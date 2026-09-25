Việt Nam có địa điểm lọt TOP "sắc màu nhất thế giới”: Người dân làm du lịch trên 853 ha ruộng bậc thang, MICHELIN cũng phải vinh danh

Nếu Sa Pa có Fansipan, Bắc Hà có chợ phiên, thì Mù Cang Chải sở hữu một “tấm danh thiếp” rất riêng: những thửa ruộng bậc thang uốn lượn theo sườn núi, tạo nên một cảnh quan đặc biệt.

Không phải ngẫu nhiên mà Mù Cang Chải từng được vinh danh là một trong những điểm đến nổi tiếng với thương hiệu được khẳng định khi xếp ở vị trí đầu tiên trong danh sách 25 điểm đến sở hữu "vẻ đẹp siêu thực”, gây ấn tượng mạnh mẽ trên toàn thế giới của chuyên trang du lịch Wanderlust Storytellers; Ruộng bậc thang Mù Cang Chải từng lọt top "Những địa điểm sắc màu nhất trên thế giới" do Tạp chí du lịch CN Traveler bình chọn; Mù Cang Chải lọt vào top vùng núi đẹp nhất thế giới…

Di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải là điểm đến hấp dẫn du khách - Ảnh: CTT Đối ngoại tỉnh Lào Cai

853ha “nấc thang” giữa núi rừng Tây Bắc

Trung tâm của sức hút Mù Cang Chải là Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, trải trên địa bàn các xã Mù Cang Chải, Púng Luông và Lao Chải. Khu danh thắng có diện tích khoanh vùng bảo vệ 852,9 ha, là một trong ba hệ thống ruộng bậc thang đã được Nhà nước xếp hạng trên địa bàn Lào Cai hiện nay.

Những địa danh như La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Xu Phình trở thành các điểm đến quen thuộc với du khách yêu nhiếp ảnh. Đặc biệt, đồi Mâm Xôi ở La Pán Tẩn với những đường ruộng uốn cong quanh sườn núi đã trở thành hình ảnh nhận diện của Mù Cang Chải.

Nhưng điều làm nên giá trị của ruộng bậc thang không chỉ nằm ở những bức ảnh mùa vàng. Đây vốn là phương thức canh tác gắn với đời sống của đồng bào vùng cao qua nhiều thế hệ. Vì thế, cảnh quan hiện nay đồng thời là một phần của không gian văn hóa bản địa.

Ruộng bậc thang vào mùa lúa chín vàng, biểu tượng của vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa đặc sắc vùng cao Tây Bắc - Ảnh: CTT Đối ngoại tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai đang tìm cách biến giá trị đó thành nguồn lực du lịch nhưng vẫn giữ vai trò chủ thể của cộng đồng. Với Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, địa phương hiện được giữ lại 100% nguồn thu từ phí tham quan để phục vụ quản lý, bảo tồn và hỗ trợ trực tiếp người dân có ruộng bậc thang tham gia làm du lịch. Mức phí hiện là 30.000 đồng/vé.

Cùng với bảo tồn, nhiều mô hình homestay, cải tạo nhà truyền thống, đội văn nghệ dân gian và các sản phẩm du lịch cộng đồng đang được hỗ trợ phát triển. Đây cũng là một phần trong định hướng “biến di sản thành tài sản” mà Lào Cai theo đuổi trong phát triển du lịch.

Du khách nước ngoài tham gia trải nghiệm văn hóa tại Nhà ngô Màng Mủ, huyện Mù Cang Chải - Ảnh: dulichyenbai.gov.vn

Không chỉ có ngắm ruộng, Mù Cang Chải còn đang mở rộng hệ sản phẩm sang trekking, du lịch sinh thái và dù lượn. Đèo Khau Phạ, thung lũng Lìm Mông hay cung đường qua các bản làng người Mông đem đến một cách khác để nhìn vùng đất này: từ trên cao, giữa những triền ruộng hoặc ngay trong đời sống của cộng đồng địa phương.

