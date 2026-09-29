Việt Nam đang chuẩn bị đào 2 hầm xuyên núi qua 2 con đèo hiểm trở, có sự tham gia của Đèo Cả và Sơn Hải

Phối cảnh gói thầu XL02, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku do Liên danh Đèo Cả thực hiện (Ảnh: Đèo Cả)

Tiến độ GPMB dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, sáng 27/9, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Dự án thành phần 2 có chiều dài 68km, tổng mức đầu tư 27.576 tỷ đồng. Trong đó, phạm vi thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) dài 62,47km; 5,53km còn lại thuộc phạm vi các hầm trên tuyến.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án và các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh, đến ngày 25/9, các địa phương đã bàn giao mặt bằng khoảng 44,85/62,47km và thực hiện chi trả 731/960 tỷ đồng. Dự kiến đến ngày 30/9, khối lượng mặt bằng được bàn giao đạt 50,33/62,47km, tương đương 80,6% phạm vi cần GPMB.

Tuyến cao tốc đi qua xã Hra với tổng chiều dài 11km. Trong đó, phạm vi thực hiện GPMB dài 9,36km; đoạn qua hầm dài 1,49km; còn 0,16 km thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ.

Đến nay, xã đã bàn giao 8,6/9,36km, liên quan 261/370 hộ, đạt khoảng 90%; dự kiến hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 5/10.

Đối với xã Đak Pơ, phạm vi tuyến đi qua có chiều dài 19,3km. Trong đó, đoạn địa phương thực hiện GPMB dài 17,06km; phạm vi hầm Mang Yang dài 1,4km và đoạn tuyến thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ quản lý dài 0,84km.

Địa phương đã bàn giao khoảng 78% mặt bằng, đồng thời đang khẩn trương thực hiện chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân, phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 10/10.

Nhà thầu đang chuẩn bị công tác khoan hầm Mang Yang và hầm An Khê

Song song với công tác GPMB, 4 gói thầu xây lắp của Dự án thành phần 2 đang được các đơn vị khẩn trương triển khai trên những khu vực đã được bàn giao mặt bằng.

Tại gói thầu XL.01, đơn vị thi công đang huy động nhân lực, bố trí lán trại, văn phòng Ban điều hành; khảo sát phương án đường công vụ, bãi đổ thải, trạm trộn; đồng thời tập kết máy móc, thiết bị để triển khai phát quang, dọn dẹp mặt bằng.

Đối với gói thầu XL.02, công tác chuẩn bị và tổ chức thi công đang được đẩy nhanh. Các nhà thầu tập trung xây dựng lán trại, khảo sát đường công vụ, đào bóc hữu cơ và tiếp cận các khu vực cửa Tây hầm An Khê, cầu Cửa Tây 1 và cầu Groi 1.

Tại gói thầu XL.03, các đơn vị đang tập trung huy động nhân lực, thiết bị, triển khai phát quang, xây dựng lán trại và đường công vụ tại những khu vực đã được bàn giao mặt bằng.

Đối với gói thầu XL.04, các nhà thầu đang chuẩn bị mặt bằng lán trại, mở đường công vụ phục vụ thi công hầm Mang Yang và các công trình trên tuyến.

Tập đoàn Sơn Hải báo cáo về tiến độ triển khai dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai)

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có nhiều điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tập trung giải quyết dứt điểm công tác GPMB, đồng thời huy động tối đa nguồn lực để tổ chức thi công.

Bên cạnh các chỉ đạo về công tác GPMB, tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các nhà thầu rà soát, tổ chức lại phương án thi công; tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”. Việc thi công ban đêm phải thực chất, có khối lượng và sản phẩm cụ thể, tránh hình thức.

Riêng đối với hầm Mang Yang, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà thầu rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị, tập trung mở đường công vụ, huy động đầy đủ thiết bị, phấn đấu trong vòng 1 tháng tiếp cận được cửa hầm và bắt đầu khoan hầm.