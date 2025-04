“Viên kim cương gia bảo” của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang bất ngờ ngược dòng tăng điểm, lên kế hoạch tạm ứng cổ tức "khủng" bằng tiền mặt

Mới đây, CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã: MCH) đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, dự kiến diễn ra vào ngày 25/4 tới đây.

Theo đó, Masan Consumer lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 2025 đạt 33.500-35.500 tỷ đồng, tương ứng tăng 8%-15% so với thực hiện 2024. Lợi nhuận sau thuế dự kiến 7.300-7.800 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức lãi 7.921 tỷ đồng ghi nhận trong năm ngoái.

Về phương án phân phối lợi nhuận, HĐQT MCH sẽ trình cổ đông tạm ứng cổ tức 2025 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty, với mức tạm ứng cổ tức tối đa là 60% (1 cổ phiếu được nhận tạm ức 6.000 đồng). Trước đó, công ty đã thanh toán cổ tức 2024 với tỷ lệ 95% bằng tiền mặt, tương ứng chi khoảng 6.884 tỷ đồng.

Ngoài ra, Masan Consumer sẽ duy trì chính sách không chi thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2025, trong khi ngân sách cho chi phí hoạt động của HĐQT, bao gồm các ủy ban trực thuộc (nếu có) không quá 2 tỷ đồng.

Masan Consumer cũng trình ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu ESOP với tỷ lệ tối đa 0,5% số lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương khoảng 3,6 triệu cổ phiếu, giá phát hành 10.000 đồng/cp. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động kinh doanh. Thời gian phát hành dự kiến diễn ra trong năm 2025 hoặc 4 tháng đầu năm 2026.

Trong bản báo cáo của HĐQT, năm 2024, có 2 nội dung nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 2024 nhưng chưa thực hiện. Đầu tiên là kế hoạch niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng, nguyên nhân do công ty không phát hành trái phiếu ra công chúng trong năm 2024.

Thứ hai là phê duyệt việc Công ty TNHH The Sherpa (Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan) mua thêm tối đa 5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của MCH mà không phải thực hiện chào mua công khai, nguyên nhân do The Sherpa không mua thêm cổ phiếu của Công ty trong năm 2024.

Ngoài ra, về kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HoSE, MCH cho biết nội dung này đã được triển khai từ năm 2024 và sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2025. Trước đó, hồi đầu tháng 10/2024, HĐQT công ty đã chốt thời điểm “chuyển nhà” từ UPCoM sang HoSE trong năm 2025. Việc niêm yết trên HoSE đã được ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Masan (công ty mẹ gián tiếp Masan Consumer) tiết lộ vào tháng 4/2024. Vị Chủ tịch HĐQT này cũng ví Masan Consumer như "viên kim cương gia bảo" của Masan.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MCH trở thành điểm sáng, kết phiên 9/4 tăng gần 2% lên 114.000 đồng/cp bất chấp thị trường chung giảm sâu. Dù vậy, thị giá đã chiết khấu tới 40% so với mức đỉnh lịch sử hồi đầu năm nay.