Năm 2026, địa phương còn tổ chức giải leo ruộng bậc thang “Dấu chân mùa nước đổ” và đang nghiên cứu xây dựng sự kiện này thành hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch thường niên.

Garrya Mù Cang Chải giữa đại ngàn Tây Bắc - Ảnh: Michelin

Từ điểm ngắm mùa vàng đến MICHELIN Key

Nếu trước đây hành trình tới vùng đất này thường gắn với những chuyến đi ngắn, homestay và trải nghiệm cộng đồng, sự xuất hiện của các khu lưu trú cao cấp đang mở ra một cách tiếp cận khác: du khách có thể ở lại lâu hơn, dành nhiều thời gian hơn cho cảnh quan và trải nghiệm bản địa.

Một cái tên đáng chú ý là Garrya Mù Cang Chải, khu nghỉ dưỡng nằm giữa vùng núi và ruộng bậc thang Púng Luông. Sau hơn một năm hoạt động, cơ sở này được MICHELIN Guide trao One MICHELIN Key trong đợt công bố năm 2026. Đây cũng là một trong những khách sạn mới xuất hiện trong danh sách MICHELIN Key của Việt Nam năm nay.

Theo MICHELIN Guide, One MICHELIN Key dành cho một nơi lưu trú “rất đặc biệt”, có cá tính riêng, dịch vụ nổi bật và đem lại nhiều giá trị hơn so với những cơ sở cùng phân khúc. Hai và ba Key lần lượt nâng cấp mức độ ghi nhận lên “một kỳ nghỉ đặc biệt” và “một trải nghiệm nghỉ dưỡng đặc biệt xuất sắc”.

Trong năm 2026, Việt Nam có 21 khách sạn được trao MICHELIN Key, trong ảnh là Garrya Mù Cang Chải - Ảnh: Michelin

Trong danh sách năm 2026, Việt Nam có 21 khách sạn được trao MICHELIN Key, gồm 2 khách sạn Three Key, 4 khách sạn Two Key và 15 khách sạn One Key. Garrya Mù Cang Chải nằm trong nhóm 15 khách sạn One Key.

Điều này tạo cho Mù Cang Chải một lớp hấp dẫn mới. Du khách đến đây không nhất thiết phải lựa chọn giữa “đi ngắm cảnh” và “đi nghỉ dưỡng”; hai trải nghiệm có thể kết hợp trong cùng một hành trình.

Trong định hướng phát triển du lịch mới, Lào Cai cũng đang đặt nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và các hoạt động thể thao - mạo hiểm vào cùng một hệ sinh thái. Toàn tỉnh hiện có 37 khu, điểm du lịch được công nhận và khoảng 740 homestay, bên cạnh các sản phẩm từ văn hóa cộng đồng đến nghỉ dưỡng, trekking và dù lượn.

Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn ruộng bậc thang đang góp phần gìn giữ bản sắc và nâng cao đời sống người dân - Ảnh: CTT Đối ngoại tỉnh Lào Cai

Với Mù Cang Chải, những “nấc thang vàng” vẫn là lý do đầu tiên khiến du khách tìm đến. Nhưng khi di sản được bảo tồn, cộng đồng tham gia sâu hơn vào hoạt động du lịch và các cơ sở lưu trú cao cấp xuất hiện, vùng đất này đang có thêm lý do để du khách ở lại lâu hơn thay vì chỉ đi qua, chụp một vài bức ảnh rồi rời đi.

Đó cũng có thể là bước chuyển quan trọng của Mù Cang Chải trên bản đồ du lịch Lào Cai. Từ một phương thức sản xuất nông nghiệp truyền thống, ruộng bậc thang hôm nay đang trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế du lịch ở vùng cao. Khi các chính sách bảo tồn được triển khai đồng bộ, gắn với hỗ trợ sinh kế và phát huy bản sắc văn hóa, những “nấc thang vàng” giữa đại ngàn không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục tạo động lực cho phát triển bền vững ở các địa phương vùng cao của Lào Cai.