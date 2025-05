VIDEO: Nhà trùm giang hồ xứ Thanh - Tuấn "thần đèn" bị công an khám xét

Ngày 26-5, nhiều diễn đàn mạng xã hội tại Thanh Hóa đã chia sẻ thông tin lực lượng cảnh sát tiến hành khám xét nhiều ngôi nhà trên các tuyến phố sầm uất tại trung tâm TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trong số đó, có 1 căn nhà nổi tiếng của trùm giang hồ khét tiếng xứ Thanh - Tuấn "thần đèn".

Hình ảnh cảnh sát xuất hiện tại ngôi nhà 173 đường Lê Hoàn của trùm giang hồ Tuấn "thần đèn", thực hiện việc khám xét trưa ngày 26-5

Đó là căn nhà số 173, đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Ngôi nhà này được xây dựng bề thế, theo lối kiến trúc tân cổ điển, cao khoảng 9 tầng, nằm trên con phố sầm uất, có giá trị bất động sản cao bậc nhất TP Thanh Hóa.

Căn nhà mà lực lượng công an đã nhiều lần thực hiện khám xét liên quan tới ông Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn", SN 1973, ngụ phường Lam Sơn).

Việc khám xét nhà trùm giang hồ Tuấn "thần đèn" đã gây chú ý đối với người dân trên con phố Lê Hoàn

Trong ngày 26-5, sau nhiều giờ thực hiện khám xét tại một số căn nhà trên đường Trường Thi (phường Điện Biên), đường Lê Hoàn (phường Lam Sơn), đường Bùi Khắc Nhất (phường Đông Hương)... lực lượng cảnh sát đã rời đi, mang theo nhiều thùng tài liệu ra xe ô tô.

Việc khám xém này do các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện, có liên quan tới một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hình ảnh cảnh sát phong tỏa tuyến đường, khám xét nhà Tuấn "thần đèn" ngày 12-5-2023

Hiện chưa rõ kết quả của việc khám xét, thế nhưng sự việc đang để lại sự quan tâm của dư luận tại Thanh Hóa. Bởi, nhắc tới Tuấn "thần đèn" trong giới giang hồ ở Thanh Hóa, ai cũng biết thành tích bất hảo của người đàn ông này. Tuấn "thần đèn" từng nhiều lần "ra tù vào tội", nhiều tiền án, tiền sự và là người có tính côn đồ hung hãn.

Vào tháng 10-2014, trùm giang hồ này từng bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 5 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích". Theo bản án, đại ca giang hồ này cùng một số người khác đã đe dọa, hành hung một người dân đến chấn thương sọ não do nạn nhân vay tiền lãi suất cao, mất khả năng chi trả.

Nhiều thùng tài liệu đã được cảnh sát đưa ra xe ô tô sau khi kết thúc khám xét 1 căn nhà trên phố Trường Thi (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) chiều 26-5

Sau khi ra tù, Tuấn "thần đèn" vẫn "ngựa quen đường cũ", tiếp tục cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng, tổ chức siết nợ, đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản, gây thương tích, hủy hoại tài sản, can dự vào các hoạt động kinh tế... gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Ngày 23-3-2019, Nguyễn Anh Tuấn đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP Thanh Hóa bắt giữ do liên quan tới vụ việc "Gây rối trật tự công cộng". Đến tháng 10-2019, Tuấn "thần đèn" đã bị TAND TP Thanh Hóa tuyên phạt 10 tháng tù giam về tội danh trên.

Clip cảnh sát mang nhiều thùng tài liệu ra xe ô tô

Đến ngày 12-5-2023, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục huy động hàng chục cảnh sát phong tỏa trước số nhà 173, đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa để khám xét nhà đại ca Tuấn "thần đèn".