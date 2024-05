Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine

Du khách đến chiêm ngưỡng và chụp hình các xe thiết giáp trưng bày tại triển lãm. Ảnh: RT

Kênh RT (Nga) đưa tin các xe thiết giáp hạng nặng này đang đặt bên ngoài Bảo tàng Chiến thắng của Moskva và sẽ được trưng bày trong suốt tháng 5.

Có 32 phương tiện quân sự Nga tịch thu được của Ukraine xuất hiện trong triển lãm này, chủ yếu là xe thiết giáp do phương Tây tài trợ Ukraine như xe tăng Leopard 2A6 do Đức sản xuất và xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 SA Abrams của Mỹ. Còn có xe chiến đấu bộ binh CV90 của Thụy Điển, xe chiến đấu bộ binh Marder do Đức sản xuất. Đáng chú ý, còn có cả phương tiện bảo vệ chống mìn phục kích.

Bên cạnh đó, cũng xuất hiện phương tiện do chính Ukraine thiết kế và sản xuất là xe bọc thép Azovets và sản phẩm đặc biệt như bản nâng cấp của Kiev với xe tăng T-72 thời Liên Xô.

Video do thiết bị bay không người lái quay lại cho thấy có đông đảo người dân đã đến tham dự triển lãm này (nguồn: RT).

Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ triển lãm cũng bao gồm xe tăng Abrams và xe công binh M1150, xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ. Theo các quan chức quốc phòng, quân đội Nga đã tịch thu được cả 2 phương tiện này ở địa điểm gần Avdeevka.

Bên cạnh đó, còn có xe bọc thép chở quân AT105 Saxon và xe bọc thép Husky TSV đều của Anh. Ngoài xe thiết giáp, triển lãm còn trưng bày vũ khí loại nhỏ, súng phóng lựu…

Triển lãm được chia thành nhiều khu vực theo chủ đề, trong đó du khách có cơ hội tìm hiểu đặc điểm chiến đấu của vũ khí do phương Tây sản xuất cũng như hoàn cảnh cụ thể khi Nga thu giữ các thiết bị này.

Trong một diễn biến khác, tối 23/4 Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung cho Ukraine, Israel và một số quốc gia khác. Gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD trên bao gồm 61 tỷ USD dành cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24/4 đã ký ban hành luật cho phép viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine. Lầu Năm Góc cũng công bố gói viện trợ trị giá 1 tỷ USD sẽ đến Ukraine ngay sau khi Tổng thống Biden ký dự luật thành luật.

Tiếp đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 26/4 đã thông báo về gói viện trợ vũ khí mới cho Kiev trị giá 6 tỷ USD. Trả lời họp báo, ông Austin nhấn mạnh: “Đây là gói hỗ trợ lớn nhất mà chúng tôi từng cam kết cho đến nay”.