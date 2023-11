Việt Nam có 104 thị trường xuất khẩu hàng dệt may

Đến nay, Việt Nam đã có 104 thị trường xuất khẩu hàng dệt may. Trong đó, thị trường Mỹ vẫn là chủ lực, với kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng trên 11 tỷ USD, tiếp đến là Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Canada...

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, kết quả này có được là nhờ Việt Nam đang là thành viên của 16 hiệp định thương mại tự do. Cùng với đó là chiến lược phát triển bền vững, triển khai các giải pháp xanh hóa trong sản xuất dệt may, sử dung chất liệu thân thiện với môi trường, giảm phát thải khí nhà kính.

Sang năm 2024, dự liệu thị trường vẫn nhiều khó khăn, nhưng ngành dệt may vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng 10%, với kim ngạch xuất khẩu dự kiến 44 tỷ USD. Tín hiệu tích cực là hiện đơn hàng xuất khẩu quý IV đã tốt hơn, kỳ vọng duy trì cho cả năm 2024.

Để đạt được mục tiêu này, ngành dệt may tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, phát triển bền vững đi đôi với thích ứng mục tiêu đòi hỏi của thị trường toàn cầu về xanh hóa, giảm rác thải nhà kính, đầu tư vào quản trị số, kiểm soát thích ứng với ngành công nghiệp dệt may toàn cầu, thực hiện công nghệ hóa, tự động hóa ở một số dây chuyền sản xuất thích ứng giao hàng nhanh, mã hàng nhỏ và chất lượng cao.