VIDEO: Nhiều người ở TP HCM đứng hình vì "uống vài ly cho vui" trong đêm 30-9

"Uống cho vui thôi chứ cũng không nghĩ là mình bị bắt, tại hôm nay có đại hội ở trường nên mình mới vậy thôi chứ đâu có lúc nào mình uống say vậy đâu. Sau lần bị phạt này mình cũng sẽ rút kinh nghiệm"- anh C. nói. Với mức vi phạm của anh C. sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng và tạm giữ xe 7 ngày.