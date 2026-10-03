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VIDEO: Mưa lũ kinh hoàng cuốn trôi ô tô trên đường phố châu Âu, người dân tuyệt vọng mắc kẹt trên các ban công

| | Tài chính quốc tế

Các con đường đã biến thành những dòng sông đầy bùn khi dòng nước chảy xiết qua.

Những cơn giông bão dữ dội và mưa như trút nước đã càn quét các khu vực miền trung nam và miền đông Tây Ban Nha vào thứ Sáu (2/10), tạo ra cảnh tượngnhững dòng thác mạnh mẽ cuốn trôi ô tô và làm ngập lụt nhà cửa.

Sức mạnh tuyệt đối của trận mưa như trút nước đã khiến các con phố chìm hoàn toàn trong nước, làm ngập lụt nhà cửa và doanh nghiệp đồng thời cắt đứt một số tuyến đường tiếp cận chính vào thị trấn.

Ô tô chồng chất lên nhau ở trung tâm Madrigueras trong khi dòng nước lũ đẫm bùn làm ngập khu vực này.

Cơn hồng thủy bất ngờ trút xuống 140 lít mưa chỉ trong vòng ba giờ. Nhiều đoạn phim gây sốc cho thấy vết tích tàn phá kinh hoàng do những trận mưa như trút nước để lại.

Lực lượng cứu hộ đã phát hiện cụ bà 102 tuổi đã tử vong bên trong ngôi nhà của mình, nơi bị nuốt chửng bởi gần 1 mét nước lũ.

Các đội cứu hộ khẩn cấp đã thực hiện 90 vụ giải cứu khác, chủ yếu là sơ tán những người mắc kẹt bên trong nhà của họ. Những người dân tuyệt vọng được nhìn thấy mắc kẹt trên ban công chứng kiến ô tô bị cuốn đi, với một người đàn ông được quay phim đang bám vào chiếc xe của mình để tránh bị dòng nước lũ xiết cuốn đi.

VIDEO: Mưa lũ kinh hoàng cuốn trôi ô tô trên đường phố châu Âu, người dân tuyệt vọng mắc kẹt trên các ban công- Ảnh 1.

VIDEO: Mưa lũ kinh hoàng cuốn trôi ô tô trên đường phố châu Âu, người dân tuyệt vọng mắc kẹt trên các ban công- Ảnh 2.

VIDEO: Mưa lũ kinh hoàng cuốn trôi ô tô trên đường phố châu Âu, người dân tuyệt vọng mắc kẹt trên các ban công- Ảnh 3.

Chính quyền Tây Ban Nha đã ban hành báo động đỏ khẩn cấp trên khắp bờ biển phía đông Tây Ban Nha.

Điều kiện thời tiết tồi tệ nhất dự kiến sẽ tấn công miền đông Tây Ban Nha và Quần đảo Balearic - với những trận mưa như trút nước kéo dài sang tuần tới.

Vào thứ Sáu, Valencia đã đóng cửa các trường học đối với gần nửa triệu trẻ em trong khi Catalonia đã đặt ba thị trấn vào tình trạng phong tỏa.

Nguồn: The Sun

Theo Chi Chi

Sức khoẻ 24h

Từ Khóa:
mưa lũ

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