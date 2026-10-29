Việt Nam có quán ăn đón liên tiếp 3 nguyên thủ, đãi toàn rau muống xào tỏi, có vị còn xắn tay vào bếp cuốn nem cua bể

Tối 25/10, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn tùy tùng đã ghé Quán Ăn Ngon trên phố Phan Bội Châu, Hà Nội, để thưởng thức ẩm thực Việt Nam. Thực đơn có nhiều món ăn gần gũi với bữa cơm và quán xá truyền thống của người Việt, trong đó có rau muống xào tỏi, món dân dã vẫn xuất hiện trên bàn ăn của không ít gia đình.

Đoàn khách có mặt tại nhà hàng vào khoảng hơn 19h30. Thay vì sử dụng một thực đơn được chuẩn bị sẵn từ trước như thông lệ ở nhiều chuyến thăm cấp cao, đoàn không đặt món trước mà chọn trực tiếp từ danh sách của quán. Bữa tối có 10 món ăn và đồ uống, gồm chả cá Hà Nội, gỏi xoài hải sản, bánh xèo tôm thịt, rau muống xào tỏi, nộm tai heo hoa chuối, nộm lạc, bánh hỏi nem nướng cuốn bánh tráng, nem chay, phở cuốn và bia Hà Nội.

Thủ tướng Ba Lan bắt tay chào tạm biệt các nhân viên tại Quán Ăn Ngon tối 25/10 tại Hà Nội sau khi dùng xong bữa. Ảnh: Quán Ăn Ngon

Riêng món chả cá Hà Nội được chuẩn bị sẵn trong bếp thay vì chiên tại bàn, sử dụng cá lăng sông Đà kết hợp cùng hành lá và thì là. Theo bà Nguyễn Hồng Như, Tổng quản lý nhà hàng chia sẻ, Thủ tướng Donald Tusk chấm bún với cả nước mắm chua ngọt lẫn nước mắm nguyên chất, đồng thời dành lời khen cho loại gia vị đặc trưng này. Theo đại diện nhà hàng, các món bánh xèo, món cuốn và rau muống xào tỏi cũng nhận được phản hồi tích cực từ đoàn khách.

Bữa tối kéo dài khoảng hơn một giờ đồng hồ, diễn ra trong không gian ngoài trời dưới những tán cây xanh. Bàn của Thủ tướng có 10 người, còn nếu tính cả lực lượng cảnh vệ cùng nhân viên đi kèm thì cả đoàn vào khoảng gần 35 người.

Chả cá Hà Nội, bánh xèo, bánh hỏi, rau muống xào tỏi được đoàn lựa chọn trong thực đơn. Ảnh: Quán Ăn Ngon

Căn biệt thự hơn một trăm năm tuổi từng là phòng khám tư

Quán Ăn Ngon nằm tại số 18 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, Hà Nội. Không sở hữu vẻ ngoài của một nhà hàng ngoại giao xa hoa, địa chỉ này gây ấn tượng bởi không gian biệt thự Pháp cổ với khoảng sân vườn rộng, hàng cây xanh và những khu vực phục vụ được bố trí theo mô hình các quầy ẩm thực.

Căn biệt thự mang kiến trúc Hà Nội đầu thế kỷ XX, đến nay đã hơn một trăm năm tuổi và giữ gần như nguyên vẹn khung kiến trúc cũ, cùng với sân, vườn, hàng rào và một cây xoài lâu năm. Trước khi trở thành nhà hàng, nơi đây từng là phòng khám tư nhân của bác sĩ Phùng Ngọc Tuệ, hoạt động từ năm 1954 cho tới thời kỳ Đổi mới.

Quán Ăn Ngon nằm tại số 18 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, Hà Nội. Ảnh: Quán Ăn Ngon

Nhà hàng bắt đầu hoạt động từ tháng 8/2005. Thay vì tập trung vào một dòng món ăn duy nhất, nơi đây quy tụ nhiều đặc sản vùng miền trong cùng một không gian, từ phở, bún, chả cá, bánh cuốn, bánh xèo đến các món cuốn, món ăn vặt và chè truyền thống.

Điểm khác biệt nằm ở cách bố trí. Các quầy bếp được đặt ngay trong khuôn viên để đầu bếp chế biến trước mắt thực khách, chẳng hạn quầy bánh xèo nằm ở một góc sân. Tổng thể vì thế gợi cảm giác của một khu chợ ẩm thực Việt thu nhỏ hơn là một phòng ăn khép kín.

Không gian trong quán. Ảnh: Quán Ăn Ngon

Mô hình này tạo điều kiện để thực khách, đặc biệt là khách quốc tế, có thể khám phá nhiều sắc thái ẩm thực Việt Nam trong cùng một bữa ăn. Nếu muốn thưởng thức món miền Bắc, thực khách có thể lựa chọn chả cá Hà Nội, phở hoặc bún chả, trong khi bánh xèo, các loại nem cuốn và món ăn miền Trung, miền Nam đem đến những lựa chọn khác về nguyên liệu và cách chế biến.

Đáng chú ý, Quán Ăn Ngon đã có tên trong danh sách Michelin Selected (hạng mục dành cho các nhà hàng được Michelin Guide tuyển chọn) liên tục từ năm 2023 đến năm 2026. Đây không phải danh hiệu sao Michelin, nhưng là sự ghi nhận dành cho địa chỉ được các thẩm định viên giới thiệu trong cẩm nang ẩm thực này.

Ảnh: Quán Ăn Ngon

Thực đơn đa dạng nhưng giá không hẳn bình dân

Dù tên gọi gắn với những món ăn quen thuộc, Quán Ăn Ngon không phải địa chỉ có mức giá tương đương các hàng quán bình dân thông thường. Theo bảng giá nhà hàng công bố, nhiều món có giá từ vài chục nghìn đồng, nhưng các món chính, cơm, bún, phở và đặc sản cũng có những lựa chọn lên tới vài trăm nghìn đồng.

