 8 năm 2000, Beckham phát hành đĩa đơn solo đầu tiên của cô, "Out of Your Mind" và đã có sân khấu debut trước 100 nghìn khán giả ở Hyde Park (London). Beckham sau đó đã ký hợp đồng thu âm với hãng đĩa Virgin Records của cô. Album đầu tay cùng tên của Beckham, được phát hành vào ngày 1 tháng 10 năm 2001, đã đạt vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng album ở Anh, là một thành tích không hề tốt, đánh dấu sự trượt dốc về thành tích của Victoria Beckham khi tách ra solo, không còn Spice Girls bên cạnh. Album tiêu tốn 5 triệu bảng Anh để sản xuất nhưng chỉ tiêu thụ được khiêm tốn 50 nghìn bản. Lúc này, tin đồn bắt đầu râm ran khi nhiều người cho rằng hãng Virgin Records sẽ tính đến chuyện ngừng hợp tác với cô vì tình hình bán đĩa không khả quan. Sau thông báo Victoria Beckham mang thai lần thứ hai, đĩa đơn đã bị gác lại và Virgin Records cũng không còn hợp tác với cô.

Năm 2002, Beckham ký hợp đồng với Telstar Records và 19 Management với giá trị hợp đồng 1,5 triệu bảng Anh. Năm 2003, cô bắt đầu thu âm album mang âm hưởng electropop, Open Your Eyes và chọn "Let Your Head Go" làm đĩa đơn đầu tiên. Sự nghiệp âm nhạc của bà Beckham dần khởi sắc tuy nhiên, vào tháng 4 năm 2004, hãng Telstar tuyên bố phá sản và cả hai album đều bị hủy bỏ. Victoria Beckham lúc này vô cùng thất vọng vì lãng phí thời gian ở phòng thu, cô đã quyết định từ bỏ âm nhạc để tập trung vào sự nghiệp thời trang.

Năm 2007, Spice Girls công bố kế hoạch thực hiện chuyến lưu diễn tái hợp. Album Greatest Hits của họ được phát hành vào đầu tháng 11 năm 2007 và chuyến lưu diễn bắt đầu vào ngày 2 tháng 12 năm 2007. Khi ra mắt, Beckham nói "Tôi muốn các con tôi thấy rằng Mẹ là một ngôi sao nhạc pop. Đó là cơ hội cuối cùng để chúng đứng trong một đám đông đầy người đang hò hét vì Spice Girls”. Tuy nhiên, nhóm quyết định không tiếp tục hoạt động cùng nhau sau chuyến lưu diễn cháy vé này. Năm 2012, tại Thế vận hội Mùa Hè ở London, Spice Girls có một phần tái hợp cực kì hoành tráng trong buổi lễ bế mạc, khiến truyền thông toàn cầu đổ dồn sự chú ý.

Spice Girls tại Olympic London 2012.

Spice Girls tái hợp một lần nữa trong chuyến lưu diễn năm 2019, tuy nhiên Beckham đã chọn không tham gia cuộc tái hợp mà thay vào đó tập trung vào nhãn hiệu thời trang của mình. Khi người dẫn chương trình truyền hình Mỹ Ellen DeGeneres hỏi cô ấy tại sao lại chọn không tham gia cùng các Spice Girls khác trong chuyến lưu diễn tái hợp, cô ấy nói "Tôi cảm thấy đó không phải là điều đúng đắn phải làm.Tôi sẽ luôn là Posh Spice”. Spice World Tour cực kì thành công dù chỉ lưu diễn vòng quanh nước Anh, tour diễn kết thúc với 3 đêm “cháy vé” ở “thánh đường Wembley”. Spice World Tour trở thành tour diễn của nhóm nữ có doanh thu cao nhất mọi thời đại và giữ kỉ lục này trong thời gian dài.

Mãi đến tháng 4/2023, BLACKPINK mới có thể phá kỉ lục của nhóm nhạc huyền thoại Spice Girls khi tour diễn Born Pink trở thành tour diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại đối với một nhóm nhạc nữ. Kỷ lục này trước đó thuộc về Spice Girls với tour diễn Spice World vào năm 2019 (78,2 triệu USD).