Việt Nam đang làm 1 công trình "cao nhất thế giới" suốt 10 năm, dự kiến chỉ ít tháng nữa sẽ hoàn thành

Tại núi Sam, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang, một công trình đặc biệt đang được xây dựng với điểm nhấn là tượng Phật Thích Ca tọa thiền được điêu khắc trực tiếp trên vách đá tự nhiên. Đây là một trong những hạng mục trọng điểm thuộc quần thể Công viên Văn hóa núi Sam.

Công trình đặc biệt được tạc trực tiếp vào núi

Dự án được khởi công từ tháng 3/2015, dự kiến hoàn thành vào năm 2027, với tổng mức đầu tư khoảng 255 tỷ đồng. Nguồn kinh phí thực hiện đến từ hoạt động xã hội hóa và vốn của Ban Quản trị Lăng Miếu núi Sam.

Ảnh: Thanh Tiền

Điểm nổi bật của công trình là tượng Phật Thích Ca tọa thiền cao 81m, được tạc thẳng vào sườn núi thay vì xây dựng thành một kết cấu riêng biệt. Theo dự kiến, khi hoàn thiện, đây sẽ là tượng Phật được điêu khắc trực tiếp trên vách đá cao nhất thế giới, vượt chiều cao 71m của tượng Phật Lạc Sơn tại Trung Quốc.

Toàn bộ công trình có kích thước khoảng 70 x 81 x 34m, sử dụng chất liệu đá granite xám. Để tạo mặt bằng và phôi tượng phục vụ quá trình điêu khắc, khối lượng đá cần khai thác ước tính khoảng 198.000m³.

Riêng tượng Phật Thích Ca tọa thiền có phần thân tượng cao 68m, phía dưới là tòa sen cao 13m được chia thành hai cấp. Trong đó, cấp thứ nhất cao 9m, cấp thứ hai cao 4m, nâng tổng chiều cao của tượng và tòa sen lên 81m.

Do được thi công hoàn toàn ngoài trời, trên địa hình núi cao, quá trình xây dựng gặp nhiều trở ngại. Tiến độ điêu khắc phụ thuộc đáng kể vào điều kiện thời tiết, công nhân chỉ có thể làm việc khi trời khô ráo. Mỗi khi xuất hiện mưa lớn, gió mạnh hoặc sấm sét, toàn bộ thợ thi công phải dừng công việc và di chuyển xuống khu vực an toàn.

Tranh mô phỏng Công viên văn hóa phường Núi Sam - Ảnh: Thanh Tiền

Quá trình tạo hình tượng được triển khai theo trình tự từ trên xuống dưới. Các nghệ nhân bắt đầu phác thảo và điêu khắc phần đầu, sau đó lần lượt hoàn thiện thân tượng, hai bàn tay, bàn chân và cuối cùng là tòa sen.

Bên cạnh tượng Phật Thích Ca, quần thể còn có các hạng mục khác gồm tượng Phật sơ sinh cao 21m, tượng Phật Tuyết Sơn cao 35m và tượng Phật nhập Niết bàn dài 49m.

Sau khi hoàn thành, tượng Phật Thích Ca tọa thiền được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới tại Khu du lịch quốc gia núi Sam, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tâm linh, đồng thời thu hút thêm du khách trong nước và quốc tế.

Tượng Phật Di Lặc đang nắm giữ kỷ lục tại Trung Quốc được làm suốt 1 thế kỷ

Tượng Phật Di Lặc tại Trung Quốc được xây dựng từ thời nhà Đường, đến nay vẫn giữ được những đường nét điêu khắc tinh xảo dù đã trải qua hơn 1.000 năm lịch sử.

Theo các tài liệu cổ, công trình bắt đầu được tạc vào năm 713, dưới thời Đường Huyền Tông, do Hòa thượng Hải Thông chủ trì. Ông là một nhà sư tu hành tại chùa Lăng Vân, nằm trên dãy núi cùng tên.

Tương truyền, trước khi Lạc Sơn Đại Phật được xây dựng, dòng sông chảy qua khu vực này có dòng nước rất xiết, khiến nhiều tàu thuyền gặp nạn và bị đắm. Chứng kiến những tai nạn xảy ra liên tiếp, Hòa thượng Hải Thông vô cùng đau xót. Ông phát nguyện tạc một tượng Phật lớn với mong muốn sức mạnh của Phật pháp có thể khiến dòng nước trở nên hiền hòa, giúp tàu thuyền qua lại an toàn và thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, quá trình xây dựng không diễn ra liên tục mà nhiều lần phải tạm dừng do thiếu kinh phí. Mãi đến năm 788, dưới thời Đường Đức Tông, công trình mới được tiếp tục triển khai.

Trải qua gần 90 năm xây dựng với sự góp sức của ba thế hệ, Lạc Sơn Đại Phật cuối cùng cũng được hoàn thành. Vì là bức tượng Phật tạc đá có kích thước lớn nhất, công trình được người dân gọi là Lạc Sơn Đại Phật. Ngôi chùa Lăng Vân tại khu vực này cũng được đổi tên thành chùa Đại Phật.

Suốt hàng chục năm qua, công trình đã trở thành điểm đến tham quan thu hút khách du lịch trong và ngoài nước tới chiêm bái, tỏ lòng thành kính. Tháng 12/1996, khu vực Nga Mi Sơn, bao gồm cả nơi có Lạc Sơn Đại Phật tọa lạc, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.