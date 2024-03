Hình ảnh trích từ video cho thấy các tay súng đang di chuyển vào trong Crocus City Hall ở Krasnogorsk, ngoại ô Moskva, Nga ngày 22/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài RT (Nga), đoạn video cho thấy những kẻ tấn công bắn vào cửa kính, trong khi du khách chạy tán loạn cố gắng tìm nơi trú ẩn trong nỗi kinh hoàng. Một số người đàn ông nấp phía sau những chiếc bàn gỗ. Người quay lại video cũng may mắn trốn thoát khỏi những kẻ tấn công.

Theo dữ liệu chính thức mới nhất, ít nhất 133 người thiệt mạng và trên 100 người đã bị thương trong vụ xả súng và vụ hỏa hoạn sau đó do một nhóm tay súng gây ra. Nhóm này đã xông vào phòng hòa nhạc Crocus City, một địa điểm tổ chức âm nhạc lớn ngay bên ngoài thủ đô của Nga. Vụ việc xảy ra trước buổi biểu diễn của ban nhạc rock Picnic. Địa điểm này có sức chứa ước tính khoảng 7.500 người đã gần kín chỗ.

Video những phút kinh hoàng đầu tiên của vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Moskva (Nguồn: RT/MXH):

Những kẻ khủng bố đã sát hại các nhân viên bảo vệ không vũ trang ở lối vào nhà hát, chặn các hành lang trước khi tiếp tục hành động tấn công bên trong. Sau đó, những kẻ tấn công đã đốt cháy tòa nhà.

Hôm 23/3, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) báo cáo đã bắt giữ 11 nghi phạm, trong đó có 4 kẻ khủng bố trực tiếp liên quan đến vụ xả súng chết người này. Ủy ban Điều tra Nga cũng xác nhận 4 nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố đã bị bắt ở vùng Bryansk, cách biên giới với Ukraine không xa.

Một ngày sau vụ tấn công kinh hoàng, người dân Nga đã đặt hoa và gấu bông đến phòng hòa nhạc Crocus City để tưởng nhớ các nạn nhân. Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố ngày 24/3 là quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân. Nhà lãnh đạo Nga cũng cam kết truy lùng, trừng phạt tất cả những kẻ đứng sau vụ tấn công diễn ra ngày 22/3.

Theo đó, cả nước Nga sẽ buông cờ rủ, hủy tất cả các hoạt động giải trí. Các kênh truyền hình không phát chương trình quảng cáo và vui nhộn. Các bảo tàng lớn của Nga sẽ dành một phút im lặng vào giữa trưa giờ Moskva.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên. Trên trang Telegram, IS cho biết các chiến binh tổ chức này đã tấn công một cuộc tụ tập lớn ở ngoại ô của thủ đô Moskva của Nga, sau đó rút lui về căn cứ của họ một cách an toàn. Song Tổng thống Putin chưa đề cập công khai tới nhóm quân có liên quan tới những kẻ tấn công khủng bố này hay không.