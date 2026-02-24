Việt Nam có bao nhiêu trai xinh gái đẹp đều dồn hết vào phim giờ vàng này rồi: Visual thượng thừa, không thể cưỡng nổi

Bộ phim Bước Chân Vào Đời của đạo diễn NSƯT Danh Dũng có sự góp mặt của dàn diễn viên đã ít nhiều tạo được màu sắc riêng. Trong khi Mạnh Trường (vai Trần Lâm), Huỳnh Anh (vai Quân) hóa thân vào những mẫu hình quen thuộc đã được khán giả đánh giá cao, thì Quỳnh Kool lại một lần nữa có cơ hội đa dạng hóa khi thử sức ở một vai diễn có tính cách mới mẻ so với những vai diễn trước của cô. Ngọc Thủy (vai Trang) và Sơn Tùng (vai Minh) là những gương mặt mới có thể sẽ mang đến nhiều bất ngờ.

Quỳnh Kool tiếp tục làm nữ chính trong một tác phẩm mới của VTV

Ngoài ra, những diễn viên trẻ như Lê Bống (vai Giang) và Anh Vũ vai Dũng cũng tạo nên dàn diễn viên đẹp như mơ vừa có khả năng diễn xuất tốt, vừa tràn đầy sức sống.

Bước Chân Vào Đời là cuộc hành trình trưởng thành của 3 chị em Thương, Trang, Minh sau biến cố bố mẹ đột ngột qua đời. Mỗi người một tính cách nhưng họ luôn yêu thương và bao bọc nhau.

Trong đó, Quỳnh Kool đảm nhận vai chị cả Thương, cô vừa tốt nghiệp đại học sư phạm hơn 1 năm với tấm bằng giỏi nhưng vẫn lận đận chưa có việc làm. Giờ đây, Thương có cơ hội vào làm hợp đồng tại 1 trường cấp 2. Để có tiền mưu sinh, lo cho em gái học năm 3 đại học và em trai học lớp 11, Thương ngoài đi dạy còn phải làm nhiều công việc khác. Thế nhưng, tình yêu và sự bao bọc của Thương dành cho các em đôi khi lại lại khiến các em cảm thấy ngột ngạt, gây nên những xung đột không đáng có.

Khác với vai Lam nhõng nhẽo tính cách công chúa trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, trong phim mới, Quỳnh Kool là người lo toan cho cuộc sống của các em

Cô cũng có tình yêu đầu đời với Quân, chàng trai tử tế, thiện lương tốt đẹp. Nhưng rồi tình cảm đó sớm gặp phải sự phản đối của gia đình Quân bởi Thương có quá nhiều gánh nặng gia đình, đặc biệt là có những đứa em không ngoan.

Trong khi đó, cô em gái Trang (Ngọc Thủy) lại là người tham vọng, mơ ước giàu có và thành công nhanh. Trang thông minh, có cá tính và ngoại hình đẹp, cô luôn ý thức về ưu điểm của mình đến mức ảo tưởng. Cô thích nghĩ lớn nhưng thiếu trải nghiệm nên dễ làm liều và hay gây họa.

Em gái Trang là người tham vọng, quá ảo tưởng về sức hút của bản thân

Cậu em trai Minh do Sơn Tùng thể hiện ở độ tuổi dễ nổi loạn, vì gia cảnh khó khăn mà cậu muốn bỏ học để đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Lo sợ Minh nản chí, và cũng mong muốn các em được ăn học đầy đủ như mình, Thương kéo Minh từ quê lên Hà Nội học tại một trường công khá xa trung tâm thành phố. Nhưng Minh càng như cá gặp nước, gây ra không biết bao nhiêu chuyện ảnh hưởng đến các chị.

Bên cạnh hành trình vào đời của ba chị em, các nhân vật như Minh Quân (Huỳnh Anh) anh Trần Lâm (Mạnh Trường) cũng thêm gia vị vào bộ phim mới của VTV3.

Sơn Tùng vào vai cậu em trai ngỗ nghịch

Huỳnh Anh đóng vai mối tình đầu của Thương, một chàng trai tử tế, gia cảnh giàu có nhưng không đủ sức che chở cho người yêu.

Trong đó, hot girl Lê Bống chỉ xuất hiện ít phút ở tập một nhưng diễn xuất tự nhiên và ngoại hình sáng đã giúp cô kịp để lại ấn tượng với khán giả. Lê Bống thủ vai Giang, bạn thân đại học của Thương. Cô là người ôn hòa, lương thiện, mong cầu 1 cuộc đời giản đơn yên ổn nên sớm lập gia đình với 1 người mà cô cho là phù hợp. Giang là cô giáo của Minh, cũng là người đã kéo Minh ra khỏi những tháng ngày tăm tối, trở thành niềm tin, hy vọng của Minh, cũng là tình cảm đầu đời của cậu học trò nhỏ.

Qua tập 1, khán giả nhận xét phim có màu sắc đẹp, khung cảnh dung dị, các diễn viên diễn xuất tròn vai thu hút người xem. Quỳnh Kool thể hiện tốt những khoảnh khắc rung động đầu đời của cô gái trẻ. Ngọc Thủy thông qua cách nói chuyện với chị và bạn cũng thể hiện được bản chất nhân vật khéo léo nhưng chưa đủ trải nghiệm, rất tham vọng trong cuộc sống. Chính vì vậy, khán giả chờ đón các tập tiếp theo của Bước Chân Vào Đời, xem những biến cố gì sẽ xảy ra với 3 chị em.

Lê Bống xuất hiện ít phút trong tập một nhưng gây ấn tượng mạnh

Thu Phương tiếp tục vào vai mẹ chồng khó tính

Mạnh Trường thể hiện vai chàng trai cô độc, tổn thương tình cảm