Chẳng hạn, nhóm xôi có các món xôi vừng dừa, xôi ngô, xôi xéo với giá khoảng 38.000 đồng, xôi gà khoảng 95.000 đồng. Các loại chè nhãn nhục, chè thạch trân châu có giá khoảng 42.000 đồng, chè thập cẩm khoảng 48.000 đồng.

Ảnh: Quán Ăn Ngon

Với những người muốn ăn no, thực đơn có cơm tấm sườn bì chả, cơm tấm bì sườn hay cơm tấm thịt nướng cùng ở mức khoảng 190.000 đồng. Cơm chiên hải sản khoảng 198.000 đồng, trong khi cơm chiên thập cẩm có giá khoảng 138.000 đồng.

Nhóm món Việt đặc trưng cũng có khoảng giá khá rộng. Bánh đúc, bánh bèo và các món bánh Huế dao động khoảng 48.000 đến 148.000 đồng. Các món bún, miến, phở bò, phở gà, bún ốc, bún bò hay bánh đa cá có mức giá từ khoảng 95.000 đồng, một số lựa chọn đặc biệt lên tới gần 400.000 đồng.

Ảnh: Quán Ăn Ngon

Thực đơn còn có các món hải sản như ngao, sò, ốc với giá khoảng 135.000 đến 250.000 đồng mỗi đĩa, cùng các món mang phong vị Tây Bắc như gà nướng mắc khén, măng lay xào tỏi và canh cá lăng, dao động khoảng 115.000 đến 450.000 đồng tùy món. Trái cây, nước ép và sinh tố cũng là những lựa chọn dành cho thực khách muốn dùng thêm đồ uống hoặc món tráng miệng.

Với thực đơn phong phú, nhà hàng phù hợp cho những buổi gặp gỡ gia đình, tiếp khách hoặc đưa bạn bè quốc tế khám phá ẩm thực Việt Nam. Tuy nhiên, nếu đi theo nhóm và muốn gọi nhiều món để thưởng thức, tổng chi phí có thể cao hơn đáng kể so với một bữa ăn tại quán bình dân.

Với thực đơn phong phú, nhà hàng phù hợp cho những buổi gặp gỡ gia đình, tiếp khách hoặc đưa bạn bè quốc tế khám phá ẩm thực Việt Nam. Ảnh: Quán Ăn Ngon

Một số thực khách đánh giá cao không gian rộng rãi, sự đa dạng của món ăn và thái độ phục vụ. Nhiều ý kiến cho rằng đây là địa chỉ thuận tiện khi cần tìm một nơi có nhiều lựa chọn cho cả người Việt lẫn khách nước ngoài. Bên cạnh đó, cũng có nhận xét cho rằng giá cả tương đối cao so với mặt bằng chung và chất lượng món ăn chưa đồng đều ở tất cả lựa chọn.

Đón liên tiếp ba nguyên thủ

Quán Ăn Ngon không phải lần đầu đón các nhân vật cấp cao nước ngoài. Theo thông tin được báo chí đăng tải, nhà hàng từng tiếp đón Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel vào tháng 5/2023, Phó Tổng thống Ecuador María José Pinto González Artigas vào tháng 10/2025 và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão vào tháng 6/2026.

Chia sẻ về lượng khách cấp cao từng ghé qua, bà Phạm Thị Bích Hạnh, nhà sáng lập hệ thống, cho biết đã có thời điểm nhà hàng đón liên tiếp ba nguyên thủ chỉ trong vòng một tháng. Theo bà, thực đơn dành cho các đoàn khách này chủ yếu vẫn xoay quanh những món Việt truyền thống thay vì các món cầu kỳ.

Trong lần ghé thăm hồi tháng 6/2026, Thủ tướng Timor-Leste không dừng lại ở việc dùng bữa mà còn trực tiếp xuống bếp, tự tay cuốn nem cua bể và tìm hiểu cách làm bánh xèo. Những trải nghiệm như vậy cho thấy ẩm thực có thể trở thành một phần đáng nhớ trong hành trình ngoại giao, vượt ra ngoài khuôn khổ các cuộc hội đàm và nghi thức chính thức.

Hồi tháng 6/2026, Thủ tướng Timor-Leste (ngoài cùng bên phải) trực tiếp xuống bếp, tự tay cuốn nem cua bể và tìm hiểu cách làm bánh xèo

Đối với đoàn Ba Lan, công tác chuẩn bị cho bữa tối được tiến hành từ trước. Đại diện phía đoàn đến khảo sát địa điểm, lựa chọn vị trí ngồi và phối hợp với nhà hàng trong các bước kiểm tra an ninh, vệ sinh thực phẩm. Trong ngày diễn ra bữa ăn, lực lượng chức năng cũng rà soát không gian và các khu vực liên quan trước khi đoàn tới.

Thủ tướng Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26/10 theo lời mời của Thủ tướng. Ông đến Đà Nẵng từ tối 23/10, sau đó ghé thăm phố cổ Hội An, đặt hoa tưởng niệm kiến trúc sư Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski, người có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn di sản tại Việt Nam.

Việc lựa chọn những món ăn gần gũi như rau muống xào tỏi, bánh xèo hay phở cuốn trong chuyến thăm lần này cũng đem đến một góc nhìn đời thường hơn về trải nghiệm của vị khách quốc tế. Tại Quán Ăn Ngon, những món ăn vốn quen thuộc trong đời sống người Việt trở thành cầu nối để giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt Nam với bạn bè quốc tế.