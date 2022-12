Việt Nam chi gần 2 tỷ USD nhập khẩu rau quả

Nếu so với năm ngoái, con số nhập khẩu này đã tăng gần 40% - một mức nhập khẩu rau quả kỷ lục. Từ con số nhập khẩu tăng mạnh của năm nay cũng cho thấy Việt Nam đang ngày càng mở cửa thị trường rộng hơn. Người tiêu dùng Việt chắc chắn hưởng lợi từ cuộc cạnh tranh này còn các nhà sản xuất trong nước cũng phải cạnh tranh sòng phẳng ngay trên sân nhà.

Nhóm 10 thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong năm nay có đến 8 thị trường ghi nhận mức tăng trường mạnh.

Ví dụ, Việt Nam chi 122 triệu USD nhập rau quả từ New Zealand, 150 triệu USD nhập từ Australia hay 60 triệu USD nhập từ Nam Phi. Đây đều là những thị trường nhập khẩu có mức tăng mạnh từ 30 đến gần 70% so với năm ngoái. Nếu so vào bảng giá ở siêu thị, trái cây ngoại nhập từ các nước này cũng đang có mức giá cạnh tranh rất tốt với hàng Việt Nam.

Đặc biệt, Trung Quốc là thị trường có mức tăng trưởng rau quả nhập khẩu mạnh nhất với mức tăng 83% và có thể chạm mốc gần 800 triệu USD trong năm 2022.

Ảnh minh họa - Ảnh: NLĐ.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xu hướng tăng trưởng mạnh của rau quả nhập khẩu đang phản ánh đúng tính chất "mở" của thị trường nội địa. Dựa trên những hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, các sản phẩm nông nghiệp của nước ngoài cũng thuận lợi đi vào nước ta với thuế nhập khẩu bằng 0%.

Tính đến hết năm nay, Việt Nam thu về hơn 3,3 tỷ USD từ xuất khẩu rau quả nhưng ở chiều ngược lại. Việt Nam cũng chi gần 2 tỷ để nhập khẩu. Từ thực tế này có thể thấy, sức ép rau quả nhập khẩu cũng khiến nông nghiệp Việt Nam phải tăng chất lượng để cạnh tranh tốt hơn nữa tại thị trường nội địa.