Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác tài chính, hướng tới kim ngạch thương mại 20 tỷ USD

Từ đối thoại tài chính đến hợp tác chuyên môn

Tiếp tục trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Australia, chiều 11/8 tại Sydney, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm việc với Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers, trao đổi về hợp tác tài chính song phương, triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính Việt Nam - Australia giai đoạn 2024-2028 và phối hợp trong Năm APEC 2027.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, quan hệ Việt Nam - Australia đang phát triển tích cực sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện ngày 7/3/2024. Khuôn khổ mới mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn về kinh tế, tài chính, thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, Việt Nam mong muốn Australia tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn ODA, nhất là cho các dự án hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật trong cải cách và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công.

Hai Bộ đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính giai đoạn 2024-2028 trên cơ sở đánh giá hiệu quả hợp tác giai đoạn 2021-2023…

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị hai bên chuyển mạnh từ trao đổi chung sang đối thoại chính sách và hợp tác chuyên môn cụ thể, tập trung vào những lĩnh vực Australia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu cao. Việt Nam mong muốn trao đổi kinh nghiệm về xây dựng ngân sách liên bang, khuôn khổ tài khóa trung hạn, phân tích và dự báo tài chính - ngân sách, đánh giá nguồn thu, nhu cầu chi cũng như tác động của già hóa dân số, biến đổi khí hậu và chuyển đổi công nghệ đối với ngân sách nhà nước. Việt Nam cũng quan tâm kinh nghiệm của Australia về chính sách thuế, hệ thống hưu trí, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, cải cách hệ thống thuế và quản lý các hoạt động kinh tế số; đồng thời mong muốn học hỏi kinh nghiệm quản lý thị trường tài chính, thúc đẩy cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, nhà đầu tư và phát triển thị trường vốn dài hạn, minh bạch, huy động hiệu quả nguồn vốn xanh. Đồng thời, Việt Nam quan tâm kinh nghiệm của Australia về quản lý rủi ro tài khóa do biến đổi khí hậu, tài chính cho chuyển đổi năng lượng và huy động nguồn lực tư nhân cho phát triển hạ tầng, phù hợp mục tiêu đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050. Bộ trưởng cũng đề nghị Australia hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, trong đó có nâng cao năng lực tiếng Anh.

Việt Nam đang tích cực nâng cao vị thế trên thị trường tài chính quốc tế, trong đó có việc được FTSE Russell nâng hạng thị trường và tiếp tục phối hợp với MSCI để cải thiện các điều kiện nâng hạng. Việt Nam kỳ vọng quá trình này góp phần thu hút các nguồn vốn lớn, dài hạn phục vụ đầu tư phát triển.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Việt Nam đang tích cực chuẩn bị tổ chức Năm APEC 2027 và đánh giá cao vai trò của Australia trong APEC…

Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers hoan nghênh các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam, khẳng định Australia sẵn sàng ủng hộ, đồng hành; đồng thời đánh giá tích cực các ưu tiên Việt Nam dự kiến thúc đẩy trong Năm APEC 2027 và khẳng định sẽ phối hợp ở các cấp trong quá trình triển khai.

Qua đó, hai Bộ trưởng thống nhất tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác theo Biên bản ghi nhớ tài chính giai đoạn 2024-2028, tăng cường đối thoại chính sách, trao đổi chuyên môn và phối hợp chuẩn bị các nội dung tài chính trong Năm APEC 2027…

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm việc với Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia, Thượng nghị sĩ Don Farrell

Hướng tới kim ngạch thương mại 20 tỷ USD

Cũng trong chiều 11/8 tại Sydney, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm việc với Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia, Thượng nghị sĩ Don Farrell, trao đổi về thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, chuyển đổi xanh, năng lượng, khoáng sản và các khuôn khổ hợp tác kinh tế song phương, khu vực.

Kim ngạch thương mại hai chiều 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 8,2 tỷ USD, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2025. Bộ trưởng đề nghị Australia tiếp tục thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều, hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi đầu tư hai chiều và đưa kim ngạch thương mại đạt 20 tỷ USD theo Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Australia (EEES).

Mặt khác, Việt Nam đề nghị tăng cường hợp tác tài chính - ngân hàng, thị trường vốn và tài chính xanh; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, giới thiệu cơ hội đầu tư cụ thể và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước mở rộng hoạt động. Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cửa ngõ để doanh nghiệp Australia tiếp cận thị trường ASEAN với hơn 700 triệu dân.

Việt Nam cũng mong muốn Australia duy trì, mở rộng hỗ trợ ODA, tập trung vào ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng chất lượng cao và những lĩnh vực ưu tiên. Chính phủ Australia, thông qua Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, đã gửi thư cam kết cung cấp tổng số 98,3 triệu AUD viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam trong giai đoạn 2026-2027.

Đặc biệt, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Australia trong nông nghiệp, khoáng sản và năng lượng. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị Australia kết nối các doanh nghiệp có công nghệ, vốn và kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam; trong đó dẫn trường hợp SunRice đang đầu tư trong lĩnh vực lúa gạo và thực phẩm. Việt Nam cũng mong muốn hợp tác về thăm dò, khai thác và chế biến sâu khoáng sản, nhất là đất hiếm, niken và một số khoáng sản quan trọng khác; đồng thời duy trì, mở rộng hợp tác năng lượng, gồm than, điện khí, điện gió ngoài khơi và các dự án năng lượng khác.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell đánh giá quan hệ thương mại Việt Nam - Australia còn nhiều dư địa phát triển, khẳng định Australia mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương và trở thành đối tác quan trọng trong quá trình chuyển đổi, phát triển của Việt Nam. Australia cũng sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và thảo luận sâu hơn về nông nghiệp, khoáng sản, năng lượng..

Hai Bộ trưởng thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác kinh tế song phương, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, kinh doanh; đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng, đóng góp thiết thực vào quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia.